Žalobce se nebránil proti vydání elektroniky v bitcoinové kauze, dostal důtku

Autor: ,
  10:28aktualizováno  11:19
Žalobce brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai dostal důtku za to, že se v takzvané bitcoinové kauze nebránil proti rozhodnutí soudu, který loni v lednu vydal již dříve odsouzenému Tomáši Jiřikovskému zajištěné počítače. Elektronika pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám a Jiřikovský následně daroval část kryptoměny se sporným původem ministerstvu spravedlnosti.

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul státní zástupce brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai kvůli pochybení v kauze bitcoinů darovaných státu. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Důtku Vagaiovi navrhl jeho nadřízený, brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký. Potrestání bylo vyřešeno prostřednictvím dohody o vině a kárném opatření, kterou soud schválil. S ohledem na dohodu neprováděl dokazování.

Podle Sladkého šlo o pochybení při výkonu funkce státního zástupce, jež spočívalo v nedůsledném prosazování odborného postupu ve věci v naprosto ojedinělém případu. Poukázal na to, že v trestní věci, kde vykonával dozorové kompetence, byl naopak jeho postup zcela příkladný.

Vagai navrhl dohodu schválit, k samotné věci se nevyjádřil. Vrchní soud případ nerozebíral, předseda kárného senátu Aleš Vašků uvedl, že v této věci nemá senát potřebu provádět dokazování.

Muž v pozadí kauzy bitcoinů. Mozkem operace je podle policie vlivný advokát

Krajský soud v Brně o vydání věcí rozhodl loni 8. ledna. Žalobce Vagai s vydáním elektroniky původně nesouhlasil, proti usnesení soudu se však nebránil a na místě prohlásil, že se vzdává práva stížnosti. Podle nadřízených tak ohrozil reputaci státního zastupitelství a vyvolal řadu otázek ohledně odbornosti a důslednosti postupu v Jiřikovského kauze.

Měl buď ihned podat opravný prostředek, anebo si ponechat lhůtu a věci se dál podrobně věnovat. Žalobce již dříve uvedl, že neměl informace o tom, že by se v dané elektronice, o kterou šlo, mohlo něco nacházet.

Jiřikovský byl v roce 2019 odsouzen k devíti letům vězení za drogové delikty, zpronevěru a nedovolené ozbrojování v souvislosti s internetovým tržištěm, kde se platilo v kryptoměně. Po propuštění z vězení věnoval loni v březnu kryptoměny v hodnotě miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Darování vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem.

Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi. Exministr Blažek se cítí být nevinný

Kvůli přijetí pochybného daru obvinili letos v květnu detektivové exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Všichni tři si proti usnesení podali stížnost.

V případu byl již dříve obviněn kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market také samotný Jiřikovský.

Zloději kol mají novou fintu. A policie je při ní často bezradná

Premium
Kolo, jehož majitel na něm v Přerově našel o zámek navíc. Jde o trik místních...

Zloději kol zkoušejí překvapivý trik. Před pár dny se s ním setkali i městští policisté v Přerově. Obrátil se na ně majitel bicyklu s tím, že se mu na stroji objevil druhý zámek. A strážníci museli...

Za noc postaví hráz a ještě ji podepřou. Bobři se činí, jenže voda teče do sklepů

Bobr postavil hráz na vodním toku Nemilanka. Zbourat ji tvrá několik hodin....

Sotva mu nechtěnou hráz pracně zbouráte, bobr ji za jedinou noc postaví znovu. Na vodním toku Nemilanka v Olomouci škodí tito hlodavci okolním pozemkům. Bojovat proti nim je ale obtížné, jsou totiž...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Nová rozhledna na Velkém Kosíři bude mít schody zvenku. Starou odstřelí

Podoba budoucí nové rozhledny na Velkém Kosíři na Prostějovsku. (květen 2026)

Dny zavřené rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku jsou definitivně sečteny. Valná hromada Mikroregionu Kosířsko dnes rozhodla o stavbě nové vyhlídky. Vznikat má začít příští rok,...

Kriminálník vykradl lesní bar, za pár minut ho chytili policisté v civilu

Policisté zadrželi muže, který se v polovině května vloupal do lesního...

Jedenáctkrát trestaný recidivista vykradl oblíbený samoobslužný lesní bar u Horní Lipové na Jesenicku. K jeho smůle ale byli zrovna poblíž na vycházce policisté v civilu, kteří nenechavce po...

