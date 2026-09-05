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Nejhorší scénáře klimatologických modelů nejsou nereálné, říká vědec

Ondřej Zuntych
  17:00

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Bioklimatolog Michal Lehnert z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zabývá mimo jiné dopadem vysokých teplot a sucha na klima ve větších městech. (18. srpna 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Česko letos trápila extrémní vedra i dlouhodobé sucho, jehož následky jsou stále patrné. Bioklimatolog Michal Lehnert z Univerzity Palackého v Olomouci popisuje, jak by města mohla vysoké teploty zvládat. Zatímco například kropení ulic velký přínos k ochlazování nemá, stromy nebo fontány v dlažbě mají prokazatelně příznivý efekt, říká Lehnert v rozhovoru pro iDNES.cz.

Rybáři i zemědělci říkají, že takové sucho jako letos nepamatují, Povodí Moravy uvedlo, že červenec patřil mezi ty nejsušší za posledních 40 let. V jakém období jsme se ocitli?
Ocitli jsme se tam, kde to první modely z 90. a nultých let předpokládaly, pokud se bude trajektorie vyvíjet nepříznivým způsobem. Tedy v době, kdy pozorování klimatické změny zvládne i laik podle běžných zkušeností v životě. Je neoddiskutovatelný fakt, že klimatická změna má dopad na střední Evropu, a pokud by to někdo popíral, je to stejné jako říkat, že nacisté nespáchali holokaust.

Města jako Olomouc mají tepelný ostrov v letních nocích třeba kolem dvou stupňů Celsia. Brno může mít do tří čtyř stupňů, Praha běžně čtyři i více.

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