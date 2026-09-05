Rybáři i zemědělci říkají, že takové sucho jako letos nepamatují, Povodí Moravy uvedlo, že červenec patřil mezi ty nejsušší za posledních 40 let. V jakém období jsme se ocitli?
Ocitli jsme se tam, kde to první modely z 90. a nultých let předpokládaly, pokud se bude trajektorie vyvíjet nepříznivým způsobem. Tedy v době, kdy pozorování klimatické změny zvládne i laik podle běžných zkušeností v životě. Je neoddiskutovatelný fakt, že klimatická změna má dopad na střední Evropu, a pokud by to někdo popíral, je to stejné jako říkat, že nacisté nespáchali holokaust.
Města jako Olomouc mají tepelný ostrov v letních nocích třeba kolem dvou stupňů Celsia. Brno může mít do tří čtyř stupňů, Praha běžně čtyři i více.