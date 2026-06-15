Olomoucká radnice před rokem navrhla Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zkusit stavbu rozdělit. Zatím není jisté, zda na takovou variantu dojde. Státní podnik nicméně pokračuje v přípravách tak, aby se mohlo v optimistickém scénáři začít stavět v roce 2030.
Východní tangenta Olomouce je v krajském městě kvůli různým komplikacích téma přes 20 let. Největší překážkou je teď ochranné pásmo vodního zdroje společnosti Olma. ŘSD přesto na přeložce silnice I/46 dál pracuje.
„Jsme ve fázi, kdy dokumentace k povolení záměru prochází interním schvalovacím procesem. Naše odborné útvary připomínkují jednotlivé stavební objekty. Případné podněty projektanti zapracují do finální podoby dokumentace, kterou následně projednáme 7 s příslušnými orgány státní správy,“ řekl mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal.
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„Souběžně hledáme řešení problematiky ochranného pásma vodního zdroje, což je faktor, který může ovlivnit další postup přípravy. Podle dnešních odhadů předpokládáme zahájení stavby přibližně v roce 2030, přičemž zprovoznění by mohlo nastat o dva roky později,“ doplnil mluvčí.
Upozornil ale, že termíny jsou závislé zejména na průběhu správních řízení, projednávání dokumentace, postupu majetkoprávní přípravy a výběru zhotovitele.
„Technické řešení celého projektu je navrhováno s velkým důrazem na zachování krajinného rázu. Současný návrh, zejména u křížení se silnicí na Samotišky, je koordinován s orgány památkové péče tak, aby zůstal plně zachován ikonický výhled směrem na Svatý Kopeček,“ ujistil Mazal.
Kvůli ochrannému pásmu, které de facto znamená pro silnici v navržené trase stavební uzávěru, navrhlo minulý rok město rozdělení. Varianta předpokládá, že nejprve by bylo možné soustředit se na první etapu v úseku od městské čtvrti Týneček po Lipenskou ulici.
Jde o území severně od Lipenské ulice. Převedla by se tam doprava z Týnečka, Chválkovic, Pavloviček a Hodolan, tedy zhruba ze dvou třetin obydlených oblastí, kterých se dnešní průtah silnic I/46 a I/55 týká ve směru na Šternberk.
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Státní silničáři zatím obchvat připravují jako celek, nejvhodnější varianta stavby podle nich vzejde z přípravných prací.
Až o 7400 aut denně víc. Olma nechce blokovat
Východní tangenta je pro Olomouc dlouhodobě klíčová. „Ve Chválkovické a Pavlovické ulici se v pracovních dnech pravidelně tvoří kolony a významnou dopravní zátěž pociťuje také Hodolanská ulice,“ podotkl náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc) k odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území.
Dodal, že bez jejího dokončení lze s pokračujícím rozvojem území a růstem dopravy očekávat zhoršování situace. Kancelář architekta města si loni nechala zpracovat odborné dopravní posouzení i dopravní model pro rok 2040. Vyplývá z něj, že v té době bude intenzita dopravy v ulicích Hamerská, Velkomoravská, Tovární a Lipenská silnější o několik tisíc vozidel denně. Nejhůře na tom bude poslední jmenovaná s nárůstem 7 400 aut.
„Současně si uvědomujeme, že příprava tak rozsáhlé stavby je časově náročná. Proto město chystá i dílčí opatření na stávající síti. Ještě letos bude zadána studie prověřující možnosti úpravy křižovatky Lipenská × Tovární × Hodolanská × Rolsberská, která již dnes funguje na hranici své kapacity a představuje jedno z kritických míst východní části města,“ předeslal Pejpek.
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Společnost Olma zdůrazňuje nutnost hledat vyvážení obou veřejných zájmů, tedy dopravní obslužnosti a ochrany vody.
„V situaci, kdy však není vodnímu zdroji poskytnuta ochrana v rozsahu, v jakém je právními předpisy garantována, se společnost cítí být povinna hájit zákonem akcentovanou ochranu podzemních vod, tak úzce spjatou s další existencí společnosti v regionu a jejím postavením na trhu coby významného zpracovatele mléka a mléčných výrobků a především zaměstnavatele,“ vysvětluje firma na svém webu.
Olma připomíná, že jako současný uživatel vodního zdroje má primární povinnost ho chránit. Jde o podzemní vrt ze 70. let minulého století a expertizy za něj dosud nenašly odpovídající náhradu, upozorňuje firma. „Společnost Olma považuje za nutné ubezpečit veřejnost, že si neklade za cíl blokaci výstavby východní tangenty a že si uvědomuje naléhavost řešení dopravní obslužnosti v této části města,“ prohlásil podnik.