Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Miliardová hala rozklížila politické strany v Olomouci. Do voleb jsou i s novými tvářemi

Ondřej Zuntych
  5:59
Jen menší část voličů se v Olomouci rozhoduje v komunálních volbách podle programů stran. Oslovit víc by jich letos mohla třaskavá témata miliardové dotace na multifunkční halu nebo řešení parkovacích míst. Možná i proto se politické strany v Olomouci už mnohdy odmítají spojovat. V komunálních volbách chtějí uspět i s novými tvářemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vladimír Pryček, ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Kandidátky nabízejí v popředí nová jména, například většina z dosud představených tváří na prvním místě tak vysoko před čtyřmi lety nebyla.

Poslední olomoucké zastupitelstvo nejednotností stran v koalici i v opozici ukázalo, že zvažovaný závazek vydat každoročně více než 35 milionů korun za možnost mít ve městě moderní víceúčelovou arénu bude ve volbách velké téma. Za radnici bylo pro ANO, naopak hnutí spOLečně a uskupení ProOlomouc + Piráti proti.

První předvolební oťukávání. Začíná boj o radnici krajské metropole Olomouce

„Zaznělo k tomu dost komentářů od různých politiků, kteří museli ukázat své pozice, a asi se podle toho bude i dost voličů rozhodovat, protože spousta lidí halu chce. Zároveň není málo těch, kteří v tom spatřují ekonomický průšvih, kdy se nechá vydělat soukromý investor a bude z toho takový druhý akvapark nebo administrativní budova Namiro,“ zmínil politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Jakub Lysek případy, které pro město znamenají každoroční mnohomilionové výdaje.

Kvůli hale rezignace?

Rozdíl v názorech na halu byl tak výrazný, že například členové opozičních KDU-ČSL ani TOP 09 nehlasovali jednotně (na rozdíl od ODS, s níž jsou dosud v uskupení SPOLU). Následující den dokonce Dominika Kovaříková z TOP 09 oznámila, že stranu opouští.

Olomouc: Lídři stran do obecních voleb

ODS: Jan Vašíř
ProOlomouc: Aleš Prstek
ANO: Miroslava Ferancová
KDU-ČSL: Matouš Pelikán
Piráti: Zdeněk Žák
STAN: Marek Zelenka
spOLečně: Otakar Štěpán Bačák

„Kolegové v olomoucké ‚topce‘ jsou přesvědčeni, že město do tohoto projektu investovat nemá. Já to takto kategoricky nevnímám,“ uvedla. Na kandidátce sice už být neměla, její hlasování ale podle ní ostatní vnímali jako „poškození dobrého jména“.

Právě poslední hlasování ohledně investice do haly pro až 9 500 diváků může naznačit, jak bude kdo s kým vycházet. „Lidé se tu znají, vědí, co od sebe čekat, a myslím, že budoucí koalice vznikne na nějakém ekonomicko-byznysovém zájmu silových hráčů. Na komunální úrovni bych úplně nehledal ideové pozice z celostátní politiky. Dosud byli v Olomouci v koalici například Piráti a ANO, což by se na celostátu nikdy nestalo,“ řekl Lysek.

Politolog z katedry politologie a evropských studií olomoucké Univerzity Palackého Jakub Lysek.
Novou primátorkou Olomouce bude od 1. ledna dosavadní náměstkyně primátora Miroslava Ferancová z hnutí ANO. Na snímku přebírá primátorský řetěz od končícího Miroslava Žbánka.
Novou primátorkou Olomouce bude od 1. ledna dosavadní náměstkyně primátora Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
Vyzvedávání čtrnáct metrů vysokého a devět a půl tuny těžkého kusu nové špice opravované radniční věže v Olomouci na Horním náměstí. (23. října 2019)
5 fotografií

ANO povede do voleb současná primátorka Miroslava Ferancová, která je v čele města od začátku roku. Její předchůdce Miroslav Žbánek zamířil do Sněmovny. „Naším cílem je nabídnout Olomoučanům silný a kompetentní tým, který bude schopen řešit klíčové výzvy města – od dopravy přes bydlení až po podporu rodin a seniorů.

Naši kandidáti mají zkušenosti z různých oborů, z veřejné i soukromé sféry. Vůbec nepochybuji, že tento pracovitý tým zvítězí i ve čtvrtých komunálních volbách v řadě,“ prohlásil předseda místní organizace, dvojka kandidátky a současný investiční náměstek Miloslav Tichý (ANO).

Ferancová patří mezi jména, která dosud lídry nebyla, jinak jsou na kandidátce ANO lidé prověření komunální politikou. Například ODS s jedenatřicetiletým lídrem Janem Vašířem udělala výraznější změny a mluví o „čerstvém týmu s novou energií“.

Novou primátorkou Olomouce je od 1. ledna bývalá náměstkyně primátora Miroslava Ferancová z hnutí ANO.

„Podpoříme nejen mladé, ale všechny aktivní lidi, kteří se na rozvoji města podílejí. Město jim nesmí házet klacky pod nohy, ale naopak musí využít jejich potenciál. Obnovíme dialog a spolupráci s podnikateli, kteří jsou hlavním zdrojem dynamiky a prosperity,“ sdělil podnikatel Vašíř.

I ODS už přitom přišla o svého dlouholetého člena a významného sponzora, protože po primárkách koncem dubna ji opustil byznysmen Richard Benýšek. „S některými lidmi v té straně být nechci,“ uvedl krátce na sociální síti, kde se mimo jiné také – na rozdíl od bývalým spolustraníkům – vymezuje proti vkládání veřejných peněz do soukromého projektu haly.

