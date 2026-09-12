Nejlepší brownfield? Olomouc proměnila kotelnu v knihovnu, teď usiluje o ocenění

Označení brownfield, v překladu „hnědé pole“, znamená nemovitost, která je je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Cílem soutěže Brownfield je ocenit právě ty objekty, které prošly nejlepší proměnou a dostaly nové, smysluplné využití.
Do prvního ročníku soutěže, který pořádá agentura CzechInvest, se přihlásilo 19 projektů. Odborná meziresortní komise z nich vybrala deset finalistů, mezi nimiž je také projekt Olomouce.
Olomouc do soutěže přihlásila revitalizaci bývalé výměníkové stanice v Trnkově ulici, která dnes slouží jako moderní pobočka Knihovny města Olomouce a komunitní centrum. Projekt přinesl nové místo pro obyvatele okolních čtvrtí.
„Kromě klasických knihovnických služeb nabízí například besedy, dílny, vzdělávací programy nebo virtuální realitu. Součástí areálu je také pobytová zahrada a herní prvky pro děti. Podle CzechInvestu může nové centrum sloužit přibližně 30 tisícům obyvatel okolních čtvrtí,“ shrnula mluvčí Olomouce Lenka Jedličková.
„Proměna bývalé výměníkové stanice ukazuje, že i technický objekt, který už původnímu účelu neslouží, může získat nový život a stát se důležitým místem pro každodenní život. Z původně nevyužívaného objektu vzniklo místo pro knihy, vzdělávání i setkávání. Postup do finále soutěže je pro nás potvrzením, že tento způsob proměny městského prostoru má smysl. A samozřejmě budeme rádi, když pro ni budou Olomoučané v anketě hlasovat,“ řekl investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).
O vítězi rozhodnou odborníci i veřejnost
Finalisty hodnotí odborná komise podle několika kritérií. Posuzuje zejména kvalitu proměny území, ekonomický a společenský přínos projektu a také míru jeho inovativnosti a udržitelnosti. O celkovém vítězi následně rozhodne kombinace hodnocení odborné komise a hlasování účastníků Národní brownfieldové konference.
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Z někdejší kotelny na sídlišti je v Olomouci knihovna i komunitní prostor
Vedle hlavního ocenění bude udělena také Cena veřejnosti. Do jejího výběru se může zapojit veřejnost prostřednictvím online hlasování.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 14. října v Jindřichově Hradci. Kromě Ceny veřejnosti budou vyhlášena také první tři místa soutěže Brownfield roku 2026.
Přestavba objektu na knihovnu vyšla zhruba na 46,7 milionu korun včetně DPH, přičemž převážnou část pokryla evropská dotace. Realizace projektu Knihovna Trnkova ulice byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.
V Olomouckém kraji bylo loni evidováno 425 brownfieldů a nemovitostí určených k rekonstrukci a dalšímu využití. Celková rozloha těchto ploch činila 587 hektarů.