Dnes ji svedeš! Novou komedii dotvářejí kulisy Olomouce, podívejte se na trailer

  10:44
Do kin v únoru zamíří nová česko-slovenská komedie Když se zhasne s hvězdným hereckým obsazením v podobě Petry Hřebíčkové, Martina Pechláta či Vojty Kotka. Námět vychází z úspěšné divadelní hry, která se jen na prknech olomouckého Moravského divadla dočkala více než stovky repríz. A právě v Olomouci se film také z nemalé části natáčel, čehož si lze povšimnout i v nyní zveřejněném traileru.

Nina (Petra Hřebíčková) je ambiciózní kuchařka, jež se chystá otevřít vlastní restauraci, a tak je patřičně nervózní. Nesvůj je i její muž, gynekolog Richard (Tomáš Maštalír), v jejich manželství to totiž už dlouho vře.

Nejspíš by už dávno došlo na rozvod, kdyby ovšem dvojice kdysi v opilosti nesepsala na ubrousek „smlouvu“, že kdo zaviní konec vztahu, nemá nárok na žádný majetek. Jedinou výjimkou je nevěra druhého partnera, v takovém případě si lze majetek i při podání žádosti o rozvod ponechat.

V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát či Petra Hřebíčková.
V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Petra Hřebíčková či Vojta Kotek.
V nové komedii Když se zhasne režiséra Andyho Fehu (zcela vlevo) hraje mimo jiné Vojta Kotek (druhý zleva), Martin Pechlát (druhý zprava) či Petra Hřebíčková (vpravo).
V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát.
Richard proto v zoufalství požádá nejlepšího kamaráda Čendu (Martin Pechlát), aby Ninu svedl ve chvíli, kdy to bude čekat nejmíň – na otvíračce jejího nového podniku.

Tak zní ve zkratce děj nové komedie, v níž se objeví kulisy Svatého Kopečku, univerzitního Konviktu, Dobré čajovny nebo kulturní prostory Telegraphu, někdejší továrny na telegrafy, jež se proměnila v recepci gynekologie i luxusní restauraci 7 hříchů, v níž Vojta Kotek coby šéfkuchař předvádí své kulinářské umění.

Spoluautorkou divadelní hry, jež se nicméně odehrává v New Yorku, i filmového scénáře je Michaela Doleželová, která se objevila na olomouckém jevišti a zahrála si i ve filmu.

Režisérem snímku je Andy Fehu, jenž stojí například za hororovou komedií Nenasytná Tiffany, snímkem Shoky & Morthy: Poslední velká akce, kinohitem ONEMANSHOW: The Movie nebo úspěšnými kriminálními seriály Odznak Vysočina a Dáma a král.

Jdi od toho, volali na Kotka v kuchyni

Například pro Vojtu Kotka byla role šéfkuchaře výzvou a to nejen hereckou. „Asi pokaždý, když vařím, tak je to trošku kuchařskej trapas,“ přiznal s úsměvem.

Podle štábu to není jen falešná skromnost, na place se ukázalo, že v kuchyni je opravdu bezpečnější nechat práci na profesionálech. „Moje prsty natáčení vydržely možná i díky tomu, že vždycky, když mělo dojít na nějakou manipulaci s horkou vodou, tak všichni volali: ‚Jdi od toho, jdi od toho‘,“ vzpomínal herec na natáčení.

Kotek a Hřebíčková v kuchyni i zběsilá jízda náměstím. V Olomouci točí nový film

Také Petra Hřebíčková umí podle svých slov v kuchyni „zabodovat“. „Nedávno jsem dětem ráno, když jsem byla taková ještě trošku rozespalá, připravila jáhlovou kaši a děti se mě potom ptaly, proč mají na tom kuskusu javorový sirup,“ přiznala herečka.

I ona tak sázela především na svůj herecký instinkt a pokyny režiséra. „Musela jsem se naučit čistit slávky. Jinak jsem pozorovala naše šéfkuchaře během práce a spíš jen šéfovala,“ dodala představitelka filmové majitelky restaurace.

Snímek, v němž dále hrají třeba Petra Polnišová, Simona Lewandowska nebo Lucie Vondráčková, bude mít premiéru 12. února.

