Vyšachovaní vítězové voleb mluví o zradě na voličích

Na pondělní ustavující zastupitelstvo šli členové ANO pro Šternberk s odhodláním zabojovat o místa na radnici.

Strana získala šest mandátů z jednadvaceti a nárokovala si pozici starostky, místostarosty a radního. Naděje ale byly malé.

„Od začátku jsem vnímala, že účast našeho týmu v komunálních volbách je brána s velkou nevolí, hlavně od lidí, kteří se v posledních letech zabarikádovali na radnici a byli připraveni udělat vše pro to, aby tento stav trval. Věřila jsem, že výsledek voleb a přání občanů tento stav změní,“ žehrala v projevu jednička kandidátky ANO Romana Petřeková.

Na povolební vyjednávání podle ní téměř nedošlo. „Bohužel, ukázalo se, že členové budoucí koalice jsou domluveni už dávno před volbami bez ohledu na jejich výsledky. Neměli zájem se bavit o programových shodách a kompromisech. Místo toho přišly útoky v osobní rovině a výčitky, jak jsme si vůbec dovolili vést aktivně předvolební kampaň,“ pokračovala Petřeková.

Na radnici ona ani Jiří Zemánek a Zbyněk Hanzl sedět nebudou. Druhá ODS, která získala jen o jeden zastupitelský mandát méně, našla shodu s Koalicí pro Šternberk, Nezávislou volbou a Otevřenou radnicí Šternberk. Dohromady mají třináct křesel.

Starostou tak zůstává Stanislav Orság (ODS), jenž získal podporu čtrnácti hlasů.

„Těším se na spolupráci se zastupiteli. Rád bych také dodal, že jako starosta nabízím spolupráci bez ohledu na to, jestli jste koalice, nebo opozice. Prosím hlavně o konstruktivní a produktivní spolupráci, která povede k dalšímu rozvoji našeho krásného města,“ prohlásil Orság.

Nově vzniklá koalice

Minulý týden volilo zastupitelstvo členy rady v Lipníku nad Bečvou. I tam se musí vítězné uskupení Za náš Lipník smířit s tím, že se jich každodenní práce pro město týkat nebude.

Po zisku třetiny hlasů oslovil lídr strany Pavel Šoltys další v pořadí, tedy Unii pro Lipník a KDU-ČSL. Tyto strany se ale dohodly s budoucími partnery z Pro moderní Lipník a ODS.

„Tato nově vzniklá koalice byla dle informací z několika zdrojů dohodnuta ještě před volbami a měla vzniknout bez ohledu na rozhodnutí voličů. A právě jejich jednání vyvolalo u mnohých Lipeňáků zbytečné zvyšování napětí, jak sami uvádějí aktéři koalice. Nechápu, proč volby v Lipníku vůbec proběhly, je to pohrdání vůlí voličů. Není to protiprávní, ale je to o charakteru a samolibosti jedince,“ reagoval v prohlášení Šoltys.

Opozice ve městě nezískala podle zvyklostí ani předsednictví v kontrolním a finančním výboru. „Opozice bude mít v každém výboru, v každé komisi své zastoupení a budeme ještě v těch věcech jednat,“ uvedl starosta Miloslav Přikryl.

Zákon většiny

I přes protesty je vítězem voleb ten, kdo sestaví většinu. „Nemusí to být vítězná strana, ale případů, kdy je volební vítěz obejit, je u nás minimum. Z těch zhruba šesti tisíc obcí, kde se konají volby, je to pod jedno procento. Jsou to spíš raritní věci,“ poznamenal politolog Univerzity Palackého Pavel Šaradín.

Pokud opozice nedostane funkce ve vedení kontrolního a finančního výboru, není to podle něho dobře.

„Je to téměř stoprocentní pravidlo. Takovéhle věci už se nedělají. V tomto je Lipník ukázkou, jak se komunální politika dělat nemá. Systém nefunguje tak, že vítěz bere vše. Navíc vyšachovat stranu, která získala třetinu hlasů, i z těchto funkcí, nepatří k vyspělé politické kultuře,“ sdělil.

Podobně ve Šternberku připadlo opozici (SPD) jen předsednictví v kontrolním výboru, dohlížet na hospodaření už bude z vedoucí pozice člen rady města z ODS. I v tomto případě tak zůstává nejsilnější strana (ANO) bokem.

Starostou a místostarostou Litovle budou nadále Viktor Kohout a Lubomír Broza (oba SNK).

V Uničově pokračuje ve starostování Radek Vincour (ODS), místostarosty jsou nově Jaromír Lón (ANO) a Aleš Langer (KDU-ČSL). V čele Zábřehu je opět František John, místostarostou je Josef Klimek (oba KDU-ČSL).

Ve funkci starosty pokračuje Michal Obrusník (STAN) v Konici, místostarostou je Jaroslav Procházka (KDU-ČSL).

V Mohelnici zůstává starostou Pavel Kuba a místostarostkou Jana Kubíčková (oba Mohelnická demokracie).

Nového starostu mají Hranice, stal se jím lídr vítězného ANO Daniel Vitonský. Post místostarosty zastává Karel Machyl (Hranice pro život), funkce druhého místostarosty byla zrušena.