Důtku Vagaiovi navrhl jeho nadřízený, brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký. Potrestání bylo vyřešeno prostřednictvím dohody o vině a kárném opatření, kterou soud schválil. S ohledem na dohodu neprováděl dokazování.
Podle Sladkého šlo o pochybení při výkonu funkce státního zástupce, jež spočívalo v nedůsledném prosazování odborného postupu ve věci v naprosto ojedinělém případu. Poukázal na to, že v trestní věci, kde vykonával dozorové kompetence, byl naopak jeho postup zcela příkladný.
Vagai navrhl dohodu schválit, k samotné věci se nevyjádřil. Vrchní soud případ nerozebíral, předseda kárného senátu Aleš Vašků uvedl, že v této věci nemá senát potřebu provádět dokazování.
Krajský soud v Brně o vydání věcí rozhodl loni 8. ledna. Žalobce Vagai s vydáním elektroniky původně nesouhlasil, proti usnesení soudu se však nebránil a na místě prohlásil, že se vzdává práva stížnosti. Podle nadřízených tak ohrozil reputaci státního zastupitelství a vyvolal řadu otázek ohledně odbornosti a důslednosti postupu v Jiřikovského kauze.
Měl buď ihned podat opravný prostředek, anebo si ponechat lhůtu a věci se dál podrobně věnovat. Žalobce již dříve uvedl, že neměl informace o tom, že by se v dané elektronice, o kterou šlo, mohlo něco nacházet.
Jiřikovský byl v roce 2019 odsouzen k devíti letům vězení za drogové delikty, zpronevěru a nedovolené ozbrojování v souvislosti s internetovým tržištěm, kde se platilo v kryptoměně. Po propuštění z vězení věnoval loni v březnu kryptoměny v hodnotě miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Darování vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem.
Kvůli přijetí pochybného daru obvinili letos v květnu detektivové exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Všichni tři si proti usnesení podali stížnost.
V případu byl již dříve obviněn kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market také samotný Jiřikovský.