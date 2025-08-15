Řidiče na Hané zbrzdí reklamace kvůli zfušovaným zakázkám z kauzy Autostráda

  9:55
Stavbaři se pustí do reklamační opravy kvůli zmanipulovaným zakázkám z korupční kauzy Autostráda. Spadá tam i průtah Litovel – Unčovice. Od pondělí 18. srpna bude uzavřena ulice Dukelská v Litovli – od autobusového nádraží po řeku Moravu u Teska.

Po jednání s Olomouckým krajem a společností PORR se městu podařilo vyjednat náhradní trasu po ulici Komárov a Javoříčská po dobu opravy silnice II/449 v Litovli.

„Pokud firmy, které jsou dotčeny stavbou, budou potřebovat, aby k nim vjela nákladní auta, tak prosíme, kontaktujte přímo stavbyvedoucího a domluvte s ním termín umožnění vjezdu,“ uvedli úředníci na webu města.

„Od 18. srpna do 12. září bude Olomoucký kraj provádět reklamační opravu silnice II/449 na ul. Dukelské v Litovli. Opravovat se bude úsek od autobusového nádraží po hlavní tok řeky Moravy u Teska,“ potvrdil starosta města Viktor Kohout.

Na fotografii je červeně zaznačeno místo vjezdu a výjezdu pro osobní automobily do ulic Komárov a Javoříčská po dobu opravy silnice II/449 v Litovli. (14. srpna 2025)
Kvůli opravě křížení vlakové a tramvajové trati bude v Olomouci uzavřena celé prázdniny přilehlá vytížená křižovatka ulic Palackého, Litovelská, Krapkova a třída Svornosti.
Pohled na vlakovou zastávku Olomouc město u křižovatky ulic Palackého, Litovelská, Krapkova a třída Svornosti
Pohled na vlakovou zastávku Olomouc město u křižovatky ulic Palackého, Litovelská, Krapkova a třída Svornosti
6 fotografií

Podle něho existovalo několik termínů oprav, ale z důvodu jiných oprav silnic a možných kolizí objízdných tras byl stanoven tento termín.

„Silnice se bude opravovat v celé šířce najednou. Tento způsob se zvolil z důvodu rychlosti prací. Oprava po polovinách a průjezd na semafory by opravu neúměrně protáhl a způsobil by obrovské dopravní komplikace. Takto by mělo být za čtyři týdny hotovo,“ dodal.

Stavební práce přinesou komplikace obyvatelům a firmám z ulic Dukelská, Javoříčská a Komárov. „Jsme se stavební společností dohodnuti, že bude maximálně nápomocná, aby vše fungovalo,“ apeloval starosta.

Objízdné trasy budou vyznačeny. „Autobusy na Uničov a Šternberk budou jezdit přes Pavlínku podle výlukových jízdních řádů,“ uvedli úředníci na webu.

Při opravách průtahu města dělníci opravili tři mosty za přibližně 230 milionů korun. „Bohužel nikdo netušil, že se pár jedinců zapojilo do korupční aféry, kvůli které byla investice, respektive některé úseky provedeny odlišně od projektu a tedy nekvalitně,“ vysvětlil starosta.

Kraj zkontroluje silnice, které mohou být zfušované kvůli zmanipulování zakázek

Pro autobusové linky číslo 302, 304, 307, 308, 309, 310, 312, 313 a 335 vypracoval dopravce pro dobu oprav výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Komplikace mají i v Olomouci

Vzhledem k neplánovaným stavebním úpravám bude prodloužena výluka tramvajového provozu na Neředín až do neděle 14. září.

„Během výkopových prací narazil zhotovitel na nezdokumentované inženýrské sítě, například na kanalizaci neznámého správce, která byla v kolizi s novou konstrukcí přejezdu, nebo na starý cihlový propustek pod železniční tratí, ten bylo nutné zdemolovat a nahradit konstrukčnímu vrstvami ze štěrkodrti. Tyto nečekané zásahy následně ovlivnily harmonogram celé stavby,“ vysvětlila Anna Sýkorová, tisková mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO).

Opravy zavřou v Olomouci rušnou křižovatku poblíž centra i několik přejezdů

Náhradní autobusová doprava bude od 1. září řešena jinak než v červenci a v srpnu, upozornil DPMO.

„Od pondělí 1. 9. 2025 do pátku 5. 9. 2025 a od pondělí 8. 9. 2025 do neděle 14. 9. 2025 bude autobusovému provozu umožněn průjezd přes železniční přejezd. V sobotu 6. 9. 2025 a v neděli 7. 9. 2025, kdy bude probíhat asfaltování, bude železniční přejezd uzavřen i pro autobusovou dopravu,“ vysvětlila mluvčí.

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:28

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

12. srpna 2025  15:37

