Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejinfikovanější klíšťata v kraji má Olomouc. Rizikovost lokalit překvapí

Lenka Muzikantová
  16:26
Ze všech lokalit včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou roztoči infikovanější. Přišli s tím experti ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a dalších institucí, kteří napříč republikou nachodili desítky tisíc kilometrů a zanalyzovali bezmála sto tisíc klíšťat.

Největší riziko, že se nakazíte obávanou lymskou boreliózou či jinou klíštěcí nemocí, tak není někde v přírodě při sběru hub, ale paradoxně v centru města v parcích nebo na soukromých zahradách.

Lidé se musí mít na pozoru už nyní, kdy je díky vlhkému a teplému počasí aktivita klíšťat na vrcholu. „Už od února je nacházíme v hojných počtech. Nyní není problém nasbírat během dvou hodin v pár lidech okolo 1 200 klíšťat, což je opravdu šílené číslo,“ varuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu SZÚ Kateřina Kybicová.

Žebříčku nemocí přenášených klíšťaty vévodí zmiňovaná lymská borelióza, kdy počty nakažených stoupají až trojnásobně. Zdaleka však v kraji není jedinou hrozbou.

Piják lužní může přenášet i jiné nemoci, než klíště obecné.
Výzkumníci během „sběru“ klíšťat.
„Není problém nasbírat během dvou hodin v pár lidech okolo 1 200 klíšťat, což je opravdu šílené číslo,“ varuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu SZÚ Kateřina Kybicová.
Chycená klíšťata na Olomoucku.
V Bezručových sadech v Olomouci by si lidé měli dávat pozor na klíšťata.
8 fotografií

„Při procházce v olomouckých městských parcích máte jistotu, že každé druhé klíště je infikované a každé třetí či čtvrté vás může nakazit lymskou boreliózou. Zaznamenali jsme však i nebývale vysoký výskyt Anaplasmy phagocytophilum, což je bakterie, která napadá bílé krvinky a oslabuje imunitní systém. Nakažených klíšťat bylo 18 procent, což je dvojnásobek celorepublikového průměru,“ uvádí Kybicová.

V minulosti byl podle ní v regionu hlášený i výskyt klíštěte z nepůvodního rodu Hyalomma, což je velké teplomilné klíště původem ze suchých oblastí Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Do Česka se zřejmě dostalo s migrujícími ptáky.

„V letní sezoně jsme však měli i případy, kdy si toto klíště lidé přivezli domů na kapotě auta z dovolené v Chorvatsku. Parazita nám hlásili i od koní,“ zmiňuje Kybicová. Exotické klíště se oproti našemu liší vzhledem i chováním.

Je třikrát větší a má pruhované nohy

„Zatímco klíště Ixodes ricinus, což je nejběžnější druh v Česku, na hostitele číhá a vyčkává, Hyalomma za ním i běhá. A může přenášet také závažnější virové či bakteriální infekce typické pro teplejší oblasti, třeba krymsko-konžskou hemoragickou horečku, jež má vysokou smrtnost a rozhodně to není nic, co bychom tu chtěli mít,“ apeluje Kybicová.

Hlaste klíšťata, žádají vědci veřejnost. Zaskočilo je, kolik jich žije v zahradách

Právě teď vědci vyrážejí do terénu testovat i na klíšťovou encefalitidu. V zájmu mají lokality na Šumpersku kolem oblíbené turistické rozhledny Háj, na Šternbersku i v okolí Svatého Kopečku u Olomouce.

„Současná velká aktivita a hojné počty klíšťat nám vyhovují, protože na virus encefalitidy je potřeba otestovat alespoň tisícovku jedinců z každé lokality. V ohnisku bývají infikovaná v jednom až tří procentech, jenže je velice složité ho najít, protože bývá striktně ohraničené a jen dvě stě metrů dál už mohou výsledky vypadat jinak,“ vysvětluje Kybicová s tím, že jedinou spolehlivou ochranou proti zmíněné nemoci je očkování.

