Ženě uvázla ruka v kávovaru, když tahala zaseklou kapsli. Pomohli až hasiči

  15:16
Nevšední záchrannou akci si minulý týden připsali olomoučtí hasiči. V krajském městě pomáhali mladé ženě, které uvázla levá ruka v kávovaru, když v něm měnila zaseknutou kapsli. Při manipulaci s přístrojem se jí končetina uvnitř zařízení záhadným způsobem zaklínila a nešla vytáhnout, popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Mladé ženě v Olomouci se v kávovaru zasekla kapsle. Když se ji pokoušela vyměnit, zasekla se jí v přístroji celá dlaň levé ruky. | foto: Hasiči Olomouckého kraje

Protože si žena nedokázala sama pomoci, povolala hasiče. „Při příjezdu na místo jsme potvrdili, že slečna má ruku až nad zápěstí uvězněnou v přístroji,“ uvedla mluvčí.

„S opatrností, ale ani s použitím přiměřené síly nebylo možné dlaň vyprostit, a tak přišla na řadu řezací technika. S využitím aku brusky jsme rozřezali plášť kávovaru, část jsme rozebrali a ruku mladé ženě poté opatrně vytáhli ven,“ přiblížila Balážová.

Zásah se podle ní obešel bez zranění, samotný přístroj je však po zákroku hasičů dále nepoužitelný. U události zasahovala profesionální jednotka ze stanice Olomouc.

