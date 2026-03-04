„Černá smrt řek“. Kormoráni přesunuli svůj lov, rybáři mluví o genocidě

Premium

Fotogalerie 5

Kormoráni škodili v zimní sezoně ve velkém na řekách v Olomouckém kraji. Přesunuli se tam ze zamrzlých rybníků. (březen 2026) | foto: Jiří Šafránek

Lenka Muzikantová
  16:30
O hrozícím kolapsu původních druhů ryb kvůli kormoránům hovoří letos rybáři. Jelikož tentokrát v zimě v regionu zamrzly po dlouhé době rybníky a stojaté vody, vzali kormoráni a další rybožravé druhy ptáků útokem nezamrzlé úseky řek. Obří hejna tam škodila ve velkém. Stát sice vyplácí myslivcům za zastřeleného kormorána odměnu, jeho odlov je ale složitý.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zatímco řeku Bečvu zčásti ochránil led, z Moravy a jejích přítoků na Olomoucku mizely ryby po tisících a experti hovoří o ekologické katastrofě. Stejně tak se během dvou týdnů ocitla zcela bez ryb říčka Třebůvka u Moravičan na Olomoucku nebo soutok Moravy a Bečvy u Troubek na Přerovsku.

„Ještě nedávno jste na soutoku u Troubek mohli pozorovat masivní tahy proudomilných ryb, ale dnes už tam nic podobného neuvidíte, jak jsou řeky zdevastované od vydry a hlavně kormoránů,“ je přesvědčený vedoucí Rybářství Tovačov Jiří Zahradníček.

Zatímco na rybochovných nádržích stát rybářům proplácí škody, na říčních revírech platí jiná pravidla.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd

Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...

Olomoučtí fotbalisté jsou po třiatřiceti letech v osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy porazili Lausanne 2:1 a po předchozí remíze 1:1 postupují. Skóre...

Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami

Auta taxikářů zdobily růžové a reflexně zelené pruhy v barvách reflexních prvků...

Rodina, přátelé a kolegové se odpoledne rozloučili se zavražděnou taxikářkou ze Šumperka. Po obřadu ve smuteční síni městem projela kolona zhruba dvou desítek taxíků. Jejich řidiči tak vzdali...

Žena znečišťuje dům fekáliemi a vyhrožuje ostatním. Sousedé jsou bezradní

Premium
Fekálie před domem i na chodbách, nesnesitelný zápach, odpadky poházené po...

Fekálie před domem i na chodbách, nesnesitelný zápach, odpadky poházené po trávníku. V noční můru se postupně proměnilo soužití se sousedkou obyvatelům panelového domu na Černé cestě v Olomouci....

„Černá smrt řek“. Kormoráni přesunuli svůj lov, rybáři mluví o genocidě

Premium
Kormoráni škodili v zimní sezoně ve velkém na řekách v Olomouckém kraji....

O hrozícím kolapsu původních druhů ryb kvůli kormoránům hovoří letos rybáři. Jelikož tentokrát v zimě v regionu zamrzly po dlouhé době rybníky a stojaté vody, vzali kormoráni a další rybožravé druhy...

4. března 2026  16:30

Řidiče u odstaveného neosvětleného auta smetla dodávka, na místě zemřel

Při nehodě na Šumpersku zemřel řidič, do jehož odstaveného auta narazila...

Při nehodě tří aut zemřel ráno na Šumpersku pětašedesátiletý muž. Neseděl přitom v žádném z nabouraných vozidel, ale pohyboval se kolem odstavené neosvětlené Škody Octavia. Policie havárii vyšetřuje...

4. března 2026  15:41

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:20

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy.

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...

4. března 2026  11:06

Rameno Moravy je po úpravách plné vody. Má chránit před povodněmi, objeví se ryby

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od...

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od loňského podzimu součástí protipovodňových úprav v této části města, se kvůli tání sněhu a následnému zvýšení hladiny...

4. března 2026  5:59

Žena znečišťuje dům fekáliemi a vyhrožuje ostatním. Sousedé jsou bezradní

Premium
Fekálie před domem i na chodbách, nesnesitelný zápach, odpadky poházené po...

Fekálie před domem i na chodbách, nesnesitelný zápach, odpadky poházené po trávníku. V noční můru se postupně proměnilo soužití se sousedkou obyvatelům panelového domu na Černé cestě v Olomouci....

3. března 2026  17:30

Velvyslanectví režimu nás sleduje, líčí student z Íránu. O rodině nemá žádné zprávy

Premium
Íránec Amir Reza Ghartei studuje v Olomouci medicínu. V rozhovoru popisuje...

Kvůli politické situaci odešel před třemi lety do Česka studovat, zatímco jeho rodina zůstala v Íránu. „Nenazýváme to válkou nebo útokem, vnímáme to jako vojenskou operaci Izraele a USA za osvobození...

3. března 2026  16:44

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka T478.1146 (Retrolok) v čele vlaku společnosti Valenta-Rail ve stanici...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  3. 3. 16:09

Nikdo nic neví, vzkazuje Čech z Dubaje. Letěli sem na líbánky, teď nemůžou domů

Hotel Burdž al-Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Místo líbanek dny plné nejistoty. V souvislosti s konfliktem Íránu a Izraele s USA uvázly tisíce českých občanů nejen na Středním a Blízkém východě, ale i po celé Asii a k návratu nyní nemají příliš...

3. března 2026  14:55

Plexisklo není řešení, pomůže jen detektor kovů, říká taxikář po smrti kolegyně

Auta taxikářů zdobily růžové a reflexně zelené pruhy v barvách reflexních prvků...

Nedávná vražda taxikářky v Šumperk otevřela debatu o bezpečnosti řidičů taxislužeb. Vedení města v čele se starostou Miroslavem Adámkem jedná o příspěvcích na ochranná plexiskla a nabízí speciální...

3. března 2026  11:02

Ochrana Troubek je blízko. Po 30 letech od katastrofy už obec ví, jaké budou hráze

Premium
Záplavy z letadla - Troubky (18. května 2010)

Při velkých povodních před dvěma lety nechybělo mnoho a v Troubkách na Přerovsku byla voda znovu. S následky řádění živlu mají v obci svoje zkušenosti, i proto teď uvítali důležitý pokrok v...

2. března 2026  16:12

Řidič náklaďákem přejel dětské kolo, nadýchal skoro pět promile

Čtyřiačtyřicetiletý řidič přejel dětské kolo, po nehodě se ovšem podle svých...

Zdánlivě banální nehoda dopadla pro řidiče nákladního automobilu na Olomoucku pořádným průšvihem. V sobotu přejel dětské kolo, při dechové zkoušce nadýchal 4,95 promile. Policistům se snažil...

2. března 2026  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.