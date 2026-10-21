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Konopí z domácích zahrad i pěstíren. Černý trh v kraji navzdory legalizaci žije

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  13:02
Přesné dávkování světla i teploty. Šlechtěné konopí potřebuje každodenní péči.

Přesné dávkování světla i teploty. Šlechtěné konopí potřebuje každodenní péči. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou...
Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou...
Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou...
Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou...
19 fotografií
Tři rostliny pro vlastní potřebu už zákon dovoluje. Znamená to, že se marihuana přestává prodávat načerno? Zdaleka ne. V Olomouckém kraji dál fungují drobní pěstitelé i sofistikované pěstírny, část obchodu míří za hranice do Polska a vedle klasického konopí přibývá další problém: látky, jejichž skutečné složení nemusí uživatel vůbec znát.

Zatímco někteří si pěstují pár rostlin konopí na zahradě nebo u známého pro vlastní potřebu, pro jiné je zdrojem marihuany technologicky vybavená pěstírna se stovkami sazenic. Zmíněná droga se v regionu dostává k uživatelům různými cestami, a přestože nová pravidla od letoška domácí pěstování konopí v malém rozsahu umožňují, černý trh tím rozhodně nezmizel.

Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou rostlin. Policisté ji odhalili díky souhře náhod.
Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou rostlin. Policisté ji odhalili díky souhře náhod.
Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou rostlin. Policisté ji odhalili díky souhře náhod.
Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou rostlin. Policisté ji odhalili díky souhře náhod.
19 fotografií

Na nelegální pěstování konopí a pašování marihuany se zaměřují mimo jiné celníci. Jen příslušníci olomoucké celní správy za posledních pět let zajistili přibližně 170 kilogramů této drogy. Z případů, jež v kraji řešili, mířila i za hranice, kde je po ní poptávka.

„Je zřejmé, že nejčastěji se marihuana vyváží do sousedních států. Zejména pak na Slovensko a do Polska,“ uvedla mluvčí Celní správy ČR Martina Kaňková s tím, že se na vývozu nejčastěji podílejí překupníci.

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Jednou z cest, kterou se droga přepravuje, jsou obyčejné balíky. Pro pachatele jde totiž podle mluvčí o poměrně málo rizikový způsob.

„Současné obrovské množství přepravovaných zásilek není možné v krátkém čase kontrolovat a odesílatel i adresát navíc mohou vystupovat pod smyšlenou identitou. V balících jde obvykle o menší množství, v kontejnerové přepravě však může jít až o několik set kilogramů,“ popsala. Vedle poštovních zásilek celníci drogy odhalují rovněž při kontrolách vozidel, zavazadel či objektů.

Aby se dostali přímo k nelegálním pěstírnám, musel by případ souviset s přeshraničním pašováním, jako tomu bylo například v roce 2024, kdy v rámci kauzy s krycím názvem Padák odhalili domácí indoor pěstírnu. Vedle sušiny zajistili také 366 rostlin konopí v různých fázích růstu.

Na dovednosti pěstitele už příliš nezáleží

Takto rozsáhlé pěstírny jsou ale v regionu spíše výjimkou. Podle policie převažují drobní pěstitelé s jednotkami nebo maximálně desítkami rostlin.

„V Olomouckém kraji si obhospodařují rostliny právě drobní pěstitelé v množství pro své vlastní potřeby. Nicméně není výjimkou, že se objevují i výrazně sofistikovanější provozy,“ sdělil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou rostlin. Policisté ji odhalili díky souhře náhod.

Jeden takový provoz byl odhalen loni na Hranicku, kde dva muži upravili samostatně stojící budovu přímo pro pěstování konopí a vybavili ji potřebnou technikou za desítky až stovky tisíc korun. Policisté při zásahu zajistili stovky rostlin určených ke sklizni a kilogramy sušiny.

Technické možnosti pěstitelů se přitom podle kriminalistů výrazně posunuly. Používají výkonná LED světla s nastavitelným spektrem, klimatizace regulující teplotu a vlhkost nebo automatizované systémy se senzory a regulátory.

„V minulosti byl úspěch pěstování marihuany závislý hlavně na zkušenosti, odbornosti a umu ‚zahradníka‘. Dnes díky digitálním technologiím už nejsou tyto schopnosti rozhodující,“ přiblížil Hejtman.

Od letošního roku se navíc změnila pravidla pro pěstování konopí pro vlastní potřebu. Lidé starší 21 let mohou legálně pěstovat až tři rostliny a přechovávat do 100 gramů sušiny doma nebo 25 gramů mimo obydlí. Čtyři až pět rostlin nyní znamená přestupek, šest a více už může být trestným činem. Prodej či distribuci dalším lidem však změna nezlegalizovala.

Muž měl v domě na Šumpersku ukrytou pěstírnu konopí s půldruhou stovkou rostlin. Policisté ji odhalili díky souhře náhod.

Právě drobní pěstitelé přitom podle zkušeností organizace Podané ruce hrají v zásobování uživatelů významnou roli.

„Hlavní je samopěstování. A druhá možnost je, že mají někoho v okolí, kdo třeba pěstuje, a mezi sebou to sdílejí. Konopí také často koluje mezi přáteli či partnery,“ popsal ředitel organizace pro Olomoucký kraj David Bezdomnikov.

Část lidí nyní podle něj může legální samopěstování od černého trhu odvést. „Pro spoustu lidí ta změna znamenala, že mohli bez obav přiznat to, co třeba už dvacet let stejně provozovali,“ podotkl.

Syntetické náhražky na vzestupu

Změnu už pozorují také celníci. Ubylo případů spojených se záchyty drobného množství marihuany právě pro vlastní potřebu. Na přeshraniční pašování a obchod však podle nich nová pravidla větší vliv nemají.

Látky, jejichž prodej chce ministerstvo zdravotnictví zakázat, lze sehnat i v automatech.

Část zejména mladých dospělých si podle Bezdomnikova návykové látky objednává přes internet, výhodu vidí především v anonymitě. Stále častěji ovšem poptávka směřuje na syntetické náhražky.

„V dnešní době je největším problémem obchodování s CBD konopím, které je nastříkáno nebo napuštěno mnohdy neznámými syntetickými látkami ze skupiny semisyntetických či syntetických kanabinoidů nebo jiných psychoaktivních látek,“ nastínila za Celní správu Kaňková.

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Přestože lze u konopí pozorovat i léčebné účinky, užívání marihuany s sebou nese řadu rizik. Při dlouhodobém působení se může rozvinout psychická závislost, ačkoliv mezi lidmi stále přetrvává představa, že toto nebezpečí u této drogy nehrozí. Přidat se mohou i další potíže.

„Užívání se může projevit například zhoršenou koncentrací, poruchami paměti, bolestmi hlavy, ale také poklesem motivace či aktivity. Kromě toho postupně může zasahovat do běžného života či vztahů,“ varoval Bezdomnikov.

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