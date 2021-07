Cestovní ruch v Olomouckém kraji se z lockdownu vzpamatovává jen pomalu

Třeba kempy jsou na tom nejhůř na Jesenicku. „Je to bída. Máme prázdno. Lidé přijíždějí zatím jenom hodně sporadicky,“ říká majitel jednoho z kempů v regionu, přeje si zůstat v anonymitě.



Žádnou skvělou obsazenost nehlásí ani další kemp na Jesenicku - Habina u Velké Kraše. „O prázdninách je to průměr tak třicet procent. Není to mnoho, ale je to tak akorát, co jsme schopni sami s manželkou zvládat,“ říká šéf kempu František Cacek. Směrem do vnitrozemí se ale situace zlepšuje.

Dobrou návštěvnost si pochvaluje například Camp Morava v Mohelnici, i když k plné obsazenosti má pořád daleko.

„Chatky máme teď v červenci obsazené v průměru ze sedmdesáti procent, na prodloužené víkendy máme většinou plno. Nahoru šly karavany. Plochu pro ně máme teď v průměru z padesáti procent,“ sdělila manažerka kempu Lucie Smrčková. Slušně je podle ní hlavně o víkendech obsazená i plocha pro stany.

Podobně je na tom také Autocamp Pod Hůrkou v Hranicích na Moravě. „Přes týden jsme plní tak na padesát procent, někdy méně, někdy více, ale o víkendech bývá většinou plno,“ řekl šéf kempu Peter Neupauer.

Vodáci jsou spokojeni

Velká spokojenost panuje ve firmě In Life kemp Litovel, která se zabývá půjčováním lodí a zajišťuje ubytování a servis vodákům podél toku řeky Moravy. Do její sítě je zapojeno deset kempů.



„Nemůžeme si stěžovat, o lodě je velký zájem, takže jsou prakticky pořád téměř všechny v provozu. V průběhu července máme vytížených zhruba 80 až 90 procent našich kapacit, což je takový předcovidový standard,“ zhodnotil manažer firmy Petr Čamek.

Hodně plno je také v Campingu Žralok na Plumlově, i když jen na prodloužené víkendy. Správce kempu Petr Piňos to vysvětluje pravidelnými víkendovými akcemi.

„V pondělí až středu lidé přijíždějí málo, ale na to jsme si už zvykli. Prodloužené víkendy ale máme díky našim akcím jako jsou motosrazy různých značek, festivaly a podobně o prázdninách pravidelně plné,“ popsal Piňos.

Chaty a chalupy jsou plné

V Jeseníkách, které jsou nejvyhledávanějším turistickým cílem kraje, je plno. Alespoň podle obsazenosti chat a chalup.

„Vždycky je to tak, že když jsou plné chaty a chalupy, tak je plno i na horách,“ sdělila majitelka agentury Chatař Alena Klimešová. Agentura zajišťuje pronájem chat a chalup pro mnoho majitelů ubytovacích objektů v Jeseníkách a podhůří.



„Potvrzuje se rostoucí trend domácích dovolených. Všechny chaty a chalupy v Jeseníkách a podhůří jsou s výjimkou posledního srpnového týdne plné,“ doplnila Klimešová.

Hrady a zámky jsou navzdory omezujícím opatřením navštěvované velmi slušně. „Řekla bych, že za červenec bude mírně víc návštěvníků než loni a to byly hodně dobré prázdniny,“ uvedla kastelánka hradu Bouzov Zuzana Šulcová.

Chybí polská klientela

To v česko–polském pohraničí je návštěvníků hradů a zámků méně.

„Prakticky nám vypadla klientela z Polska, která v běžných letech tvoří zhruba polovinu návštěvníků. Přijíždí sice víc lidí z Česka, ale polský výpadek mohou nahradit jen z části,“ vysvětlila kastelánka zámku Jánský vrch v Javorníku na Jesenicku Kateřina Danielová.

Poláci chybí také na vyhlášených Rychlebských stezkách, kam přijíždí v jiných letech tisíce polských bikerů za sezonu. Je to necelá polovina všech návštěvníků. Chybí také Slováci, Němci nebo Angličané.

„Naštěstí Češi jezdí výrazně víc než v běžných letech, i tak se návštěvnost propadla zhruba o deset procent, což není tak špatné. Vzhledem k propadu zahraničních návštěvníků jsme to čekali výrazně horší,“ sdělil šéf Rychlebských stezek Pavel Horník.

Velmi dobrou návštěvnost vykazují také horská centra Jeseníků, například areál Kouty nad Desnou, kam v létě jezdí především bikeři na tamní vyhlášené traily, a pěší turisté, pro které je středisko východiskem pro výlety do vyšších partií Jeseníků.

Bikerům i pěším výletníkům stačí vyjet nahoru, kde mohou navštívit přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, vyrazit na vrcholky Jeseníků nebo se dostat na start trailů.

„Návštěvnost je srovnatelná s létem posledních několika roků. Třeba ve čtvrtek minulý týden se naše lanovka za celý den nezastavila,“ řekl ředitel areálu Petr Marek.