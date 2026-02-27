Chytré kolonoskopy s AI vidí i malé polypy, v Olomouci díky nim vyšetří více pacientů

Dlouhé čekání na kolonoskopii, která může včas odhalit rakovinu? V Olomouci by mělo být minulostí. Fakultní nemocnice Olomouc pořídila nové přístroje s umělou inteligencí, jež pomáhají zachytit i drobné polypy, které by jinak mohly uniknout pozornosti lékařů, a zároveň umožní vyšetřit více pacientů.
V olomoucké fakultní nemocnici přibyla nová vyšetřovna i nové „chytré“...

V olomoucké fakultní nemocnici přibyla nová vyšetřovna i nové „chytré“ kolonoskopy, využívající umělé inteligence pro detekci malých polypů. | foto: Fakultní nemocnice Olomouc

V olomoucké fakultní nemocnici přibyla nová vyšetřovna i nové „chytré“...
Kolonoskopie pomáhá včas odhalit rakovinu konečníku a tlustého střeva.
V Česku každý rok zemře 3 400 lidí s rakovinou tlustého střeva. Při...
Ilustrační obrázek střeva jiného pacienta s drobnými polypy zachycenými během kolonoskopie.
Rakovina tlustého střeva patří v Česku mezi nejčastější onkologická onemocnění. Šanci na vyléčení přitom výrazně zvyšuje včasný záchyt. V Olomouci by se k preventivní kolonoskopii měli pacienti nově dostat rychleji a vyšetření je navíc přesnější.

Fakultní nemocnice Olomouc pořídila dva nové videokolonoskopy vybavené umělou inteligencí. Ta během vyšetření upozorňuje lékaře na podezřelá místa a pomáhá odhalit i drobné polypy, které by mohly uniknout pozornosti. Právě z nich se může časem vyvinout nádor.

V olomoucké fakultní nemocnici přibyla nová vyšetřovna i nové „chytré“ kolonoskopy, využívající umělé inteligence pro detekci malých polypů.
V olomoucké fakultní nemocnici přibyla nová vyšetřovna i nové „chytré“ kolonoskopy, využívající umělé inteligence pro detekci malých polypů.
Kolonoskopie pomáhá včas odhalit rakovinu konečníku a tlustého střeva.
V Česku každý rok zemře 3 400 lidí s rakovinou tlustého střeva. Při autonehodách u nás loni přišlo o život 460 lidí. Česká střeva jsou tedy daleko nebezpečnější než české silnice.
„V loňském roce jsme na našem endoskopickém pracovišti provedli celkem 3908 kolonoskopií, z toho 427 screeningových. V roce 2023 to bylo 3663 kolonoskopií, z toho jen 312 preventivních,“ uvedl přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban.

Nemocnice díky novým přístrojům a otevření další vyšetřovny zvýšila počet preventivních výkonů zhruba o třetinu. Podle vedení kliniky se zároveň zkrátily čekací lhůty na screening.

„Nyní jsme vybaveni kolonoskopy pracujícími s umělou inteligencí, která zvyšuje přesnost vyšetření zejména v záchytu malých polypů,“ doplnil Urban.

Reportáž na vlastní střeva. Výlet kamerou do nitra těla může zachránit život

Rakovina tlustého střeva a konečníku je v Česku dlouhodobě vážným problémem. Od zavedení screeningového programu se sice daří snižovat úmrtnost, podle lékařů ale stále platí, že řada lidí přichází na vyšetření pozdě. Preventivní kolonoskopie dokáže odhalit přednádorové změny ještě předtím, než se onemocnění rozvine.

Nové přístroje stály přes 2,4 milionu korun. Nemocnice očekává, že díky modernější technice zvládne vyšetřit více pacientů a zároveň zvýší kvalitu péče.

