Přátelství i debata o penězích. Vztahy s mužem z Vidkunu měl i politik ODS

Soudní jednání kvůli opatřením proti šíření koronaviru tento týden pokračuje s vyloučením veřejnosti, nicméně novináři mají povoleno pořídit si zvukový záznam. Vypovídal už například Jiří Zemánek, náměstek hejtmana, krajský šéf ČSSD a bývalý poslanec. Mimo jiné přiznal, že si v minulosti půjčil peníze od jednoho z obžalovaných – vlivného podnikatele Ivana Kyselého.

Teď u soudu v případu rozkrývajícím nadstandardní vztahy mezi některými olomouckými policisty, podnikateli a politiky, po pěti letech přišla na přetřes třeba kauza olomouckého akvaparku nebo zvláštních peněz uložených na Majorově účtu, o které se zajímala i policie.

Zhruba hodinová Majorova výpověď se točila především kolem jedné konkrétní schůzky, která se odehrála v květnu roku 2015 v restauraci Potrefená Husa v Olomouci, kde se nynější náměstek primátora s podnikatelem Kyselým potkal. Jak uvedl, znali se tou dobou již řadu let.

„Známe se ze sportovních a kulturních akcí. Ivan Kyselý často docházel na Sigmu, kolem které se pohybuji dlouhá léta. Jsme dobří známí, přátelé. Párkrát jsem byl u něj ve sklípku na víně,“ popsal u soudu politik.

Na zmíněné schůzce však došlo k něčemu, co později zaujalo i detektivy z protimafiánského útvaru. Během několikahodinového hovoru stočil v určitou chvíli Kyselý řeč na Majorovu finanční situaci.

Konkrétně na to, že má Major na účtu větší množství peněz, o něž se mimo jiné zajímá policie, a že by bylo vhodné je vybrat, aby je případně nemohla zajistit. Alespoň tak to popsala i s odkazem na Majorovu výpověď v přípravném řízení obžaloba.

„Byly to takové obecné řeči, které se vedou v hospodě“

Podobně to zopakoval i nyní u soudu. „Bylo to na přelomu jara a léta v roce 2015 s tím, že mi Ivan sděloval některé informace o stavu mého účtu a že by bylo lepší si ty peníze vybrat,“ uvedl Major.

„Nevím, jestli to Ivanovi někdo špatně řekl, nebo to špatně prošetřil, ale v podstatě tam byla správně jen ta informace, že na jednom z účtů mám určitou částku peněz, která byla součástí majetkového vypořádání po rozvodu v roce 2010, a ty ostatní informace byly takové… Mě to naštvalo, že někdo zná tak detailně informace o mé finanční situaci,“ dodal.

Odposlouchávaní aktéři Vidkunu si také povídali o tom, že není patrné, z čeho politik žije, jelikož z jeho účtu podle nich neodcházely žádné peníze. To však podle Majora nebyla pravda.

„Každý měsíc jsem platil asi třicet tisíc za vodu, elektřinu a kdovíco ještě,“ prohlásil s tím, že účty v bance měl rozvrstvené na část, kde si spořil, a na část, ze které mu odcházely platby.

„Byly to takové obecné řeči, které se vedou v hospodě. Já jsem s těmi penězi nic neudělal. Ty peníze tam doteď leží,“ řekl zároveň před samotným jednáním soudu Major novinářům.

Na detaily schůzky v Potrefené Huse si při výpovědi Major již většinou nevzpomínal. Odkazoval se na to, že k ní došlo před pěti lety a že navíc v hospodě seděli s Kyselým až do zavíračky a jemu samotnému se pak ráno „špatně vstávalo“.

Komunikuje a je přítulný, zaznělo údajně o Majorovi

Otazníky se ovšem již dříve objevily i ohledně několika set tisíc korun, které na přelomu let 2014 a 2015 Major v hotovosti nadvakrát vložil na svůj účet. Politik dodnes tvrdí, že šlo o peníze od otce, které si půjčil na koupi pozemku.

Jak však již v minulosti upozornila MF DNES, pozemek si pořídil ještě předtím. Když se MF DNES o Majorovy finanční transakce podrobně zajímala v roce 2015, nejasnosti tehdy zcela neosvětlil.

O Majorových finančních poměrech přitom podle doposud uveřejněných informací vědělo několik lidí. Lustrovala si jej totiž hospodářská kriminálka v době, kdy prověřovala jednání politiků ve vztahu k budování a provozu olomouckého akvaparku.

Sám Major řekl, že informace o majetku mohl získat kdokoliv z přiznání o střetu zájmů, které každoročně odevzdával. V obžalobě se však lze dočíst, že o Majorovi živě hovořili i další lidé, například další z obžalovaných, bývalý policejní náměstek Karel Kadlec.

„Na schůzce Kadlec popisuje Kyselému svou schůzku s Ivanem Langerem, který byl spokojený s vývojem trestního řízení proti Majorovi, jenž nyní díky tomu komunikuje a je přítulný s tím, že kdyby mu pomohli, tak bude dělat úplně všechno. Kyselý na to uvádí, že se musí připravit, odkud ty peníze má,“ stojí v obžalobě.

Sám Major na dotaz MF DNES uvedl, že neví, že by o něm někdo hovořil jako o „přítulném Majorovi“.

„To já netuším, že o mně takto hovořil. Nic po mně ale nikdo nechtěl,“ reagoval.