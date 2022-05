Klíšťata jsou nyní velmi aktivní, oproti loňsku přibylo nákaz boreliózou

„Největší výskyt je v období od března do června, s hlavním vrcholem v květnu. Druhý vrchol přichází na podzim a trvá do příchodu prvních mrazů,“ uvedl na svém webu Český hydrometeorologický ústav, který informace o aktivitě klíšťat zveřejňuje.

Podle lékařky Jarmily Ševčíkové, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro Olomoucký kraj, se zvyšuje i počet lidí, kteří vyhledávají lékařskou pomoc po kousnutí klíštětem, na lékaře se obracejí i se zatrženým cizopasníkem.

„Ošetřili jsme letos už i několik borelióz,“ řekla Ševčíková.

Lymskou boreliózou onemocnělo v kraji v tomto roce do května téměř dvacet lidí, nejvíc na Olomoucku. Loni za stejné období to bylo dvanáct případů. Vrchol navíc podle odborníků teprve přijde. Nejvyšší počty nakažených boreliózou bývají totiž v červenci a srpnu.

V regionu se objevily už i první případy nákazy klíšťovou encefalitidou, i v tomto případě se počty nakažených budou podle lékařů zvyšovat. Nejvíce nákaz prokázaly laboratoře v minulosti během letních měsíců, za celý loňský rok hygienici evidují v kraji 24 nakažených klíšťovou encefalitidou.

Podle Státního zdravotního ústavu je v současné době Česko zemí s nejvyšším počtem případů klíšťové encefalitidy v celé Evropské unii.

„Nejpostiženější skupinou jsou lidé ve věku 60 až 64 let, počet nových případů tohoto onemocnění podle ústavu v roce 2020 ale stoupala například i u dětí, včetně těch předškolního věku,“ oznámila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová.

Hrazené očkování zvyšuje u dospělých zájem

Proočkovanost proti klíšťové encefalitidě je v České republice stále nízká, pohybuje se kolem třiceti procent.

„Například v Olomouckém kraji VZP eviduje v loňském roce 4 626 žádostí o příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě a v rámci Česka si o příspěvek zažádalo přes 128 tisíc klientů VZP, téměř dvakrát více dospělých než dětí,“ vyčíslila Plívová.

Proočkovanost by se ale mohla zvýšit. „Dospělým starším padesáti let, kteří patří do nejpostiženější věkové skupiny, od letoška vakcínu plně hradí zdravotní pojištění,“ doplnila Plívová.

Dětem například VZP přispívá na očkování sedmi sty korunami, dospělým mladším padesáti let pětistovkou. A vypadá to, že lidé nad padesát let na plně hrazené očkování slyší.

„Velmi příjemně mě překvapil velký zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě, popravdě jsem ho ani nečekala. Očkujeme každý den,“ vzkázala lékařka Ševčíková, podle které se zájem postupně zvyšuje i u mladších ročníků.

„Očkování je jedinou spolehlivou zbraní proti klíšťové encefalitidě. Ochrana se vytvoří u 99 procent naočkovaných. Vakcinace není povinná, ale je doporučovaná. Tradičně patří mezi nejoblíbenější,“ zdůraznil náměstek ředitele VZP pro služby klientům Ivan Duškov.

Klíšťata ohrožují rovněž psy

Na pozoru před klíšťaty by se měli mít i majitelé čtyřnohých mazlíčků. „Zatím je klid, lidé se svými psy moc nechodí. Nicméně sezona teď začala a potrvá do října,“ připomněl třeba veterinář Aleš Proček ze Šumperka.

Podle něj jsou v boji proti těmto parazitům nejúčinnější tablety a přípravky spot-on. Velmi pomůže vyhýbat se místům s vysokou trávou a houštím.

„Je menší pravděpodobnost, že pes, který chodí po sídlišti, chytí klíště než zvíře, které pobíhá různě po venku a chodí na procházky do lesa,“ uzavřel Proček.

To platí i pro výletníky. Klíšťat je také méně na suchých místech. Naopak v lesích, na lesních mýtinách, u potoků a řek a na vlhkých loukách jich žije mnohem víc.