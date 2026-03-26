Dvořákova Olomouc je zpět. Veze hudební ohňostroj s Kornem, Burešovou a Vesnou

Lenka Muzikantová
  14:45
Slavné klasické melodie jako Šavlový tanec, Jízda valkýr nebo Vilém Tell a k tomu hvězdný crossover, kdy symfonické těleso doprovodí nestárnoucí legendu Jiřího Korna, herečku a zpěvačku Evu Burešovou a Patricii Kaňok z populárního uskupení Vesna. Jeden z nejvýznamnějších hudebních svátků regionu Dvořákova Olomouc se po tříleté odmlce vrací na scénu.
Mezinárodní hudební festival naváže na svou úspěšnou tradici a díky sedmi koncertům oživí historické prostory města hudbou světového formátu. Vyvrcholením přehlídky bude velkolepý open air Hudební ohňostroj Moravské filharmonie v unikátním prostředí amfiteátru přímo pod hradbami olomouckého hradu.

Zastřešujícím tématem letošního ročníku je „Nový svět, nové příležitosti“. Dramaturgie se tak odkazuje nejen na americkou etapu života Antonína Dvořáka a jeho slavnou Symfonii č. 9, ale i na samotné znovuzrození festivalu po tříleté odmlce pod křídly zakladatelské instituce.

„Multižánrový festival Dvořákova Olomouc je vyvrcholením 80. koncertní sezony Moravské filharmonie. Navazujeme tím na silnou tradici festivalu a zároveň otevíráme nové umělecké příležitosti,“ zhodnotil Petr Dvořák, náměstek pro Moravskou filharmonii Olomouc.

Podle něj si atraktivní program v jedinečných olomouckých kulisách užije široké publikum včetně rodin s dětmi. „Právě hudba jako univerzální stmelující jazyk nabídne posluchačům silné emoce i pocit sounáležitosti v dnešním rychle se proměňujícím světě,“ uvedl.

Slavnostní zahájení 21. ročníku Dvořákovy Olomouce se uskuteční 7. května v Redutě, kde v rámci svého českého debutu vystoupí renomovaná ukrajinská pianistka Anna Fedorova.

Pod taktovkou šéfdirigenta Zsolta Hamara zazní mimo jiné Dvořákova symfonie „Z Nového světa“. Následovat bude jedinečný klavírní dvojrecitál v Arcibiskupském paláci, na kterém se představí uznávaný český pianista Ivo Kahánek se svou nadějnou žákyní, olomouckou rodačkou Eliškou Tkadlčíkovou.

Mezinárodní přesah festivalu potvrdí 22. května hostující Opolská filharmonie, jež společně se Sborem Moravského divadla předvede v Redutě mimo jiné monumentální Beethovenovu „Devátou“ symfonii. Klasickou hudbu následně vystřídá špičkový jazz v podání srbského kontrabasisty Nenada Vasiliće a jeho tria, kteří 26. května rozezní prostory Červeného kostela.

„Organizátoři nezapomínají ani na dětské publikum, pro které se 31. května Malá kulturní scéna Sedmička promění v celodenní rodinný festival plný tvořivosti,“ přiblížila dramaturgyně Moravské filharmonie a festivalu Dvořákova Olomouc Ivana Kalina Tabak.

Netradičním zážitkem pak bude výjezdní koncert na nádvoří hradu Sovinec, kde 7. června zazní například půvabná Dvořákova Serenáda pro dechové nástroje op. 44 či Bernsteinová Amerika.

„Dramaturgie letošního ročníku festivalu stojí na silném historickém i symbolickém ukotvení. Připomínáme si 80 let existence Moravské filharmonie Olomouc, zároveň významná výročí spojená s osobností Antonína Dvořáka i jeho působením v Americe. Zastřešující téma ‚Nový svět, nové příležitosti‘ proto chápeme jako přirozený most mezi tradicí a současností,“ přiblížila Tabak.

„Věříme, že pestrý program dokáže oslovit široké publikum, od milovníků klasické hudby až po rodiny s dětmi, a nabídne jim autentický a inspirativní zážitek,“ doplnila.

Absolutním vrcholem festivalu bude závěrečný open air koncert „Hudební ohňostroj Moravské filharmonie“, který ovládne 14. června areál Letního kina Olomouc. První polovina koncertu bude patřit nejslavnějším melodiím klasické hudby, následovat bude velké finále.

V něm symfonické těleso pod vedením Dominika Pernici doprovodí výjimečné osobnosti české popové scény i world music. Zazní osobité písně nestárnoucí legendy Jiřího Korna, herečky a zpěvačky Evy Burešové a také Patricie Kaňok z úspěšného uskupení Vesna, a to vše ve špičkových orchestrálních aranžmá Jana Lstibůrka.

„Obnovení festivalu Dvořákova Olomouc po tříleté odmlce vnímám jako jeden z klíčových momentů jubilejní 80. sezony Moravské filharmonie Olomouc. Navazujeme tím na dlouholetou tradici a zároveň potvrzujeme ambici rozvíjet festival jako otevřenou a sebevědomou platformu, která propojuje umění s jedinečným geniem loci města,“ uvedl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.

