Svlékneme zimník a rovnou oblékneme kraťasy, říká klimatolog o změně teplot

„Dnů s podzimním počasím jsme letos také měli méně, babí léto bylo nesmělé,“ říká olomoucký klimatolog Miroslav Vysoudil. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Ondřej Zuntych
  17:00
Kromě vysokých teplotních extrémů přes léto se mění i počasí v chladné části roku. Arktické dny tak už v Olomouci téměř nelze zažít, adventní čas naopak provázejí teploty blížící se deseti stupňům Celsia. „V některých dnech jsou teploty vyšší, než bychom očekávali nebo by měly být,“ říká klimatolog a geograf Miroslav Vysoudil z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Může se takový stav opakovat i v dalších letech?
Pokud bude trend takový jako za poslední dekádu, a teď nemluvím jen o adventu, tak se s tím dá počítat téměř stoprocentně. S nadsázkou řečeno přežijeme zimu ve městě v tenčí bundě a v polobotkách.

Bude vůbec v zimě sníh, který by stál za zmínku?
V Olomouci bude, určitě napadne. Jde o to, jestli se vytvoří trvalejší sněhová pokrývka, nebo hned roztaje. Pokud si vzpomínám, tak loni byly snad tři případy, kdy nasněžilo, sníh následně neroztál a chvíli vydržel.

Jako lidstvo jsme klimatický systém začali ovlivňovat, a to zásadně od počátku průmyslové revoluce, a v současnosti jsme svědky jeho reakcí. Teď se všemožně a ne zcela úspěšně snažíme svoje chování napravit.

Svlékneme zimník a rovnou oblékneme kraťasy, říká klimatolog o změně teplot

Premium
