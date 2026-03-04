Zatímco řeku Bečvu zčásti ochránil led, z Moravy a jejích přítoků na Olomoucku mizely ryby po tisících a experti hovoří o ekologické katastrofě. Stejně tak se během dvou týdnů ocitla zcela bez ryb říčka Třebůvka u Moravičan na Olomoucku nebo soutok Moravy a Bečvy u Troubek na Přerovsku.
„Ještě nedávno jste na soutoku u Troubek mohli pozorovat masivní tahy proudomilných ryb, ale dnes už tam nic podobného neuvidíte, jak jsou řeky zdevastované od vydry a hlavně kormoránů,“ je přesvědčený vedoucí Rybářství Tovačov Jiří Zahradníček.
Zatímco na rybochovných nádržích stát rybářům proplácí škody, na říčních revírech platí jiná pravidla.