Dáváte góly z ofsajdu, kritizoval Rakušan rozpočtovou novelu. Schillerová ji hájí

Občanští demokraté přirovnávají krajské město ke spící popelce, STAN uvádějí, že Olomouc ztrácí a podle Pirátů zase přešlapuje na místě. Změnit to nyní chtějí strany převážně jednotlivě, což je rozdíl oproti dosavadním partnerstvím, kdy i Starostové kandidovali se Zelenými.

Jediní, kdo zatím oznámili společnou koalici, byli v polovině května TOP 09, Česká pirátská strana a Strana zelených.

„Není tu jasný jeden blok, který by situaci ovládal. Menší strany si proto mohly říct ‚Uvidíme, kolik dostaneme‘. A tím, že máme proporční systém, dostanou tolik mandátů, kolik hlasů, a neriskují výrazné ztráty oproti tomu, kdyby byly v koalici,“ míní politolog.

Do svých třetích voleb půjde znovu samostatně hnutí spOLečně. Jeho předseda a zakladatel Robert Runták, jenž je známý působením na exekutorském úřadě v Přerově i vybudováním olomoucké galerie Telegraph, bude tentokrát na druhém místě. Minule byl nasazený jako čtvrtý, předtím šestý, do zastupitelstva ho zatím voliči neposlali.

Lokální politiku sleduje jen desetina voličů

Ačkoli bude mít před sebou Olomouc i sledovaná témata, jako pravidla parkování nebo možnou úpravu ceny v MHD, volební programy jsou zásadní jen pro část voličů.

„Z těch, kteří chodí k volbám, sleduje lokální politiku zhruba deset procent, většina se ale bude rozhodovat podle celostátu. Týká se to hodně seniorů, lidí s nižším vzděláním, manuálně pracujících nebo v hůře placených službách. Platí to například pro velká paneláková sídliště, kde volební chování kopíruje celostátní trendy,“ dodal Lysek s tím, že centrum města zase volí víc lokálně a středopravicové liberální strany, tedy mají daleko ostřejší konkurenci než třeba ANO a SPD.

Politolog z katedry politologie a evropských studií olomoucké Univerzity Palackého Jakub Lysek.

O složení obecních zastupitelstev budou lidé rozhodovat ve volbách v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ve stejném termínu budou voliči v kraji vybírat senátory v obvodech Olomouc a Přerov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

Miliardová hala rozklížila politické strany v Olomouci. Do voleb jsou i s novými tvářemi

ilustrační snímek

Jen menší část voličů se v Olomouci rozhoduje v komunálních volbách podle programů stran. Oslovit víc by jich letos mohla třaskavá témata miliardové dotace na multifunkční halu nebo řešení...

18. května 2026  5:59

Nové trasy cyklobusů do Konice i Hranic. Svézt se lze v létě také do Beskyd

ilustrační snímek

Novou nabídku cyklobusů mohou využít zájemci na linkách z Olomouce do Konice a z Olomouce do Hranic. Svézt se s kolem je možné i na Bouzov nebo přes Plumlov do Jedovnice. Od června začnou jezdit i...

17. května 2026  5:30

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Konec prasečího teroru. Sele zahrádkáři chytili do pasti ze salátu a palet

Toulavé sele, které ničilo úrodu, už chytili

„Zahrádkáři mohou slavit. Dnešním dnem je konec teroru a nastává klid a mír,“ glosoval šéf Záchranné zvířecí stanice v Bílé Lhotě-Pateříně u Litovle na Olomoucku Ondřej Csik úspěšný odchyt...

16. května 2026  13:32

Do služby s detektorem kovů. Strážníci v Šumperku jimi kontrolují dětská hřiště

Městská policie v Šumperku kontroluje dětská hřiště detektory kovů.

I zdánlivě upravené dětské hřiště může skýtat nejrůznější nástrahy a předměty, které mohou být pro děti nebezpečné. Šumperští strážnici se proto rozhodli dětská hřiště pravidelně monitorovat...

16. května 2026  7:59

Procesy při obnově po povodních se táhnou, stěžují si obce. Nabízejí, co by pomohlo

Následky povodní v Jeseníku. (18. září 2024)

Starostové povodněmi poničeného Jeseníku, Mikulovic a České Vsi v pátek kritizovali složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po katastrofálních záplavách...

15. května 2026  18:30

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  15. 5. 16:37

Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Sele vietnamského prasete trápí litovelské zahrádkáře, kterým ničí záhony. (6....

Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a...

15. května 2026  16:36

Vážná nemoc mu ničí kosti, je na vozíku. Navzdory tomu David studuje doktorát

Premium
David Pham žije s vzácnou nemocí mukopolysacharidóza. Dnes studuje na doktorát....

Přestože téměř každou zkoušku zkraje bakalářského studia skládal na druhý nebo třetí pokus, nevzdal se. Dnes David Pham, který žije s vzácnou nemocí, úspěšně prochází studiem na Univerzitě Palackého...

15. května 2026  15:30

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kdysi tu trénovala Čáslavská. Šumperk připomíná olympioničku pohybovou hrou

Na desáté výročí úmrtí olympioničky Věry Čáslavské jí v Šumperku věnovali...

Šumperk netradičně připomíná československou olympioničku Věru Čáslavskou. Speciální pohybovou hrou pro malé i velké odkazuje na období, kdy se sportovní gymnastka připravovala v roce 1968 ve městě...

15. května 2026  14:46

Přehlídka láká na špičkové umělce. Divadelní Flora vzdá hold Havlovi

Představení Oidipus Utopia Činoherního studia Ústí nad Labem a Lachende Bestien...

Věhlasné Maxim Gorki Theater Berlin, švýcarská scéna Bühnen Bern nebo německý soubor Schauspielhaus Bochum, který se s inscenací Jak udělat deal od nizozemského režiséra Waltera Barta postará o...

15. května 2026  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.