Prostějov si bude odpady řešit sám, vystoupí z celokrajského projektu

Primátor František Jura (ANO) už dříve řekl, že řešení odpadového hospodářství bude jednou z nejvyšších priorit, neboť po roce 2030 bude v Česku zakázáno ukládat odpad na skládky.

Radní návrh odůvodňovali značnými úsporami. Společnost, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, má s několika městy a obcemi vybudovat linku pro zpracování 60 tisíc tun odpadu. Vyrůst má v Olomouci a vyjde na 450 milionů korun. Prostějov měl do projektu v průběhu pěti let investovat přes 70 milionů.

„Prostějov obdržel tři nabídky řešení odpadového hospodářství po roce 2030. Projekt dotřiďovací linky se jeví jako nejméně výhodný,“ uvedla rada města ve zprávě pro zastupitele.

Zbylé dva návrhy předložily společnosti FCC a PGP Terminal. FCC, v níž má Prostějov pětadvacetiprocentní podíl, nabídla technologii na výrobu tuhého alternativního paliva, přičemž by stavbu platila ze svého. PGP pak plánuje zřídit plazmovou spalovnu.

Neměli jsme spěchat, zní od některých politiků

Podle některých opozičních zastupitelů je však postup příliš zbrklý, neboť město nemá k dispozici žádná přesná data, která by výhodnost projektů porovnávala.

„Neměli jsme s rozhodnutím spěchat, zní od některých komunálních politiků. Bylo by dobré nechat si vypracovat studie. V materiálu, který jsem dostal jako zastupitel, nefigurují žádná čísla. Rada města Olomouce si nechala studii zpracovat a prokázala, že projekt Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje je životaschopný,“ říkal František Švec z hnutí Na rovinu!

To předkládalo protinávrh nevystoupit ze společnosti. „Radní uvádí, že setrvání v servisní společnosti je nejnákladnější, ale nepodkládají to čísly. To, že to říká rada města, neznamená, že je to pravda,“ přidal se Švecův stranický kolega Petr Ošťádal.

Zastupitelé města absolvovali odborné semináře, které jim měly možnosti podrobně představit.

„Setkání nepřinesla žádné informace ekonomického rázu. Nevíme, která nabídka je výhodná,“ řekl Aleš Matyášek, taktéž z hnutí Na rovinu!

Krok města kritizoval hejtman

„Prostějov je důležitý partner v krajském projektu na likvidaci komunálního odpadu. Bez nás nebude systém efektivně fungovat,“ prohlásil Jan Mochťák z pirátské strany. Podle Švece Prostějov svým vystoupením zdraží odpady pro ostatní města v kraji.

„Jenže podobný krok zvažuje Mohelnice, Litovel i Přerov,“ reagoval primátor Jura. „Není to tak, že by Prostějov budoval nějakou novou cestu.“

Sám byl ostře proti odložení návrhu. „Bavil jsem se s primátorem Olomouce či Přerova a máme apel, abychom rozhodovali už na únorových zastupitelstvech. I kvůli dotacím. Navíc nám nikdo konkrétní čísla neřekne ani v dubnu,“ řekl primátor.

Dodal, že servisní společnost pracovala s odhadem 1 800 korun za tunu odpadu. Prostějované platí 792 korun ročně za odpad. „I přes zdražení máme jedny z nejnižších cen,“ řekl Pavel Dopita za SPD, který také hlasoval pro odstoupení.

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN) rozhodnutí zastupitelstva kritizoval.

„Nejsem si jistý, v zájmu koho se toto událo. Jsem si ale naprosto jistý, že v budoucím zájmu občanů Prostějova a okolních obcí to není a nebude,“ uvedl na svém facebookovém účtu.

„Jsem si také jistý, že se tento municipální projekt v posledních dvou letech posunul správným směrem. Zcela transparentně a hlavně ve prospěch občanů zapojených měst a obcí. S nulovými benefity pro soukromé nadnárodní firmy, zájmové skupiny nebo politiky. Tyto faktory zřejmě nebyly v Prostějově těmi rozhodujícími. Prostě promarněná prostějovská příležitost,“ dodal.