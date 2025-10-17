Kávu nebo čaj přinesou potmě. Netradiční kavárna přiblíží, jak běžně žijí nevidomí

Do Olomouce kavárna zavítá díky své pojízdné podobě od designérky Adély Bačové a její přítomnost je spojena s 41. ročníkem mezinárodního festivalu rozhlasových pořadů a tvorby Prix Bohemia Radio. Za konceptem a organizací kavárny stojí Nadační fond Českého rozhlasu Světluška.
„Snažíme se v rámci Česka vytipovávat festivaly, na kterých se kavárna může představit většímu množství lidí,“ říká mluvčí Světlušky Eliška Petkevičová.
Nápojový lístek nabízí kromě kávy také rozmanitý výběr nealkoholických i alkoholických drinků, čajů nebo limonád. Dospělého návštěvníka vyjde vstupné včetně jednoho nápoje a kelímku na 220 korun, děti do patnácti let zaplatí 150. Druhý nápoj stojí 50 korun.
Kavárna Potmě v Olomouci
„Prostřednictvím Kavárny Potmě chceme přiblížit veřejnosti svět nevidomých a bořit zažité stereotypy. Zároveň máme ještě jeden neméně důležitý cíl – nabídnout lidem se zrakovým postižením smysluplnou a důstojnou pracovní příležitost,“ vysvětluje ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.
„Chceme ukázat, že tito lidé mohou pracovat v celé řadě profesí, nejen v těch tradičních, jako jsou hudebníci nebo maséři. Mají potenciál, dovednosti a motivaci uplatnit se v různorodých oblastech. Stačí jim k tomu jen dát příležitost. Naší snahou je otevřít dveře inkluzivnímu zaměstnávání a inspirovat i ostatní zaměstnavatele k tomu, aby se nebáli dát lidem se zrakovým postižením šanci,“ dodává Váňa.