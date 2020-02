Bývalý hejtman Rozbořil u soudu vtáhl do Vidkunu krajského šéfa ČSSD

Byl podzim roku 2015 a Olomouc žila policejními zásahy v souvislosti s kauzou Vidkun. Jednou z hlavních tváří aféry se rychle stal hejtman Jiří Rozbořil z ČSSD, kterého policie následně obvinila z nabídky úplatku bývalému náměstkovi krajského policejního ředitele Karlu Kadlecovi.

Vedení sociální demokracie v čele s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou na to zareagovalo a vyzývalo hejtmana, ať rezignuje. Rozbořil se však vzepřel a krajské vedení strany se za něj vzápětí postavilo, když ho v tajném hlasování podpořilo 21 z 29 členů krajského předsednictva.

Výsledek by přitom nejspíše byl jiný, kdyby Rozbořil tehdy neměl na své straně krajského šéfa ČSSD – Jiřího Zemánka.

Když ovšem nyní soud po téměř pěti letech Vidkun otevřel, mohlo by se zdát, že tehdejší podpora „přítele“ Zemánka, jak se členové ČSSD vzájemně oslovují, byla zapomenuta.

Během Rozbořilova výslechu totiž přišla řeč na část obžaloby, podle které měl být Kadlec, jenž je mezi obžalovanými, za něco vděčný právě tehdejšímu hejtmanovi. Když se soudce zeptal Rozbořila, čeho se takový vděk mohl týkat, odvětil, že netuší. Poté dodal, že jedině „za Zemánka“ v rámci takzvané kauzy Králík.

Vlivný muž s minulostí v StB

Kauza Králík je jeden z devíti případů, který zmiňuje obžaloba Vidkunu v souvislosti s ovlivňováním vyšetřování ze strany některých policistů a podnikatelů. Zároveň patří mezi jednu z nejkontroverznějších.

Na jedné straně je Jaroslav Králík, dříve velmi vlivný člen ČSSD s minulostí v StB, podezřelý z uzavírání smluv o fiktivním poradenství s vodohospodářskými společnostmi na Šumpersku, kvůli čemuž ostatně stanul i u soudu.

Na straně druhé odposlechy, které zaznamenaly, že Kadlec chtěl Králíka stíhat za každou cenu bez ohledu na důkazy, přičemž zájem na tom měl další obžalovaný ve Vidkunu, mocný podnikatel Ivan Kyselý.

„Kadlec během schůzky vyzradil Kyselému, že SKPV (služba kriminální policie a vyšetřování - pozn. red.) stále nebylo schopné zahájit trestní stíhání podezřelého Králíka, neboť vyslýchané osoby nechtějí mluvit, ta jeho kráva (z kontextu vyplývalo, že tak označuje tehdejší vyšetřovatelku Králíkova případu – pozn. red.) ho ještě nevyslechla, ale stejně ten hajzl půjde, je mu jedno na čem,“ shrnuli detektivové v usnesení o zahájení stíhání obsah jejich odposlechnuté schůzky.

Proč po Králíkovi tak „šli“, není jasné, nikdo z aktérů v minulosti aféru nekomentoval.

Kyselý, Zemánek a setkání v kavárně Opera

Již v minulosti se přitom objevily informace, že za Králíka u policie naopak lobboval současný náměstek hejtmana a krajský šéf ČSSD Zemánek. A to samé nyní u soudu řekl i Rozbořil.

„Nevím datum, nevím čas. Seděl jsem v kavárně Opera. Když jsem šel ven, tak mě zastavil pan Kyselý, který seděl o pár stolů dál s panem Zemánkem, s tím, že pan Zemánek chce ovlivnit kauzu Králík a chce abych pomohl – nevím přes koho a jak – panu Králíkovi. Já jsem mu na to řekl, ať mě do toho netahají, že chci, aby se všechny kauzy šetřily nezávisle,“ uvedl Rozbořil s tím, že to je jediné, za co by mu snad mohl být policista „vděčný“.

Rozbořil také popsal, že sám ke Králíkovi vřelý vztah neměl: „Vztah s ním byl pro mě absolutně nepříjemný. Nechtěl jsem se jím zabývat a nechtěl jsem se s ním scházet.“

Po jednání na doplňující otázky ohledně toho, kdo a co po něm přesně chtěl v kavárně Opera, však reagoval zdrženlivě.

„Já už na tohleto nechci odpovídat. Nechci panu Zemánkovi nebo někomu jinému ublížit,“ odpověděl. O jakou kauzu týkající se Králíka se mělo jednat, prý neví.

Krajský šéf ČSSD Jiří Zemánek včera na telefonáty ani SMS do uzávěrky neodpověděl. Dříve však popřel, že by chtěl Králíkův případ jakkoliv ovlivnit.

„V té době jsme na půdě ČSSD řešili dvě kauzy, které se nepříjemně dotýkaly našich členů. Mluvili jsme o nich v orgánech strany, na společenských akcích i jinde. Nepochybně jsem se o případu Králík bavil s řadou lidí na různých místech, ale jak to tito lidé později prezentovali, to neovlivním,“ řekl v minulosti Zemánek.

