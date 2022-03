Starostové z Přerovska chtějí žádat Amazon o kompenzace za velkosklad

Na tovačovském zámku se v pátek sešlo na třicet zástupců obcí a měst od Kožušan-Tážal po Kroměříž. Otázky se točily například kolem dopravy, třeba v Tovačově se totiž dlouho snaží o omezení množství projíždějících nákladních vozů. Z otevření centra proto mají obavy.

„Amazon tvrdí, že auta budou jezdit hlavně po dálnicích. To bude platit ve směru Polsko, Rakousko, Maďarsko, co ale další rozvážení po České republice? Menší náklaďáky a dodávky pojedou po krajských silnicích a kdo zaplatí škody? Společnost bude hradit akorát daň z nemovitosti v Kojetíně,“ zmínil tovačovský starosta Marek Svoboda.

Kromě toho podotkl, že byť bude firma zaměstnance svážet na směny autobusovými linkami, i tak naroste počet osobních aut na silnicích o několik stovek.

„S ostatními bychom proto chtěli, aby Amazon mimo jiné přispěl na cyklostezku Tovačov–Kojetín–Chropyně. Podle nás by to hodně pomohlo odlehčit silnicím,“ dodal.

Návrh se může objevit na seznamu věcí, které by obce a města chtěly jako kompenzace.

„Během týdne mohou účastníci setkání sepsat požadavky, o nichž by chtěli jednat. Mnozí starostové byli překvapení, dřív se o tom nedozvěděli,“ řekl krajský předseda Sdružení místních samospráv Tomáš Šulák.

„Může to být precedens pro budoucnost podobně jako u dálnice D1, kde se Přerov před lety vykašlal na místní část Dluhonice. Kdyby tenkrát dálnici posunuli, mohla už stát. Tohle je stejné – kdyby bral Kojetín okolní obce za rovnocenné, mohl být teď možná klid,“ dodal.

Katastrofa nehrozí, zní z Amazonu i Kojetína

Firma minulý měsíc k tomuto tématu uvedla, že nemá v plánu posílat ve velkém auta na krajské silnice.

„Vždy se snažíme investovat do infrastruktury a oblastí, kde působíme. Například v okolí dobrovízkého centra jsme vystavěli silnice, které se přímo napojují na dálnici D6 a obchvat, který kompletně odklonil možnou nákladní dopravu mimo obec. To pomohlo odlehčit i standardní osobní dopravu,“ ujistil generální manažer Amazonu v Česku Michal Šmíd.

Otázky v případě Kojetína míří i na zdravotní péči pro zaměstnance, kapacity škol nebo ubytování pro část z plánovaných zhruba dvou tisíc zaměstnanců.

„Pan starosta z Kojetína si prosadil své. Nechci říkat, že ostatní ošálil nebo to upekl pod pokličkou, ale nezdá se mi, že by se o tom dostatečně jednalo,“ nastínil Šulák pohled některých obcí z regionu.

Kojetínský starosta Leoš Ptáček to označil za absurdní. „Cíleně pracuji na informovanosti, jsem v tomto otevřený. Poznámky, že někdo něco před někým tutlal, považuji za úsměvné. Tři roky se tím zabývala spousta úředníků v několika městech,“ uvedl.

V místě, kde byl cukrovar, počítal územní plán Kojetína i nadále s přítomností průmyslu.

„Teď si možná všichni rozsah stavby uvědomili. Nebude to ale žádná katastrofa, která by zasáhla do regionu. Ano, půjde o velký pohyb, ale nebude to tak, že by chyběla místa ve školkách nebo tu byly stovky lidí, kteří budou páchat kriminální činnost. Pozitiva projektu jednoznačně převládají,“ doplnil Ptáček.

Na plný provoz má centrum najet příští rok

Na setkání v Tovačově nicméně hájil centrum jako jediný. „Kolegy jsem asi nepřesvědčil, ale nejsem z toho nijak frustrovaný. Byla to velmi energická výměna názorů,“ shrnul svůj pohled.

Starosta Kojetína zároveň zprostředkovaně odpovídal na dotazy mířené na Amazon od reprezentantů radnic. Ti na rozdíl od něj vnímají stavbu a provoz obřího centra spíše jako hrozbu a zdroj problémů než příležitost k rozvoji a zlepšení kvality života v obcích.

„Bylo to místy velmi bouřlivé, mnozí starostové se o výstavbě a provozu centra dozvěděli až z pozvánky na nynější jednání. Byli velice rozčarovaní, že stavba je již povolená a v tak krátké době se nestihnou připravit na to, co může obce v budoucnu čekat ve všech oblastech života,“ podotkla právnička Michaela Sigmundová, jež spolupracuje s některými samosprávami.

Představitelé Amazonu se z pátečního setkání kvůli pracovnímu vytížení předem omluvili, organizátoři přesto termín ponechali. Další příležitost ke schůzce by mohla být příští měsíc.

„V současné době jednáme o náhradním datu setkání během dubna, neboť si vážíme jakékoliv příležitosti pro otevřený dialog jak se zástupci dotčených obcí, tak i s veřejností. V komunitách, kde působíme, se vždy snažíme být dobrým sousedem,” uvedl PR manažer Amazonu Noah Zyla.

Stavba obřího centra má být hotová letos, na plný provoz chce Amazon najet do konce příštího roku.