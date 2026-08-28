Učebny, dílny i výuka studentů. V Olomouci otevřeli nové edukační centrum

Do nového centra se přestěhovaly například divadelní dílny, které více než třicet let fungovaly v provizorních a podle vedení divadla nevyhovujících prostorách. Nová budova má ale sloužit také vzdělávání profesionálů, studentů i veřejnosti.
„Otevření Kulturně edukačního centra je velkou událostí pro naši instituci, jelikož se jedná o první novou budovu v novodobé historii divadla a filharmonie,“ uvedl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.
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Projekt vyšel na 138 milionů korun. Podílejí se na něm město Olomouc a Olomoucký kraj, získal také podporu z Národního plánu obnovy. Podle Vlasty Pechové, mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie, jde v novodobé historii o první budovu v Olomouci, která je od počátku určena pro kulturu a její rozvoj.
„KEC je zároveň prvním počinem tohoto typu a ukazuje směr, kterým se může kulturní infrastruktura v Olomouci dále rozvíjet,“ vysvětlila mluvčí.
Významnou součástí centra bude spolupráce divadla se Střední školou grafiky a médií Olomouc. Ta od září otevírá nový obor Jevištní technologie. Studenti se budou připravovat například na práci zvukařů, osvětlovačů, operátorů videa a dalších jevištních techniků, kterých podle zástupců kulturních institucí dlouhodobě není dostatek.
Výuka má být úzce propojena s praxí přímo v profesionálním divadelním prostředí. „Naším cílem je připravovat absolventy, kteří budou schopni okamžitě uplatnit své znalosti a dovednosti v kulturních a kreativních odvětvích,“ řekl ředitel Střední školy grafiky a médií Olomouc Petr Skyva.
Centrum přitom není úplně bez provozu ani nyní. Od začátku roku se v jeho prostorách uskutečnily téměř tři desítky workshopů, tvůrčích dílen a dalších vzdělávacích akcí. Své aktivity tam rozšiřuje také Ateliér MDO a postupně vzniká zázemí pro Baletní studio.