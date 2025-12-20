Může se takový stav opakovat i v dalších letech?
Pokud bude trend takový jako za poslední dekádu, a teď nemluvím jen o adventu, tak se s tím dá počítat téměř stoprocentně. S nadsázkou řečeno přežijeme zimu ve městě v tenčí bundě a v polobotkách.
Bude vůbec v zimě sníh, který by stál za zmínku?
V Olomouci bude, určitě napadne. Jde o to, jestli se vytvoří trvalejší sněhová pokrývka, nebo hned roztaje. Pokud si vzpomínám, tak loni byly snad tři případy, kdy nasněžilo, sníh následně neroztál a chvíli vydržel.
Jako lidstvo jsme klimatický systém začali ovlivňovat, a to zásadně od počátku průmyslové revoluce, a v současnosti jsme svědky jeho reakcí. Teď se všemožně a ne zcela úspěšně snažíme svoje chování napravit.