Soud odmítl propustit brutálního vraha faráře. I po dvaceti letech je nebezpečný

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Dušana Kazdy, jenž usiloval o podmíněné propuštění z doživotního trestu. Ve vězení je kvůli vraždě pětasedmdesátiletého faráře v Dubu nad Moravou na Olomoucku, kterou spáchal v roce 2002. O podmíněné propuštění požádal o 20 let později, ostravské soudy mu však nevyhověly. ÚS rozhodoval bez veřejného jednání, stručné usnesení zpřístupnil ve své databázi.

Dušan Kazda obžalovaný z vraždy faráře v Dubu nad Moravou poslouchá rozsudek.(19. srpna 2000). | foto: Luděk Peřina / MAFRA / ProfimediaMAFRA

„Trestní soudy se návrhem stěžovatele velmi podrobně zabývaly a detailně zkoumaly, zda je naplněno riziko opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu. Jejich úvahy jsou logické a přezkoumatelné,“ stojí v usnesení.

Okresní i Krajský soud v Ostravě vycházely hlavně ze znaleckých posudků a z hodnocení Kazdova chování ve věznici. Výkon trestu prý sice měl na Kazdu jistý pozitivní efekt, přesto zůstává jeho pobyt na svobodě pro společnost nebezpečný. Existuje riziko opětovného násilného chování.

Za vraždu faráře padlo doživotí

V ústavní stížnosti Kazda uvedl, že splnil veškeré zákonné podmínky pro podmíněné propuštění. Je si prý vědom hrůznosti činu, jehož se dopustil, ale má za to, že se ve vězení napravil. ÚS jeho stížnost pokládal za zjevně neopodstatněnou.

Kazda v roce 2002 podle pravomocného verdiktu nejprve napadl lahví od piva taxikáře, který ho vezl domů z restaurace v Prostějově. S ukradeným vozem dojel do Dubu nad Moravou, kde se auto porouchalo. Faráře požádal o ošetření ruky, kterou si poranil při útoku na taxikáře. Při odchodu udeřil kněze do krku, podkopl mu nohy a několikrát mu šlápl do obličeje. Poté duchovního bodl do krku.

PŘEHLEDNĚ: Za zvěrstva ve vězení až do smrti. Kdo dostal v ČR doživotí

Ze zvědavosti prošel faru a při odchodu ještě zasekl faráři do hlavy sekyru. Pak si zavolal taxi a odjel do Přerova, kde se ráno udal na policii. Znalci tehdy označili Kazdu za predátora, který vraždí zákeřně a vybírá si slabou oběť. Soud jej pokládal za nebezpečného recidivistu, už dříve byl totiž trestaný za násilnou trestnou činnost.

Kazda se v roce 2003 u olomouckého krajského soudu k trestným činům přiznal a proti rozsudku se neodvolal. „Lituji toho a očekávám vysoký trest. Zasloužím si ho,“ prohlásil tehdy Kazda v slzách.

