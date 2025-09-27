Katedrála svatého Václava v novém světle. Modernizace osvětlení ušetří energii

„Světelný výkon byl navíc soustředěn převážně do spodní části katedrály, zatímco horní část, včetně hlavní věže a štíhlých jehlanců všech tří věží, zůstávala po setmění téměř neviditelná,“ popsal stav osvětlení za Technické služby města Olomouce Robert Svitavský.
Podle Svitavského bylo cílem obnovy nejen zlepšení vizuálního dojmu, ale také snížení nákladů na provoz a omezení světelného znečištění.
Nově tak na katedrálu a její věže míří 68 moderních LED svítidel s celkovým příkonem 5 tisíc wattů, což představuje navýšení v počtu svítidel, ale také úsporu ve spotřebě elektrické energie oproti původním 7 tisícům wattů. Svítidla byla osazena jak na stávající, tak i na nová místa.
„Pro horní části chrámu byla využita speciální svítidla s úzkými vyzařovacími úhly, která zajišťují přesné nasvícení vybraných detailů a zároveň minimalizují rozptyl světla mimo objekt. Všechna svítidla jsou navíc vybavena clonami proti oslnění a dalším nežádoucím efektům,“ vysvětlil Svitavský.
Montáž začala na začátku září, aby se vše stihlo do 28. září, tedy do svátku svatého Václava a Dne české státnosti.