Námluvy stran v Olomouckém kraji pokračují, ODS si řekla o post hejtmana

„Nebyla to úplně špatná schůzka, řekli jsme si více informací než naposledy. Předložili jsme konkrétní nabídku z hlediska struktury budoucí koalice. A oni nám dali svou představu,“ popsal setkání s ODS lídr dvojkoalice Pirátů a STAN Josef Suchánek.

Jak ovšem dodal, budou určitě potřeba další jednání.

„Ty dvě představy nebyly navzájem kompatibilní. Nemělo cenu o nich nějak dál vyjednávat, protože o takové věci se dá dále mluvit až ve třech,“ uvedl s odkazem na to, že Piráti se Starosty od počátku upřednostňovali jednání i za přítomnosti ideově blízkých Spojenců, s nimiž do případné koalice počítají. Se Spojenci se má ODS teprve potkat.

„Zahájili jsme druhé kolo jednání, a pokud se nic nezmění, ve čtvrtek máme další schůzku. S tím půjdeme dál do regionální rady v pátek. Jediné, co zatím platí, je to, že nebude jakákoli spolupráce s SPD,“ řekl krajský šéf ODS Michal Zácha.

„Já jsem nějaká jednání zažil a za ODS budu dávat výstupy, až bude něco hmatatelného. Byly to úvodní řeči se subjektem, který skončil druhý ve volbách,“ dodal Zácha.

Podle Suchánka si nicméně ODS při jednání řekla o post hejtmana. „To je ale pro nás málo představitelná varianta. Oni mají na druhou stranu nárok si říct o cokoli,“ dodal Suchánek.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ reagoval na otázku MF DNES k tomuto tématu Zácha.

Bez ODS se nikdo v Olomouckém kraji neobejde

Občanští demokraté skončili o víkendu ve volbách v Olomouckém kraji až na čtvrtém z celkových pět míst, nikdo bez nich ovšem hejtmanství nedobude.



Získat ODS se tak snaží vítězné hnutí ANO, které však ani s ODS nemá v zastupitelstvu většinu. Chybějící hlasy mohla doplnit SPD, do plnohodnotné trojkoalice ji však nechtěla ani ODS, ani premiérovo hnutí.

Zbytek mandátů pak drží svazek Pirátů a STAN a uskupení Spojenci v čele s šéfem lidovců Marianem Jurečkou. Ani oni však nemají většinu, a tak rovněž lákají ODS ke spolupráci.

Dosavadní hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) uvažoval o menšinové dvojkoalici s občanskými demokraty, jež by fungovala díky podpoře nějaké jiné strany či dokonce přeběhlíků. Vše ukazovalo právě na Okamurovo SPD.

Šance, že by se ANO dočkalo podpory od Jurečkova uskupení, Pirátů či Starostů je minimální, a s hlasy SPD Okleštěk také počítat nemůže.

„Nikdy jsme neuvažovali o spolupráci s SPD. A to o jakékoli formě. Neuvažovali jsme ani o koalici, ani o nějaké podpoře,“ potvrdil Michal Zácha, předseda regionální rady ODS.