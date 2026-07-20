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Neobvyklá příčina nehody na Hané. Autu skočil do cesty klokan, srážku nepřežil

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  11:31

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Řidič na Prostějovsku se střetl s klokanem, zvíře nepřežilo. (20. července 2026) | foto: PČR

V období od loňského října do letošního března došlo v Olomouckém kraji k téměř 900 srážkám automobilu se zvěří. Po pondělí do statistiky přibude pravděpodobně zcela nový druh zvířete, který nehodu způsobil. Řidič na Prostějovsku se střetl s klokanem, zvíře havárii nepřežilo.

Nehoda se stala v pondělí po čtvrté hodině ranní v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov. „Řidiči ve vozidle Suzuki při jízdě náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policisté škodu na autě vyčíslil na 60 tisíc korun. (20. července 2026)

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Klokan, který podle prvotních informací utekl soukromému majiteli, na následky střetu na místě uhynul. „Jeho majitel byl o události vyrozuměn,“ sdělila policejní mluvčí.

Podle policistů se škoda na autě vyšplhala na šedesát tisíc korun. „U řidiče nedošlo ke zranění a dechová zkouška vyloučila požití alkoholu před jízdou,“ řekla Zajícová.

VIDEO: Uprchlý klokan skákal po silnici, z protijedoucích aut si nedělal hlavu

K podobně nešťastné události bylo blízko i letos v lednu na Českolipsku. Tam klokan utekl z menší zoologické zahrady, jeho skákání po silnici museli zastavit až přivolaní policisté.

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