Podobná místa, odlišný risk Klíšťata testovali i odborníci z Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, kteří se v rámci studie publikované nyní v odborném časopise Journal of Medical Entomology zaměřili na šest lokalit na Moravě a sčítali také ptáky.

V regionu sbírali klíšťata v okolí oblíbené rybářské lokality Chomoutovské jezero u Olomouce a u Tovačova na Přerovsku. „Zaměřili jsme se především na nymfy klíštěte obecného, které již měly za sebou první sání na hostiteli a představují významný článek v přenosu infekcí na člověka. Zjistili jsme, že téměř 23 procent ze šesti stovek klíšťat nese některý z patogenů,“ uvádí spoluautor studie Peter Adamík z katedry zoologie přírodovědecké fakulty UP.

Nejčastěji šlo o borelie, anaplasmu a také bakterie rodu Rickettsia způsobující horečnatá onemocnění, často doprovázená vyrážkou nebo tmavým strupem v místě přisátí klíštěte. Výzkum současně ukázal výrazné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kdy i na první pohled podobná místa mohou představovat odlišné riziko nákazy.

Nenoste si z procházek klíšťata. Naučte se před nimi venku správně chránit

„V Chomoutově jsme sbírali na frekventovaných rybářských stezkách a z velkého množství klíšťat bylo infikovaných boreliemi 17 procent. Jen o dva kilometry dál to přitom bylo osm procent,“ přibližuje Adamík s tím, že podobné to bylo i u tovačovských rybníků.

Rickettsie se všude pohybovaly kolem pěti procent.

Za výskyt v centru města mohou ptáci i ježci

Vědci si tyto lokality s velkým množstvím a druhovou pestrostí ptáků nevybrali náhodou. Chtěli prokázat, že právě větší výskyt opeřenců, kteří patří mezi časté hostitele klíšťat, povede i k většímu podílu nakažených klíšťat. To se však nepotvrdilo. „Ukazuje se, že vztah mezi hostiteli a šířením patogenů bude složitější,“ doplnila doktorandka Karolína Šimurdová.

Naopak ptáci společně s ježky, veverkami a hlodavci stojí podle expertů ze SZÚ za nebývale vysokým výskytem infekčních klíšťat v centrech velkých měst. „Tato zvířata jsou rezervoárem nemoci, kterou se klíšťata nakazí a šíří ji dál. Bude tak kolovat v parcích na malém prostoru a celá populace se na rozdíl od rozlehlých lesů se srnčí a jelení zvěří velice rychle promoří,“ uzavírá Kybicová.

Pomozte odborníkům, klíště hlaste online

● Experti ze Státního zdravotního ústavu, Akademie věd i univerzit spolupracují už několik let na projektu Klíšťata ve městě. Zaměřují se na sběr klíšťat, jejich laboratorní testování i určení míst, kde hrozí lidem největší riziko nákazy.

● Od loňska se může do výzkumu zapojit i veřejnost. Přes web www.klistatavemeste.cz nebo aplikaci Klíšťapka hlásí místa, kde se s nepříjemným roztočem setkali. Z toho vzniká online mapa.

● „Loni začali lidé hlásit v testovacím režimu klíšťata přisátá na člověka či domácí zvíře nebo i volně lezoucí. Bylo jich téměř 900, většinou anonymně. Do aplikace se zaregistrovalo 370 lidí,“ poznamenává Pavel Švec z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která aplikaci provozuje. Zájemcům doporučuje využít možnost registrace.

„Zájemce pak může využít i další funkce aplikace jako klíštěcí deník. V něm najde datum a místo přisátí klíštěte pro případ pozdějších zdravotních potíží. Informace lze do aplikace zadat pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Uvádí se geografická poloha klíštěte. Je možné přidat jeho fotografii a zapsat i další údaje o něm, místě nálezu, případném přisátí a podobně,“ vysvětluje Švec.

