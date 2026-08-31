Jeskyňáři po nálezu věcí datovaných zatím přibližně do období kolem roku 1000 před naším letopočtem informovali archeology, kteří provedli menší preventivní terénní odkryv.
„Většinu sedimentů jeskyňáři odkryli ještě před zahájením výzkumu, proto se nyní soustředíme především na odběr vzorků pro radiokarbonové datování a paleobotanickou analýzu,“ nastínil Patrik Urban, kurátor archeologické sbírky a odborný vědecký pracovník Centra muzejní archeologie Vlastivědného muzea v Olomouci.
Nástroje podle něj mohly být součástí narušeného hrobu, zakopaného pokladu či skladu nebo kultovních almužen někde v bezprostřední blízkosti.
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Průzkum odborníkům komplikuje stísněný prostor jeskyně. Archeologové pracují pouze v její vstupní hale, která je velmi úzká a umožňuje pohyb jen několika lidí současně.
„Je to skutečně malý prostor. Ve vstupní části může v jednu chvíli pracovat v podstatě jeden archeolog a vedle něj se vejde už jen několik dalších lidí. Další archeologické nálezy v tuto chvíli nepředpokládáme, důležité ale budou výsledky odebraných vzorků,“ doplnil Urban.
Nález nádoby a kostěného šídla otevírá otázku, jakým způsobem lidé v pozdní době bronzové jeskyni využívali. Přesnější odpověď by mohly přinést právě výsledky odborných analýz. Archeologové se proto nyní zaměří především na vyhodnocení získaných vzorků a zasazení nálezu do širšího kontextu pravěkého osídlení regionu.
Jeskyni, kde byly věci nalezeny, objevil v roce 2024 David Stodola, po němž také nese své jméno. Na Speleofóru 2026 získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev v České republice.