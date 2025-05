Krajská koalice dosud nezveřejnila programové prohlášení, k nelibosti opozice

Pohled do olomouckého volebního štábu hnutí ANO, kde se brzy po zahájení sčítání hlasů začalo slavit drtivé vítězství v krajských volbách. S brýlemi v ruce krajský lídr a bývalý hejtman Ladislav Okleštěk. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Podle opozice už měly být zásadní vize dávno sepsané bez ohledu na podzimní povodně nebo ekologickou havárii u Bečvy, které kraj zasáhly. Hejtmanství je podle ní kvůli tomu hůře kontrolovatelné.

Podle informací z krajské rady už je dokument připravený, zveřejněn má být do léta.

Programové prohlášení je přehled priorit v různých oblastech, bývá konkrétnější než volební programy nebo koaliční smlouva. Jde o plán práce, kam chtějí politici kraj dostat. Sestavuje ho i centrální vláda nebo větší města.

„Soustředíme se na Jesenicko a začátek volebního období, je ještě plno úkolů, které musíme splnit ve vztahu k dotačním titulům a podobně. Ale někdy v první polovině března bude venku,“ prohlásil na adresu tohoto dokumentu hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) koncem února, kdy zejména sever kraje pořád trápily následky ničivých zářijových povodní.

V minulém volebním období zveřejnila krajská rada programové prohlášení v únoru. Předtím, když byl poprvé hejtmanem Okleštěk, v dubnu. „Je jasné, že programové prohlášení nemůže být uveřejněno týden po nástupu nové koalice. Na druhou stranu stávající krajská vláda je víceméně jednobarevná, jen lehce okořeněná SPD, a časový odstup větší než třeba tři měsíce nemá žádné valné opodstatnění,“ míní bývalý hejtman a nyní opoziční zastupitel Josef Suchánek (STAN).

Ve volbách vítězné ANO se na vládě dohodlo s uskupením SPD, Trikolora, PRO a Svobodní před sedmi měsíci, z jedenácti členů krajské rady jich má ANO devět.

Dolaďují se poslední věci, tvrdí radní

Zmíněné povodně nebo ekologická havárie velkého rozsahu z 28. února, kdy u Hustopečí nad Bečvou vykolejil vlak s benzenem, nevidí Suchánek jako důvody, proč nemohl být dokument hotový.

„Jsou to výmluvy. Kdyby koalice neudělala z předsedy kontrolního výboru uvolněnou funkci, kde se za pět hodin práce týdně bere 120 tisíc měsíčně, mohla místo toho zaplatit někomu, kdo jí s programovým prohlášením pomůže. Na povodně zase určili starostu Šumperka, to je dalších 120 tisíc,“ poukazuje exhejtman. „Kraj teď může utrácet velký balík peněz, který jsme zanechali, a nemusí to dělat s ohledem na žádnou vizi,“ připomíná několik stovek milionů, které předchozí vedení uspořilo.

Krajské vedení obě zmíněné funkce obhajovalo. „Posiluji tým o člověka se znalostí prostředí a krizových záležitostí. Chci se tomu sám intenzivně věnovat, ale nemohu vše stihnout, protože škody jsou extrémní,“ řekl například Okleštěk na říjnovém ustavujícím zasedání ke jmenování Miroslava Adámka (ANO) uvolněným zastupitelem pro koordinaci a obnovu zaplavených území po povodních.

„Programové prohlášení jsme samozřejmě už řešili. Dolaďují se poslední věci, řekněme slovní obraty a podobně. Za SPD se s ním ztotožňujeme,“ sděluje neuvolněný radní Dan Chromec (SPD). „I přesto, že má ANO v radě drtivou většinu, mám pocit, že nás vnímá jako rovnocenné partnery. Věřím, že minimálně do příštího zastupitelstva už to bude,“ podotýká Chromec ke skládání jízdního řádu na příští roky. Krajští zastupitelé se znovu potkají 23. června.

Je třeba zmínit, že podle informací zveřejněných na webech ostatních krajů jich zatím své priority představila zhruba polovina, a to v období od listopadu do března.

Koalice Stačilo! tento dokument vyhlíží, protože pro ni ústy jejího člena a předsedy krajského kontrolního výboru Ludvíka Šuldy znamená „možnost skutečné kontroly jeho plnění a zároveň i případné k bodům, se kterými nesouhlasí“.

Šulda uznává, že obnova zaplavených míst i rozsah kontaminace pc železniční nehodě představovaly priority, přesto už podle něj mělo hejtmanství dostatek času říct, jak chce kraj řídit.

„Pevně věřím, že koalice ANO a SPD na nejbližším jednání zastupitelstva krajským zastupitelům svoje programové prohlášení představí. I přes zmíněné problémy se totiž domnívám, že již na to uzrál čas,“ sděluje.

Hejtman Okleštěk v SMS zprávě uvedl, že „do zastupitelstva to bude určitě venku“.

Ani ANO, ani SPD přitom dosud ohledně programových bodů příliš konkrétní nebyly. Kritici připomínají, že jejich volební programy byly velmi strohé a zaměřovaly se především na kritiku „pražské vlády“.

Investice, opravy, budoucnost

V říjnu koalice uvedla, že se chce kromě nápravy povodňových škod soustředit na investice, lepší dostupnost zdravotnické péče, rychlejší opravy krajských silnic, změny v nastavení dotací, efektivnější podporu soukromého sektoru a pružnější rozvoj sociálních služeb.

Ačkoliv zákon takovou povinnost neukládá a teoreticky by mohla rada projít volebním obdobím bez sepsaných priorit, bývá jejich představení zvykem.

„Součástí politiky by měla být předvídatelnost. Abychom věděli, kde za čtyři roky budeme. Jakou bude kraj určovat politiku, ovlivňuje nejen obyvatele, ale i obce, podnikání, výzkum, dopravu. V tomto je to klíčový dokument,“ zmiňuje politolog z Univerzity Palackého Pavel Šaradín (v krajských volbách neúspěšně kandidoval za Hlas pro náš kraj, což byla koalice hnutí Společně pro kraj a Sociální demokracie).

„Není to dokument, který je hotový za pár týdnů, ale zhruba půl roku je takový průměr. Někde se to podaří dřív, jinde později,“ konstatuje.