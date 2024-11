„Ledi majó vězde.“ Exupéryho Malý princ vyšel v překladu do hanáčtiny

Iniciátorka ke spolupráci přizvala hanácké patrioty Miroslava Hrabčíka a Jana Krejčího a Hanácký folklorní spolek. Slavnostní křest knihy, kterou vydává Nakladatelství JOTA, se uskuteční 30. listopadu 2024 v obci Příkazy u Olomouce.

„Sbírám Malého prince už od dětství a nyní má moje sbírka přes 350 knih v nejrůznějších jazycích a dialektech. Právě proto jsem chtěla jeho krásný příběh přiblížit i skrze česká a moravská nářečí. Věřím, že překlad v hanáčtině si najde své čtenáře a okouzlí je stejně jako originál,“ říká Martina Dlabajová.

„Ledi majó vězde, ale te nésó stény. Pro te, keři cestojó, só pruvodci. Pro inči nésó ničém, jenom maléma světylkama („Lidé mají hvězdy, ale ty nejsou stejné. Pro ty, kteří cestují, jsou průvodci. Pro jiné nejsou ničím, jen malými světélky“),“ sděluje vypravěč v knize Malé královské senek (Malý princ).

„Protože na jedné z tech vězd bodo bévat a bodo se na ni smát a dež se podiváš v noce na nebe, bode to, jak debe se smále všecke vězde. Te bôdeš mět vězde, kery se omijó smát!“ (“Protože na jedné z těch hvězd budu bydlet a budu se na ni smát a když se podíváš v noci na nebe, bude to jako by se smály všechny hvězdy. Ty budeš mít hvězdy, které se umí smát!“)

Malý princ v hanáčtině není jen pro Hanáky

Kniha podle Dlabajové rozhodně není určena jen Hanákům. Díky přiloženému slovníku výrazů si ji mohou užít i čtenáři z jiných regionů.

„Malé královské senek přináší možnost poznat hanáčtinu zblízka, rozšířit povědomí o regionálním bohatství a zažít Malého prince v novém, jedinečném světle. Příběh oslovuje všechny generace a nese poselství o přátelství, lásce a odpovědnosti,“ vysvětluje Dlabajová.

Kvůli překladu knihy do hanáčtiny oslovila Miroslava Hrabčíka a Jana Krejčího. O originální barevné obrázky se postaral ilustrátor a grafický designér Marek Fišr.

„Když jsem byl osloven s žádostí o překlad Malého prince, byla to pro mě nejen výzva, ale i čest. Pro čtenáře hovořící hanáčtinou vzniká jen velmi málo knih, takže Malé královské senek je pro ně vítaným čtivem,“ říká Hrabčík.

Spisovně mluvící lidi kniha pobaví

„Česky hovořící čtenáře pobaví nářečí, ve kterém Exupéryho metafory vyžadují někdy více zamyšlení. Jako Hanák jsem rád za každý počin, který pomáhá udržovat hanácké nářečí. A tím kniha bezesporu je,“ dodává.

„Mám velkou radost, že vznikla kniha psaná hanáčtinou, a s pokorou bych si přál, aby se stala obdobou ‚Malého Bobše‘, kterého jsme kdysi četli jako povinnou četbu,“ podotkl Krejčí.

„Bylo by krásné, kdyby se dostala i do škol a umožnila nejmladší generaci seznámit se s hanáčtinou. Možná by je to přivedlo k zájmu o působení ve folklorním souboru,“ přeje si.

Hanácký folklorní spolek jako organizace pro udržení tradičního dědictví regionu podporoval projekt Malého prince v hanáčtině od samého začátku. „Na povědomé próze ještě lépe vyniká kouzlo našeho nářečí a věříme, že i díky známému příběhu si najde knížka - i hanáčtina - další cestu k malým i větším čtenářům,“ doplňuje za partnery nové publikace Hana Pospíšilíková.

Edice překladů Malého prince do českých a moravských nářečí vzniká ve spolupráci Martiny Dlabajové s Nakladatelstvím JOTA. Od roku 2020 vyšly postupně Malé principál v brněnském hantecu, Malučký princ ve valašštině, Malej princ v podkrkonošském nářečí a Malušenký princ ve slováckém nářečí.