Bezdomovci z kolonie u Hradiska odešli, na místě vznikne park

Na desítky kilometrů bylo na konci června vidět hustý černý dým z požáru bezdomovecké kolonie u Klášterního Hradiska a firmy Farmak vyrábějící chemikálie či léky.

Mezi lidmi z okolí tak zprvu zavládly obavy. Technické služby spolu s klienty charity vzniklou spoušť doteď odstraňují, skládka ohořelého odpadu je vysoká až 1,5 metru.

Místo by se však mělo v blízké budoucnosti zásadně proměnit, z opuštěné periferie má být rozsáhlý park.

Skládku harampádí, která musela vznikat roky, tvořily kromě provizorních příbytků pro několik lidí také autovraky, propanbutanové lahve, ledničky a hromady dalších věcí.

„V místě na pozemku města zbyla po zásahu hasičů skládka ohořelého nebezpečného odpadu o rozloze 600 metrů čtverečních. Zůstala tam také řada shořelých nebo plameny a vysokým žárem silně poškozených dřevin,“ popsala mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.

Odvoz odpadu

Jelikož na takový typ škody nemělo město pojistku, radní v polovině července vyčlenili na likvidaci následků požáru přes 220 tisíc korun. Částka má pokrýt i odvoz odpadu na skládku v blízkých Mrsklesích.

Technické služby už začaly nepořádek odstraňovat. „Nyní mají na místě ještě kontejnery na odvoz zbylého odpadu, ale kvůli silným dešťům bylo nutné práce na pár dní přerušit,“ dodala Štědrá.

Pomáhat jim budou i lidé bez domova, jimž město spolu s charitou nabízí možnost pracovat. S městskou firmou už v minulosti například odstranili ve stejné lokalitě nepovolenou skládku na Černé cestě.

Park bude vznikat po etapách

Současný velký úklid také přináší otázku, co bude s místem dál. „V této části území, kde mají technické služby mimo jiné místo vymezené k uložení vykopané zeminy, takzvanou mezideponii, počítá územní plán s plochou veřejné rekreace - parkovou zelení,“ sdělila Jana Křenková z Útvaru hlavního architekta k místu, pro něž platí kvůli památkově chráněnému Klášternímu Hradisku přísnější podmínky.

Studie parku z roku 2015 pracuje s prostorem přibližně mezi areálem společnosti Farmak a Pasteurovou ulicí. S odkazem na zaniklá ramena řeky Moravy v něm navrhuje elipsovité tvary, kterým přizpůsobuje například tvar běžecké dráhy nebo pobytové louky.

Navrhuje i prostranství pro akce pod širým nebem, dopravní hřiště nebo park pro seniory. Velkou změnou oproti dnešnímu stavu by pak byla nová silnice vedená parkem rovnoběžně s železniční tratí, jež by sloužila pro dopravní obsluhu Farmaku.

„Územní studie navrhují ideální cílový stav, je ale zřejmé, že realizace bude probíhat v delším časovém úseku po etapách v závislosti na aktuálním stavu území, majetkoprávních vztazích, ekonomické situaci a případných ekologických zátěžích zjištěných v dalších projekčních fázích,“ uvádí dokument.

Zároveň je nezbytné najít nejdříve nové zázemí pro stávající areál technických služeb.

Přibude také okrasná zahrada

„Ty zadaly studii kompostárny v areálu čistírny odpadních vod, což je první krok k přemístění mezideponie a uvolnění lokality. Ještě letos počítáme se zadáním investičního záměru, který by blíže rozpracoval návrh na vybudování parku. Snahou bude získat finance z dotací na brownfieldy,“ uvedla Štědrá.

Dříve než park by měla být přístupná obnovená prelátská zahrada, jež s ním sousedí a kterou v roce 2017 koupila od města vojenská nemocnice. Více než dvouhektarový pozemek uvnitř původních barokních zdí má sloužit pacientům a bude přístupný i veřejnosti.

„Pracujeme na tom, v roce 2022 bychom chtěli mít hotovou aspoň parkovou část. Letos na podzim, možná příští rok se do toho pustíme,“ plánuje šéf nemocnice Martin Svoboda.

Na okraji místa, kde za Klášterním Hradiskem hořelo, stál nyní na konci týdne jen jeden stan dosavadních obyvatel. Většina ostatních teď nejspíš žije jinde.

„Je to individuální. Pokud budou něco potřebovat, mohou přijít za námi,“ řekl ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Zároveň vyvrací představu, že by si někdo záměrně vybral život mimo společnost. „Dopady toho, co lidé v životě zažili, jsou třeba takové, že situace je z jejich pohledu neřešitelná. Někdy pak i sami tvrdí, že se k takovému životu rozhodli, ale mnohdy to nebývá pravda,“ uvedl.