Nadšenci oživují opuštěnou trať do Tovačova, vyjede Hurvínek a Krokodýl

Cílem letní akce začínající zítra je propojit provozem pravidelných historických vlaků dopravně špatně dostupnou, ale přitom turisticky atraktivní oblast střední Hané.

„Vznikne tak nové přímé dopravní propojení dnes krajskou a dříve okresní hranicí rozdělených oblastí Tovačovska, Kojetínska a Kroměřížska, kde často ani místní obyvatelé netuší, jak atraktivní cíle mají doslova za humny,“ říká koordinátor akce Rostislav Kolmačka ze spolku Kroměřížská dráha.

Provoz osobní dopravy na trati mezi Tovačovem a Kojetínem se zastavil v roce 1981, kdy tuto železnici plně ovládla jen nákladní přeprava. Spolku Kroměřížská dráha se tam ale v minulosti podařilo uspořádat na padesát jízd historických vlaků.

Během prvního ročníku „pravidelného“ provozu budou vlaky mezi městy na střední Hané pendlovat deset sobot počínaje 29. červnem. Jízdní řád i přehled akcí na střední Hané lze najít na webu Kroměřížské dráhy.

„V dalších letech bychom ale rádi provoz vlaků na trati rozšiřovali, aby mohlo být Tovačovsko objeveno turisty jako atraktivní místo pro strávení letní dovolené,“ nastínil Kolmačka.

„Myslíme si, že trať z Kojetína do Tovačova má všechny předpoklady k tomu, aby se stala minimálně plnohodnotnou muzejní tratí s pravidelným provozem historických vozidel, která už sama o sobě přilákají do této oblasti nové návštěvníky z celé republiky, případně i ze zahraničí,“ dodal.

Historické motoráčky pro cyklisty i rodiny s kočárky

Cestující budou letos vozit historické motoráčky, pro které se vžily přezdívky Hurvínek a Krokodýl. Chybět nebude zavazadlový oddíl, aby bylo možné vlakem přepravovat i jízdní kola a kočárky. Podle organizátorů jsou totiž rodiny s dětmi, turisté a cyklisté hlavními cílovými skupinami akce.

Nápad rozjet na trati pravidelný sobotní provoz osobních vlaků se líbí i samotným městům. Například Tovačov a Kojetín na akci přispěly desítkami tisíc korun.

„Čekáme, že předně budou uspokojeni naši obyvatelé, kteří se tak dostanou třeba na zámek do Tovačova, ale také věříme, že trať přitáhne i návštěvníky do Kojetína. Město to může zviditelnit a rozhodně má co nabídnout,“ uvedl místostarosta Kojetína Miloslav Oulehla.

Vlaky, které budou zastavovat také v Uhřičicích a Lobodicích, mohou lidé využít například na cestu na lobodický Hudební festival StruhaFest, procházku po bojišti z roku 1866 v Tovačově, festival barokní kultury Hortus Magicus v Kroměříži, Kojetínské hody nebo večerní „oživlé“ prohlídky na zámku Tovačov.

Oblíbené červené motoráčky řady M131.1 zvané Hurvínek vyráběla vagonka Tatra Studénka v letech 1948 až 1956. Z továrny v té době vyjelo celkem 549 vozů, z nichž je dodnes asi 20 zachováno v provozním stavu pro historické účely. Větších rychlíkových motorových vozů M286.0 a 1 „Krokodýl“ vyrobili ve Studénce v letech 1962–1968 jen 89 kusů.

„Ke konci provozu byly tyto elegantní motorové vozy typické právě pro tratě na střední a jižní Moravě. Dodnes je v provozním stavu dochováno pět kusů,“ popsal Kolmačka.

Nyní trať opět výrazněji slouží nákladní dopravě

Regionální dráha z Kojetína do Tovačova je dlouhá necelých jedenáct kilometrů. V železniční stanici Kojetín odbočuje z celostátní trati Brno – Přerov a spojuje s Kojetínem obce Uhřičice, Lobodice a město Tovačov. Poté, co po roce 1989 začala na trati uvadat nákladní doprava, sílí zájem o obnovení pravidelné osobní dopravy.

K tomu mělo dojít už v roce 1995, kdy se ale aktivitu nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. Od roku 2007 provozuje alespoň příležitostnou osobní dopravu na trati spolek Kroměřížská dráha, který zvláštními vlaky přepraví přes čtyři tisíce cestujících.

Trať v posledních letech znovu nabývá na významu poté, co firma Topos Prefa Tovačov dopravuje své výrobky namísto kamiony nákladními železničními vagony. Pokud jde o osobní dopravu, vkládají zastánci této regionální dráhy největší naděje do dokončení zdvoukolejnění a modernizace přilehlé celostátní trati Brno – Přerov.

Jejich cílem je přivést i trať Kojetín – Tovačov v horizontu let 2025 až 2030 do stavu moderní regionální dráhy. K tomu má přispět vybudování nástupišť dle soudobých požadavků v Tovačově, Tovačově-Anníně u závodu Goldbeck, Lobodicích, Uhřičicích a ideálně i na severu Kojetína a také zajištění dostatečného počtu spojů s přípoji v Kojetíně na vlaky přilehlých hlavních tratí.

„Lze tak výrazně motivovat veřejnost k upřednostnění hromadné dopravy před dopravou individuální,“ napsali do společné deklarace zástupci Tovačova, mikroregionu Střední Haná, spolku Kroměřížská dráha a firmy Goldbeck Prefabeton.

Jak vypadaly oslavy deseti let existence Kroměřížské dráhy v květnu 2017: