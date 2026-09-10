„Dne 9. září 2026 byla ze strany státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci podána obžaloba na celkem 8 fyzických osob a 1 právnickou osobu v souvislosti s nezákonným ovlivňováním deseti veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb na území Olomouckého kraje,“ uvedl na webu VSZ vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Stíhané skutky se podle něj u jednotlivých lidí liší, a to dle rozsahu jejich účasti. Obžaloba zahrnuje trestné činy podvodu, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, dále pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, neoprávněné nakládání s odpady, zneužití pravomoci úřední osoby, podplacení a přijetí úplatku nebo účasti na organizované zločinecké skupině.
Věc žalobci uzavřeli téměř tři roky po začátku kauzy, která podle nich rozkryla propracovaný systém ovlivňování zakázek na dopravní stavby mezi politiky, úředníky a podnikateli. V hlavní větvi případu bylo původně stíháno 13 lidí, u pěti z nich již soud schválil dohody o vině a trestu.
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Obžalovaní podle VSZ získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a částečně i nadhodnocením ceny. Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let, kauza je postavena především na odposleších.
Mezi obžalovanými je bývalý krajský náměstek pro dopravu a přerovský radní Michal Zácha, který už rezignoval na funkci a vystoupil z ODS, odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek či zástupci stavební firmy.
Případ dopravních zakázek otevřeli v listopadu 2023 detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zásahem na olomouckém krajském úřadě, na přerovské radnici, ve stavebních firmách či na Správě silnic Olomouckého kraje. Obviněno bylo poté 13 lidí.
U pěti z nich soud následně schválil dohody o vině a trestu, které obsahovaly podmíněné a peněžité tresty i zákazy činnosti. Týkala se například spolumajitele stavební firmy Frekomos Dušana Cimaly či vlivného lobbisty a sponzora ODS Roberta Knoblocha. O rok později se kauza rozšířila o část týkající se veřejné zakázky v Kostelci na Hané na Prostějovsku, ta dosud nebyla uzavřena.