Rakovina tlustého střeva patří v Česku mezi nejčastější onkologická onemocnění. Šanci na vyléčení přitom výrazně zvyšuje včasný záchyt. V Olomouci by se k preventivní kolonoskopii měli pacienti nově dostat rychleji a vyšetření je navíc přesnější.
Fakultní nemocnice Olomouc pořídila dva nové videokolonoskopy vybavené umělou inteligencí. Ta během vyšetření upozorňuje lékaře na podezřelá místa a pomáhá odhalit i drobné polypy, které by mohly uniknout pozornosti. Právě z nich se může časem vyvinout nádor.
„V loňském roce jsme na našem endoskopickém pracovišti provedli celkem 3908 kolonoskopií, z toho 427 screeningových. V roce 2023 to bylo 3663 kolonoskopií, z toho jen 312 preventivních,“ uvedl přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban.
Nemocnice díky novým přístrojům a otevření další vyšetřovny zvýšila počet preventivních výkonů zhruba o třetinu. Podle vedení kliniky se zároveň zkrátily čekací lhůty na screening.
„Nyní jsme vybaveni kolonoskopy pracujícími s umělou inteligencí, která zvyšuje přesnost vyšetření zejména v záchytu malých polypů,“ doplnil Urban.
|
Reportáž na vlastní střeva. Výlet kamerou do nitra těla může zachránit život
Rakovina tlustého střeva a konečníku je v Česku dlouhodobě vážným problémem. Od zavedení screeningového programu se sice daří snižovat úmrtnost, podle lékařů ale stále platí, že řada lidí přichází na vyšetření pozdě. Preventivní kolonoskopie dokáže odhalit přednádorové změny ještě předtím, než se onemocnění rozvine.
Nové přístroje stály přes 2,4 milionu korun. Nemocnice očekává, že díky modernější technice zvládne vyšetřit více pacientů a zároveň zvýší kvalitu péče.