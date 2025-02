Kotek a Hřebíčková v kuchyni i zběsilá jízda náměstím. V Olomouci točí nový film

Ve filmu se objeví kulisy Svatého Kopečku, univerzitního Konviktu, Dobré čajovny i kulturní prostory Telegraphu, někdejší továrny na telegrafy, jež se promění v recepci gynekologie i luxusní restauraci 7 hříchů, v níž bude Vojta Kotek coby šéfkuchař předvádět své kulinářské umění a připravovat menu sestavené týmem michelinských kuchařů.

Režisér Andy Fehu, jenž má k hanácké metropoli blízko, obsadil do hlavních rolí i další herecké hvězdy a známá jména - Petru Hřebíčkovou, Tomáše Maštalíra, Martina Pechláta, Petru Polnišovou či Lucii Vondráčkovou. Film vstoupí do tuzemských kin v únoru příštího roku.

Spoluautorkou hry i filmového scénáře je Michaela Doleželová, která se objevila na olomouckém jevišti a zahraje si i v samotné komedii. Divadelní předloha se v Moravském divadle hraje od roku 2012 a dodnes se těší velkému diváckému zájmu.

„Mám z toho samozřejmě velikou radost. Když jsem hru před lety uváděla, nenapadlo mě, že se stane tak populární, bude se hrát napříč republikou a stane se i námětem pro film,“ svěřila se Doleželová.

Ačkoliv je hra Když se zhasne olomouckému publiku velice blízká, její filmové zpracování se značně liší.

„Rozdíly tu jsou. Děj hry se například odehrává v rámci několika týdnů, my vše zhustili do jediného dne. Děj je tak sevřenější a rámovaný linkou postavy Niny, jež se snaží otevřít svou restauraci. Právě v ní se odehrávají veškeré peripetie a také hlavní zápletka,“ naznačuje režisér Fehu, kterého inscenace zaujala především ryzím humorem.

Olomouc je hezčí než New York, říká režisér

Zatímco divadelní hra diváky přenáší do New Yorku, filmaři si pro kulisy komedie vybrali metropoli hanáckou. „Olomouc je hezčí než New York, má svou vizuální autenticitu a jedinečnou atmosféru,“ chválí Fehu.

„Hodně filmů a komedií se odehrává v Praze nebo ve velkých městech, ale Olomouc kromě toho, že je moc hezká a neokoukaná, tak k ní mám také osobní vztah, protože jsem tady tři roky studoval na katedře divadelních a filmových studií, takže volba byla jasná,“ dodal režisér.

Zápletka je podle něj jednoduchá. Hlavní hrdinka Nina (Petra Hřebíčková) je ambiciózní kuchařka, jež se ocitá ve vztahové krizi se svým manželem, gynekologem Richardem (Tomáš Maštalír). Rozvod jim však komplikuje bizarní smlouva, kdysi sepsaná v opilosti na ubrousek, že ten, kdo požádá o rozvod, nezíská žádný majetek.

Richard proto zosnuje plán a požádá svého nejlepšího kamaráda Čendu (Martin Pechlát), který je ženatý s jejich společnou kamarádkou Alenou (Petra Polnišová), aby Ninu na slavnostním otevření restaurace 7 hříchů svedl.

„Nevěra je totiž jediný možný případ, kdy si lze majetek i při podání žádosti o rozvod ponechat,“ prozrazuje Fehu, jenž stojí například za hororovou komedií Nenasytná Tiffany, snímkem Shoky & Morthy: Poslední velká akce, kinohitem ONEMANSHOW: The Movie nebo úspěšnými kriminálními seriály Odznak Vysočina a Dáma a král.

„Ačkoliv se tato komedie od mé autorské tvorby liší, určitá šílenost, crazy pojetí a prvky absurdního humoru zůstanou,“ láká na premiéru režisér.

O hereckém obsazení měli filmaři jasno. Pro hlavní čtveřici zvolili zkušené herce, s nimiž se dobře pracuje a mají současně komediální talent. Ve filmu se však objeví i olomoucké osobnosti a tváře činohry Moravského divadla jako Kristína Jurková, Jana Posníková, Vlasta Hartlová, Jaroslav Krejčí, Vendula Nováková či Petr Vaněk.

Manévry zažila při natáčení čajovna či univerzita

Filmaři už mají za sebou scény z olomouckého Konviktu, kde natáčeli kancelář univerzitního profesora Čendy, čajovna zase poskytla zázemí pro ezoterický obchod Aleny. Manévry si zažil i olomoucký Telegraph.

„Před vchodem bylo nutné uklízet, provedli jsme také rozsáhlý zábor, aby se tu mohl celý štáb pohybovat a bylo možné sem nákladními auty navézt techniku. Po celou dobu natáčení únorového bloku se pohybujeme v této budově, což nám logisticky dost pomohlo,“ popisuje producent Jakub Kraus.

Do hanácké metropole se štáb a herci vrátí ještě na tři dny v dubnu, kdy proběhne i závěrečná klapka. Stane se tak na Dolním náměstí v samém srdci města.

„Budeme zde natáčet zběsilou jízdu Martina Pechláta a Petry Polnišové po náměstí. Využijeme k tomu speciální nákladní auto, na němž se kamerové jízdy v autě natáčí,“ přibližuje Kraus.

Ačkoliv náměstí nebude zcela uzavřené, ve spolupráci s městskou policií dojde na určitá opatření kvůli bezpečnosti. Štáb během dubnového bloku též navštíví jednu z honosných vil ve Wellnerově ulici, kde Nina a Richard bydlí.

„Olomouc si ve filmu zahraje sama sebe a pro diváky to bude lákavé, protože v něm uvidí místa, která dobře znají, a budou se tak mít na co koukat,“ uzavírá Kraus.