● Podle expertů SZÚ třetina hlášení pochází ze soukromých zahrad, ať už u domů nebo chalup v blízkosti města.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Vážná nemoc mu ničí kosti, je na vozíku. Navzdory tomu David studuje doktorát

Premium
David Pham žije s vzácnou nemocí mukopolysacharidóza. Dnes studuje na doktorát....

Přestože téměř každou zkoušku zkraje bakalářského studia skládal na druhý nebo třetí pokus, nevzdal se. Dnes David Pham, který žije s vzácnou nemocí, úspěšně prochází studiem na Univerzitě Palackého...

Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Sele vietnamského prasete trápí litovelské zahrádkáře, kterým ničí záhony. (6....

Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a...

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

Kriminálník vykradl lesní bar, za pár minut ho chytili policisté v civilu

Policisté zadrželi muže, který se v polovině května vloupal do lesního...

Jedenáctkrát trestaný recidivista vykradl oblíbený samoobslužný lesní bar u Horní Lipové na Jesenicku. K jeho smůle ale byli zrovna poblíž na vycházce policisté v civilu, kteří nenechavce po...

Nejinfikovanější klíšťata v kraji má Olomouc. Rizikovost lokalit překvapí

Piják lužní může přenášet i jiné nemoci, než klíště obecné.

Ze všech lokalit včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou...

21. května 2026  16:26

Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima...

21. května 2026  15:19

Sbohem, sdílená kola. V jiných městech přibývají, Olomouc je nechce podporovat

Sdílená kola se v Olomouci těší popularitě, město ale jejich provoz odmítá...

Zatímco v univerzitní Olomouci sdílená kola příští měsíc po šesti letech skončí, hned několik okolních radnic službu od letošního jara naopak zavedlo jako novinku.Sdílená kola poskytovala od roku...

21. května 2026  12:30

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Těžba dřeva. Ilustrační foto.

Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie...

21. května 2026  10:19

Čím dál častěji teď zatoužím po tom našem moravském ráji, říká návrhář Macháček

Módní návrhář Lukáš Macháček s jedním z oděvů patřících do jeho kolekce Hanácká...

Pochází z Olomouce, kde se v roce 1989 narodil, studoval v Prostějově, nakonec ale zamířil do Prahy a představil se i v zahraničí. Nyní se však módní návrhář Lukáš Macháček znovu vrací ke kořenům....

21. května 2026  4:54

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  20. 5. 19:49

Olomoučtí radní odmítli regulaci, jež by bránila stavbě Šantovka Tower

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Olomoučtí radní na svém úterním zasedání neschválili návrh na vyhlášení stavební uzávěry regulující výšku nových staveb v oblasti u nákupního centra Galerie Šantovka na maximálně 40 metrů. V lokalitě...

20. května 2026  16:18

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem...

20. května 2026  15:14

Žena věřila, že jí rituály na dálku přinesou lásku a peníze, teď je o milion chudší

ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují nyní policisté z Přerovska. Tamní žena totiž „investovala“ více než milion korun do služeb člověka, kterého osobně nikdy neviděla. Nasliboval jí že jeho rituály...

20. května 2026  13:52

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  8:59,  aktualizováno  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Malá hala jde k zemi, vyrůst má nový led. Pomůže mládeži i městu, jenže se neví kdy

Malá hala vedle zimního stadionu v Olomouci, ve které byla dříve ledová plocha,...

Do takzvané malé haly stojící v Olomouci vedle zimního stadionu se zakously bagry, zbourat ji mají do konce května. Dříve v ní byla ledová plocha, ale svému účelu už dlouho nesloužila. Na jejím místě...

20. května 2026  5:55

Kliment přijde o mistrovství světa kvůli operaci. Chci být zdravotně v pořádku, řekl

Olomoucký Jan Kliment v osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči.

Olomoucký fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. Dvaatřicetiletý útočník, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát,...

19. května 2026  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.