Roky opuštěný klášter by mohl sloužit lidem s roztroušenou sklerózou

Projekt charity počítá s demolicí jedné z budov z 19. století a s opravou části, která je kulturní památkou.

„Nechceme objektu ublížit, plánujeme postupovat velmi citlivě. Budeme muset dodržet i různé technologické postupy ohledně odvlhčení a podobně. Novější přístavba je ve velmi špatném technickém stavu, proto jsme požádali o její demolici. Navíc proporce budovy by ani neumožňovaly uskutečnit náš záměr,“ shrnul ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt.

Charita by ráda využila dotací, bez kterých by tak rozsáhlou rekonstrukci nemohla provést.

„Projekt jsme představovali i na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se velmi líbil, jelikož v Česku je nyní jen jedno lůžkové zařízení pro lidi s roztroušenou sklerózou. Ti tak často končí v ústavech, léčebnách nebo domovech důchodců, kde pro ně není vhodné prostředí, jelikož potřebují speciální péči, ať už sociální nebo zdravotní, kterou jim my plánujeme dopřát,“ popsal Keprt.

Pokud se plán povede uskutečnit, vzniklo by v Prostějově druhé centrum, které by mělo kapacitu až 65 lidí. Přestavba by navíc zachovala původní účel budovy, kde se charita starala o ty, kteří pomoc potřebovali. Dříve zde fungovala nemocnice, lazaret, sirotčinec nebo domov důchodců.

Plán byl projednán s prostějovskými památkáři i magistrátem. „Vydali jsme rozhodnutí k rekonstrukci a povolili i zbourání novější přístavby. Podle projektu se má rekonstruovat celý objekt včetně přilehlé zahrady,“ sdělil vedoucí oddělení památkové péče Marek Perůtka.

Výhrady NPÚ plány charity nezastaví

Olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu to vidí jinak. „Náš názor na zásahy, které by se měly v areálu odehrát, je v některých bodech odlišný. Jedná se zejména o zamýšlenou demolici nového nemocničního křídla z konce 19. století a úpravy bývalého rajského dvora, klášterní zahrady a hřbitova,“ nastínil mluvčí památkářů Vlastimil Staněk.

„V těchto partiích je podle našeho názoru záměr v kolizi s kapacitními i technickými možnostmi památky a také s jejími stávajícími kulturně-historickými hodnotami,“ dodal.

Ústav žádá, aby byl projekt na základě jeho připomínek upraven. Pro charitu je ale klíčový souhlas památkářů města. Bez demolice přístavby by své plány zrušila.

„Do rekonstrukce části, kterou máme v plánu zbourat, se pouštět nebudeme. Nechceme, aby to byl projekt plný zákoutí a kompromisů, protože pak by to budoucím klientům mohlo uškodit. Museli bychom potřeby lidí přizpůsobovat dispozici domu a to je nemožné. Naštěstí ale s demolicí souhlasí magistrát, což je pro nás nejdůležitější,“ reagoval Keprt.

Opravy by mohly začít v roce 2023

Upozornil také, že získání souhlasu od magistrátu bylo podmíněné tím, že hodnota projektu bude nakonec převyšovat hodnotu zbourané části, což se podařilo. Charita už čeká jen na stavební povolení, kterému by ale nemělo nic stát v cestě.

„Dodali jsme všechnu potřebnou dokumentaci a až nám přijde oficiální stanovisko s kulatým razítkem, začínáme naplno fungovat. Mohlo by to být na přelomu ledna a února. Do té doby se můžeme o objekt jen starat, abychom zpomalili jeho chátrání,“ doplnil Keprt.

Po obdržení povolení charita projektovou dokumentaci i vizualizace zpřístupní veřejnosti. Příští rok se plánuje zaměřit na přípravu stavby a stavební projekt včetně shánění financí a poptání dodavatelů.

Pokud vše půjde hladce, stavební práce začnou v roce 2023 a během dvou let by areál mohl být hotový. Vše se ale bude odvíjet od toho, jak rychle se podaří získat peníze.

„Musíme to brát s rezervou, jelikož jsme se při vyčíslení pohybovali v cenách, které ještě nebyly přepočítány na nynější novou šílenou úroveň. Doufáme, že jde o dočasný stav. Ale vzhledem k tomu, že se stále zvyšuje hodnota lidské práce, finální částka se určitě ještě pohne směrem nahoru,“ předpokládá ředitel Arcidiecézní charity.