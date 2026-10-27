„Od začátku jednání jsme chtěli sestavit silný tým založený na vzájemné důvěře, odbornosti a společném zájmu o Šumperk. Máme radost, že jsme našli společnou cestu,“ uvedl Martin Kuchtík z Nezávislé volby a také příští starosta Šumperka. Podpis smlouvy je podle něj teprve začátek.
„Teď bude důležité, aby lidé viděli výsledky naší práce,“ dodal Kuchtík. Dohoda stanovuje složení budoucího vedení města, programové priority i pravidla vzájemné spolupráce.
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Koalice se usnesla na devítičlenné radě města, v níž bude mít Nezávislá volba čtyři zástupce, STAN tři a Srdcem Pro Šumperk dva. „Žádné z uskupení tak nebude mít samostatnou většinu,“ vysvětlil Kuchtík.
Jeho první místostarostkou má být Leona Pekařová (Starostové a nezávislí) a druhým místostarostou Filip Valenta (Nezávislá volba). Vedení města bude mít tři uvolněné členy. Dalšími navrženými radními jsou Jakub Šnapka a Eliška Kučerová (Nezávislá volba), Ivo Fischer a Roman Janků (Starostové a nezávislí) a dále Jan Šafařík a Tomáš Spurný (Srdcem Pro Šumperk).
Společný program se zaměří především na rozvoj bydlení, opravy silnic a chodníků, dopravu a parkování, kvalitní školství, revitalizaci sídlišť a péči o veřejný prostor a zeleň. Dalšími oblastmi budou také dostupné sociální a zdravotní služby, podpora kultury, sportu a spolkového života, čistota města a odpovědné hospodaření.
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„Pro nás je důležité, aby se rozvoj města promítal do každodenního života jeho obyvatel. Chceme se věnovat dostupnému bydlení, kvalitním službám i podpoře komunitního života. Věřím, že díky spolupráci dokážeme tyto oblasti smysluplně posouvat,“ uvedla Pekařová.
Koalice chce zároveň změnit způsob komunikace radnice s veřejností, otevřeně informovat o významných projektech. Podrobné programové prohlášení rady města bude zveřejněno nejpozději do 60 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva.
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Koaliční smlouva počítá také se zapojením opozice. „Ta dostane možnost nominovat předsedy kontrolního i finančního výboru a bude jí nabídnuto přiměřené zastoupení v komisích města,“ avizoval již dříve pro iDNES.cz Kuchtík.
Koaliční partneři se zavázali společně projednávat zásadní rozhodnutí, zejména rozpočet, významné investice a strategické projekty města. „Každé z našich uskupení přináší do koalice jiné zkušenosti a pohledy. Považuji za důležité, že jsme dokázali najít společnou řeč a nastavit pravidla spolupráce. Chceme být aktivní součástí týmu, který bude pracovat pro celé město,“ řekl Šafařík.