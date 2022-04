Na obřím skladu Amazonu má být největší střešní solární elektrárna Česka

Zařízení postaví skupina Solar Global, momentálně se připravuje jeho montáž.

„Roční produkce nové solární elektrárny na logistickém areálu u Kojetína bude odpovídat takovému množství elektřiny, jaké spotřebuje asi 1 400 českých domácností s průměrnou roční spotřebou,“ porovnal marketingový specialista společnosti Jakub Vrána.

Instalace se bude skládat z 8 590 monokrystalických panelů, z nichž každý má výkon 460 wattů. Fotovoltaická elektrárna na střeše centra tak bude mít výkon 3,951 megawattu.

„Roční produkce elektrárny bude více než čtyři tisíce megawatthodin čisté elektřiny. Díky tomu ušetří téměř čtyři tisíce tun oxidu uhličitého, které by se dostaly do atmosféry, pokud by stejné možností energie musely vyrobit uhelné zdroje,“ uvedl předseda představenstva skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

„Energie se spotřebuje přímo v místě na provoz budovy a věříme, že časem třeba také na dobíjení elektromobilů,“ dodal.

Dosud největší střešní solární elektrárnou v Česku bylo podle Skopala zařízení VT-SUN s výkonem 2,98 megawattu z roku 2010, instalované na střechách chomutovských válcoven trub.