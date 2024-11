Kalamita na Olomoucku. Komáři vylétli, když už lidé odstranili sítě z oken

Tak pozdní výskyt komárů rodu vexans, což jsou původci nejhorších letních kalamit, je podle expertů zcela výjimečný. Obtížný hmyz znepříjemňoval život lidem a atakoval jejich obydlí zejména v případech, kdy již odstranili ze svých oken sítě. A nejen v těchto případech.

„Vyrazila jsem s dětmi do Chrámu přírody v Horce nad Moravou na Olomoucku a prošli jsme si celou venkovní trasu. V místech, kdy se stezka zanořuje do lužních lesů, se nálety nedaly vydržet a museli jsme prchat pryč,“ svěřuje se maminka Kateřina Kubová.

Podobné zkušenosti a obtěžující nálety komářích hejn hlásili i obyvatele obcí jako Střeň, Litovel, Příkazy či Náklo na Olomoucku, kteří mají s komářími kalamitami tradičně zkušenosti. Tato kalamita však nastala nezvykle pozdě. „V dřívějších letech, v podstatě od doby, co situaci monitorujeme, takový zvýšený výskyt komárů, jako byl letos koncem října a začátkem listopadu, dosud nebyl,“ uvedl odborník krajských hygieniků Libor Mazánek.

Podle něj se jednalo o zcela výjimečně pozdní zvýšený výskyt letních kalamitních komárů, který zapříčinil letošní nad očekávání teplý a slunný podzim a také to, že po povodni měli komáři dostatek času dokončit vývoj a vylétnout z líhnišť, zejména ze sluncem prohřívaných tůní. „S nastupujícími nižšími teplotami a nočními mrazy aktivita a výskyt komárů rychle klesá a klesat bude,“ upozornil Mazánek.

Zásoba vajíček v líhništích je pryč

Hygienici připouštějí, že ačkoliv byl takto pozdní výskyt kalamitních komárů nepříjemný, mohl by být příslibem pro příští sezonu, kdy by komárů nemuselo být tolik.

„Předpokládáme, že komáři nestihnou již naklást větší množství nových vajíček do líhnišť. Pokud se po této povodni vylíhla většina vajíček letních kalamitních komárů, tak by se jejich zásoba mohla dost snížit, což by se mohlo příznivě projevit ve výskytu letních kalamitních komárů příští rok,“ vysvětluje Mazánek.

Komáří kalamitu kromě teplého počasí zavinily také povodně, které zalily vodou komáří líhniště. „Dosud se po žádné povodni nepodařilo předejít komáří kalamitě, vždy se jen mírnila aplikací insekticidů proti dospělým útočícím komárům, přičemž letní kalamity bývají horší než jarní,“ vysvětloval již dříve Mazánek.

Po povodni v roce 1997 byly insekticidy proti komárům v okolí Olomouce aplikovány letecky. Od té doby plošné hubení komárů v Litovelském Pomoraví neproběhlo, obce sledují a ošetřují tůně larvicidy lokálně. Stav komářích líhnišť monitoruje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (KHS) ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Útěchou po neobvyklé podzimní komáří kalamitě může být pro obyvatele postižených obcí alespoň to, že povodňová voda znečištěná například mrtvými těly zvířat či fekáliemi nemá vliv na infekčnost samotných komárů. I tak ale představují hrozbu.