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Učebny, dílny i výuka studentů. V Olomouci otevřeli nové edukační centrum

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  15:40
Nové olomoucké KEC letos ve spolupráci se Střední školou grafiky a médií zahájí...

Nové olomoucké KEC letos ve spolupráci se Střední školou grafiky a médií zahájí výuku nového oboru Jevištní technologie. (26. srpna 2026) | foto: ČTK

Slavnostní otevření olomouckého Kulturně-edukačního centra (26. srpna 2026)
Centrum bude sloužit výuce, workshopům, tvůrčím aktivitám i odbornému...
Slavnostní otevření Kulturně-edukačního centra (KEC) s moderním zázemím včetně...
V Olomouci otevřelo nové Kulturně-edukační centrum. (26. srpna 2026)
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Moravské divadlo a Moravská filharmonie získaly v Olomouci nové zázemí. Kulturně-edukační centrum (KEC) na Nových Sadech za 138 milionů korun nabídne učebny, zkušební prostory i dílny pro výrobu scénických dekorací. Od září se zde navíc začnou vzdělávat studenti nového středoškolského oboru Jevištní technologie.

Do nového centra se přestěhovaly například divadelní dílny, které více než třicet let fungovaly v provizorních a podle vedení divadla nevyhovujících prostorách. Nová budova má ale sloužit také vzdělávání profesionálů, studentů i veřejnosti.

„Otevření Kulturně edukačního centra je velkou událostí pro naši instituci, jelikož se jedná o první novou budovu v novodobé historii divadla a filharmonie,“ uvedl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.

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Projekt vyšel na 138 milionů korun. Podílejí se na něm město Olomouc a Olomoucký kraj, získal také podporu z Národního plánu obnovy. Podle Vlasty Pechové, mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie, jde v novodobé historii o první budovu v Olomouci, která je od počátku určena pro kulturu a její rozvoj.

„KEC je zároveň prvním počinem tohoto typu a ukazuje směr, kterým se může kulturní infrastruktura v Olomouci dále rozvíjet,“ vysvětlila mluvčí.

Významnou součástí centra bude spolupráce divadla se Střední školou grafiky a médií Olomouc. Ta od září otevírá nový obor Jevištní technologie. Studenti se budou připravovat například na práci zvukařů, osvětlovačů, operátorů videa a dalších jevištních techniků, kterých podle zástupců kulturních institucí dlouhodobě není dostatek.

Výuka má být úzce propojena s praxí přímo v profesionálním divadelním prostředí. „Naším cílem je připravovat absolventy, kteří budou schopni okamžitě uplatnit své znalosti a dovednosti v kulturních a kreativních odvětvích,“ řekl ředitel Střední školy grafiky a médií Olomouc Petr Skyva.

Ředitel Střední školy grafiky a médií Petr Skyva během slavnostního otevření KEC (26. srpna 2026)

Centrum přitom není úplně bez provozu ani nyní. Od začátku roku se v jeho prostorách uskutečnily téměř tři desítky workshopů, tvůrčích dílen a dalších vzdělávacích akcí. Své aktivity tam rozšiřuje také Ateliér MDO a postupně vzniká zázemí pro Baletní studio.

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