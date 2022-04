„Černí Češi“ mají nejraději naše pohádky, říká vědkyně mapující jejich osudy

Přijeli do tehdejšího Československa, aby se ve své vzdálené vlasti stali později elitou. Chodili zde do škol a češtinu přijali za svůj jazyk. Po pádu železné opony se ale 56 dětských válečných uprchlíků z Namibie muselo vrátit do Afriky. Jejich osudy mapovala afrikanistka Univerzity Palackého v Olomouci Kateřina Mildnerová a vznikl o nich i dokumentární film.