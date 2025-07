Část obyvatel projekt rozhodně odmítá. „Sice patřím mezi příznivce obnovitelných zdrojů energie, ale větrný park, který se chystá u nás pod Rychlebami, to není nic než prasárna,“ nebere si servítky například Pavel Ovesný z Kobylé nad Vidnavkou.

„Chystá se tu výstavba deseti větrníků s výškou v nejvyšším bodě přes 200 metrů. Dovedete si to představit v takřka panenské krajině?!“ dodává s tím, že jde o jediné místo mimo záplavovou oblast, kde je možná nová výstavba domů.

Větrný park Rychleby Větrníky mají být vysoké 203 metrů (původně se mluvilo dokonce až o 230 metrech), celkem jich má být deset. Pět v katastru Bernartic, čtyři u Kobylé nad Vidnavkou a jedna u Velké Kraše. Výkon větrného parku je plánován na 42,5 megawattu.

Odpůrci sdružení v iniciativě Rychleby nedáme! se obávají, že větrníky zničí ráz krajiny podhůří Rychlebských hor, jež jsou stále vyhledávanějším cílem turistů. Na svém webu vyslovují i obavy z ohrožení ptactva, negativního dopadu na zdejší cenný ekosystém a znehodnocení nemovitostí.

„Stavba deseti gigantických větrných elektráren v okolí zaniklé osady Anín nám může vzít hodně,“ upozorňují.

Podle kritiků se navíc schvalovací proces odehrával utajeně a lidé nevěděli, co se chystá, včetně změny územního plánu či podpisu zavazujících smluv.

Investor slibuje kompenzace lidem i obcím

Starostka Vidnavy Miroslava Rybáriková (nez.) odmítá, že by vedení obce podepsalo cokoliv závazného.

„Je předčasné cokoli komentovat. Zastupitelstvo rozhodlo o referendu, jež proběhne na podzim. Jeho výsledek bude v celé věci zásadní, pro zastupitelstvo závazný a to ho bude respektovat. Když lidé řeknou ne, nebude o čem dál diskutovat,“ sdělila.

Debaty o větrném parku podle ní v současnosti nejsou v Kobylé hlavním tématem. „My teď šturmujeme s obnovou po loňské katastrofální povodni. Máme rozdělaných dvanáct projektů, takže absolutně nemáme kapacitu řešit další věci. Vyčkejme, jak dopadne referendum,“ shrnula starostka.

Místní mohou v případě vzniku větrného energetického parku očekávat poměrně štědré kompenzace, které mají dvě části. První část je zaměřena přímo na obyvatele vesnic, dospělí by měli ročně dostávat deset tisíc korun.

Obcím zase investor slibuje peníze do rozpočtů. Radnice obdrží 500 tisíc ročně za každou elektrárnu. Na základě počtu plánovaných elektráren by tedy Bernartice získaly dva a půl milionu, Kobylá dva miliony a Velká Kraš půl milionu ročně. Odměny bude investor platit po celou dobu provozu větrného parku, tedy 25 let.

Po referendu by následovalo shánění razítek

Platby obcím se budou každoročně navyšovat podle inflace. „Tyto částky jsou závazné. Pokud lidé větrníky v referendu odhlasují, nemůžeme od nich ustoupit,“ řekl Tomáš Hardt, člen představenstva společnosti First Wind.

Odpůrce ale nabídka spíše naštvala. „To, co investor nabízí, není nic jiného než úplatek,“ rozčilovala se jedna z kritiček, jež si přeje zůstat v anonymitě.

Pokud lidé v referendech větrný park odsouhlasí, bude následovat technické posouzení záměru a hodnocení dopadů na životní prostředí. Další na řadě je žádost o připojení do sítě a další potřebná povolení.

„Referendum není razítko ke stavbě. Je to spíš zelená na prvním semaforu. Znamená, že lidé projekt podporují a zastupitelé mají silný mandát pokračovat v jednáních o konkrétních podmínkách,“ řekl Hardt.