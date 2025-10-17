Kávu nebo čaj přinesou potmě. Netradiční kavárna přiblíží, jak běžně žijí nevidomí

Autor:
  14:58
Milovníci kávy i zájemci o netradiční zážitky mohou od soboty do neděle 26. října na Horním náměstí v Olomouci narazit na Kavárnu Potmě. Podnik funguje jako plně zatemněný prostor, kde se o zákazníky starají zrakově postižení obsluhující. Projekt přibližuje návštěvníkům život nevidomých a nutí je pracovat s orientací v prostoru pomocí jiných smyslů, než je zrak.
Na místo v kavárně vás bezpečně dovede sympatický průvodce.

Na místo v kavárně vás bezpečně dovede sympatický průvodce. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Kavárna Potmě zahájila svou letošní pouť po česku na náměstí Míru.
V Kavárně Potmě obsluhují nevidomí číšníci.
Kavárna Potmě dorazila v podobě speciálního černého autobusu.
Kavárna Potmě
5 fotografií

Do Olomouce kavárna zavítá díky své pojízdné podobě od designérky Adély Bačové a její přítomnost je spojena s 41. ročníkem mezinárodního festivalu rozhlasových pořadů a tvorby Prix Bohemia Radio. Za konceptem a organizací kavárny stojí Nadační fond Českého rozhlasu Světluška.

„Snažíme se v rámci Česka vytipovávat festivaly, na kterých se kavárna může představit většímu množství lidí,“ říká mluvčí Světlušky Eliška Petkevičová.

Kavárna Potmě

Nápojový lístek nabízí kromě kávy také rozmanitý výběr nealkoholických i alkoholických drinků, čajů nebo limonád. Dospělého návštěvníka vyjde vstupné včetně jednoho nápoje a kelímku na 220 korun, děti do patnácti let zaplatí 150. Druhý nápoj stojí 50 korun.

Kavárna Potmě v Olomouci

  • Otevírací doba je každý den od 9 do 20 hodin s obědovou pauzou od 14.00 do 15.00.
  • Vstupné do kavárny je 220 Kč, zlevněné vstupné 150 Kč, rodinné (2+2) 600 Kč; 2. nápoj 50 Kč.
  • Vstupenky je možné zakoupit na místě.
  • Výtěžek z prodaných vstupenek poputuje do veřejné sbírky Světluška a pomůže zrakově postiženým dětem i dospělým po celém Česku.

„Prostřednictvím Kavárny Potmě chceme přiblížit veřejnosti svět nevidomých a bořit zažité stereotypy. Zároveň máme ještě jeden neméně důležitý cíl – nabídnout lidem se zrakovým postižením smysluplnou a důstojnou pracovní příležitost,“ vysvětluje ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.

„Chceme ukázat, že tito lidé mohou pracovat v celé řadě profesí, nejen v těch tradičních, jako jsou hudebníci nebo maséři. Mají potenciál, dovednosti a motivaci uplatnit se v různorodých oblastech. Stačí jim k tomu jen dát příležitost. Naší snahou je otevřít dveře inkluzivnímu zaměstnávání a inspirovat i ostatní zaměstnavatele k tomu, aby se nebáli dát lidem se zrakovým postižením šanci,“ dodává Váňa.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Vstříc šanci na život. Chlapec s vážným onemocněním odlétá léčit se do Bostonu

Poslední fotka na vídeňském letišti a malý Kubík s bratrem a rodinou vyráží na svou životní cestu na kliniku do amerického Bostonu. Tamní specialisté jsou pro vážně nemocného chlapce z Mrskles na...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo....

Kávu nebo čaj přinesou potmě. Netradiční kavárna přiblíží, jak běžně žijí nevidomí

Milovníci kávy i zájemci o netradiční zážitky mohou od soboty do neděle 26. října na Horním náměstí v Olomouci narazit na Kavárnu Potmě. Podnik funguje jako plně zatemněný prostor, kde se o zákazníky...

17. října 2025  14:58

Oldo, nehoň se tak! Zemřel nejstarší fotbalový sudí, pískal do 89 let. I díky sauně

Když před pěti roky pobíhal po pažitu s leckdy o šest desetiletí mladšími hochy a uděloval jim žluté a červené karty, stal se Oldřich Švancara v 84 letech nejstarším aktivním fotbalovým rozhodčím v...

17. října 2025  12:19

Obce odmítající obří odpočívky u D35 živí naději na přesun, ŘSD optimismus krotí

Šířící se zpráva, že obří odpočívky pro kamiony plánované u dálnice D35 na polích mezi Mohelnicí a Litovlí nevzniknou, potěšila v uplynulých dnech část místních obyvatel, kteří s jejich stavbou...

17. října 2025  4:55

Na Praděd se vrátila klíčová meteostanice. Přesun ze Šeráku měl své důvody

Na nejvyšší moravskoslezskou horu Praděd se po 28 letech vrátila klíčová profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přesunula se sem z jesenického vrcholu...

16. října 2025  15:41

Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo....

16. října 2025  14:41

V Šumperku si lidé nově mohou půjčit radniční elektromobil, za stovku na hodinu

Na radnici nemusí lidé vyřizovat jenom neoblíbenou úřednickou byrokracii. V Šumperku si nyní mohou půjčit nový elektromobil v době, kdy ho nebudou potřebovat úředníci. Město totiž v testovacím...

16. října 2025  13:12

Dvě zábradlí hned vedle sebe. Podivnost na vlakové zastávce sklízí kritiku

Vedle stávajícího zábradlí, starého několik desetiletí, přibylo ještě jedno nové, vyvedené v modré barvě. Nezvyklá úprava překvapila cestující na železniční stanici Olomouc-město, která po...

16. října 2025  6:21

Kojetín zná i Jeff Bezos. Při adventu máme miliony balíků, říká šéf tamního Amazonu

Premium

Ve firemní „olympiádě“ stovek distribučních center globálního internetového gigantu Amazon se robotická hala v Kojetíně na Přerovsku drží od svého otevření v roce 2023 mezi třemi nejlepšími. I to...

15. října 2025  19:30

Šrouby a hřebíky trčící z atrakcí. Darebák udělal z dětského hřiště nebezpečné místo

Šumperští strážníci v místním lesoparku pod Tulinkou řeší výskyt hřebíků, šroubů a dalších ostrých předmětů, které zde zatím neznámý pachatel nastražil na dětských atrakcích. Město na problém...

15. října 2025  15:13

Lidé v Prostějově s třídící linkou opět nesouhlasí. Zkolabuje doprava, bojí se

Zdá se to jako marná mise. Už počtvrté za poslední roky se firma FCC snaží prosadit záměr na vybudování třídicí linky na zpracování odpadu v Prostějově. Cílovým místem má být areál v Kojetínské...

15. října 2025  13:30

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

Premium

Někdy to tak holt bývá. Že hezké životní období olemuje hořký konec. Ne zrovna příjemný rozchod prožil i fotbalový obránce Juraj Chvátal, který po téměř šesti letech opustil olomouckou Sigmu. Vztah...

15. října 2025

Vstříc šanci na život. Chlapec s vážným onemocněním odlétá léčit se do Bostonu

Poslední fotka na vídeňském letišti a malý Kubík s bratrem a rodinou vyráží na svou životní cestu na kliniku do amerického Bostonu. Tamní specialisté jsou pro vážně nemocného chlapce z Mrskles na...

15. října 2025  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.