Firmy z okolí to může dostat do problémů, říká o skladu Amazonu šéf komory

Proč si to myslíte?

Internetových obchodů je už dostatek, takže pro nakupování přes internet je dost příležitostí. Navíc distribuční sklady nevytváří žádnou přidanou hodnotu. Pokud chceme být konkurenceschopní s vyspělým Západem, tak bychom neměli jít cestou budování dalších distribučních center, ale podporovat firmy s vysokou přidanou hodnotou.

Předseda Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslav Švamberk.

Co naopak může nový velkosklad přinést?

Je pravda, že ne všechno je negativní. Město bude mít vyšší přínos z daní, zaměstnanci Amazonu tam budou víc utrácet, bude potřeba zajistit i další služby – jako například stravování. Otázkou je doprava. Pokud zatíží město a obydlené oblasti v okolí, bude to minus, naopak pokud pomůže při řešení dopravy, aniž by to zatížilo obyvatele, tak je to plus.

Firma bude potřebovat až dva tisíce lidí. Nebude je tahat z firem, které teď potřebují každého zaměstnance?

Je pravda, že lidé nejsou. Takový kolos jako Amazon si může dovolit vyplácet výrazně vyšší mzdy než většina v okolí. Tím pádem může nalákat spoustu lidí a firmy v širokém okolí se mohou dostat do personálních problémů.

Není pro firmy z regionu nejjednodušší cestou zaměstnancům přidat, aby neměli „zaječí úmysly“?

Je to otázka nákladů. Pokud se dostanou mzdy už nad určitou hranici, tak výrobky těchto firem přestávají být konkurenceschopné. Obávám se, že důsledek velkého přidávání na platech by byl stejný, jako když firma přijde o zaměstnance. Znamenalo by to existenční problémy. Takových firem, které vybudování Amazonu negativně zasáhne, bude nejen na Přerovsku celá řada.

Přerovsko trpí vyšší nezaměstnaností než jiná místa a Kojetínsko zase vede v celém okrese. Nemůže ten problém Amazon vyřešit?

Myslím si, že ne. Pokud bereme nyní nezaměstnané, tak to jsou z velké části lidé, kteří jsou nezaměstnatelní. Takže Amazon bude brát hlavně ty, kteří už nyní pracují jinde. A protože jim bude moci nabídnout víc, bude je přetahovat k sobě. I tak bude muset oslovit větší oblast, protože tisícovky lidí jen tak nenajde.

Bylo vůbec reálné čekat na výstavbu nového závodu, který by posunul region výš v technologické úrovni i ve výrobě špičkových výrobků?

To je dnes téměř nereálné. Určitě se najdou v regionu firmy, které by investovaly. Bohužel ale potřebují připravené, kvalifikované lidi a ti na pracovním trhu jednoduše nejsou. Postavit novou fabriku a nesehnat do ní zaměstnance, o to nikdo nestojí.

14. ledna 2019