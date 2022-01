Olomoučtí politici se chystají na volby, koalici zvažuje pravice i levice

„Připadá mi, že by to nemuselo být špatné řešení. I v minulosti jsem preferoval diskuse o možných koalicích. U nás ale často debata končila velice rychle s tím, že máme jít samostatně,“ řekl například lidovecký radní Matouš Pelikán, který se bude v KDU-ČSL ucházet o nominaci na olomouckého primátora.

Jména začala sbírat i TOP 09. Před čtyřmi lety ze zastupitelstva vypadla a v koalici by měla šanci na návrat. Uzávěrka pro nominace je na konci ledna.

Za ODS oznámil veřejně kandidaturu na primátora podnikatel a místopředseda olomouckých občanských demokratů Richard Benýšek.

„Nominace jsou zatím dvě, ale jsme na začátku. Jednou z variant případné předvolební spolupráce je kandidatura na platformě koalice SPOLU, nicméně jednáme i o dalších možnostech,“ informovala oblastní manažerka ODS Věra Zukalová.

Politolog: Proti ANO má šanci jen místní SPOLU

„Pokud by chtěla ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL uvažovat o primátorovi, jediná cesta je jít spolu. Bez toho to budou subjekty, které budou mít po osmi procentech,“ komentoval to politolog z Univerzity Palackého Pavel Šaradín.

Primátor krajského města Miroslav Žbánek je rozhodnutý usilovat o obhajobu funkce. Programové prohlášení bylo podle něj ambiciózní a těžko ho šlo stihnout za jedno volební období.

„I my dokončujeme projekty, které připravovaly předchozí koalice. Chci zanechat nějaký směr, stopu, kam má město směřovat,“ poznamenal Žbánek, předseda olomoucké organizace ANO. Dodal, že primárky budou v hnutí probíhat do konce zimy.

Česká pirátská strana už svou jedničku oficiálně představila. „Kandidátem na post olomouckého primátora byl zvolen členy Viktor Tichák. Koalice v jednotlivých městech se zatím stále vyjednávají, nechtěl bych předbíhat,“ sdělil krajský PR manažer Pirátů Josef Indra.

V Olomouci jsou nyní Piráti v koalici se Starosty a v zastupitelstvu tvoří se sedmi členy po ANO druhý nejsilnější klub. Pomohl jim k tomu i David Helcel, který přešel z hnutí ProOlomouc.

Místní hnutí se do koalic zatím nechystají

Od roku 2018 je součástí vedení radnice hnutí spOLečně, které vzniklo ve stejný rok. Jeho nejvýše postaveným politikem je náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák.

„Předpokládáme, že půjdeme do voleb samostatně,“ řekl s tím, že chce znovu kandidovat.

Podobně to vidí i opoziční ProOlomouc, kde už začali s vyjednáváním. „S uzavřením předvolební koalice ale nepočítáme,“ řekl předseda hnutí Tomáš Pejpek.

Podle Šaradína mohou menší strany samostatnou kandidaturou utrpět. „Za této situace by mohlo zvítězit hnutí ANO. Pokud Piráti rozšíří své portfolio, mohou také usilovat o dobrý výsledek. Jestliže budou občanské strany kandidovat samy, nebudou mít dále šanci promlouvat do komunální politiky z hlediska exekutivy,“ odhadoval.

Levice spojení pro volby nevylučuje

Hnutí SPD získalo v Olomouci v koalici s SPOZ sílu tří hlasů. Teď avizuje změnu.

„Zatím je brzy, ale ve stejné sestavě, v jaké je současná kandidátka, do voleb určitě nepůjdeme,“ naznačil Martin Jirotka (SPD), předseda klubu zastupitelů.

Olomoucká ČSSD měla první schůzi k volbám ve středu. „Jména zatím nemáme, ani koalice. Čímž ale neříkám, že bychom se spolupráci bránili,“ uvedl místní předseda sociálních demokratů Roman Váňa.

Situace je po vypadnutí ze Sněmovny o poznání složitější také pro KSČM. Kdo jim má pomoci udržet se alespoň v zastupitelstvu krajského města, chtějí komunisté rozhodnout koncem zimy. Uvažují i o levicové koalici.

„Kandidátní listiny, a to nejen v Olomouci, budeme stavět i s kandidáty bez politické příslušnosti, sympatizanty. Naší snahou bude dát prostor i jiným, menším levicovým subjektům, které budou mít zájem. Jsme otevřeni pro levicově smýšlející občany,“ uvedl předseda okresního výboru KSČM Olomouc Jiří Zima.