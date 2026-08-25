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Králíkit. Vědci v Česku objevili nový minerál, je vidět až speciálním mikroskopem

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  16:37

Nově objevený minerál nazvaný králíkit (rok 2026) | foto: Dalibor Matýsek

V hlubinách ostravsko-karvinských dolů objevili odborníci dosud neznámý minerál. Pojmenovali jej po českém geologovi Jiřímu Králíkovi, nese jméno králíkit. Minerál je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným optickým mikroskopem. Na výzkumu se podíleli zástupci olomoucké přírodovědecké fakulty společně s kolegy z olomouckého vysokoškolského ústavu CATRIN, ostravské univerzity, ale i ze zahraničí.

Králíkit rozšíří dosavadní seznam minerálů na světě, kterých je 6213. Nalezen byl v hlubinách dolů na solných krápnících, které vznikají v místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin.

„Vzorky jsme nasbírali především proto, že dlouhodobě pracujeme na knížce o minerálech ostravsko-karvinských dolů. Když se ale kolega na její povrch podíval elektronovým mikroskopem, ukázalo se, že se na něm nachází doslova mineralogická zoo,“ uvedl Jakub Jirásek z katedry geologie olomoucké přírodovědecké fakulty.

Výzkum trval poměrně dlouho především kvůli nepatrným rozměrům nového minerálu. Zatímco mnohé minerály popsané v minulosti tvořily dostatečně velká zrna, s nimiž bylo možné relativně snadno pracovat, králíkit je submikroskopický.

Poprvé jej zaznamenal Dalibor Matýsek z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava při studiu vzorku v elektronovém mikroskopu. Minerál se nachází přímo na krystalech soli kamenné. Stejně jako ona je průhledný, takže se od svého podkladu na první pohled prakticky neliší. Pro jeho oficiální uznání museli vědci spolehlivě určit jeho chemické složení i další vlastnosti. „Vzhledem k jeho rozměrům a obtížnému oddělení od okolní soli však nebylo možné využít pouze běžné mineralogické metody,“ doplnil Jakub Jirásek.

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Odborníci proto postupně zkoušeli několik analytických postupů. Na výzkumu se podíleli i kolegové z olomoucké CATRIN a z Německa, kteří kromě jiného pomohli zajistit přístup k synchrotronovému měření. Přineslo jim to data, která nebylo možné dostupnými metodami naměřit v České republice. Odborníkům se poté podařilo získat v dolech další vzorky a dokázat tak, že králíkit není na solných krápnících ojedinělým nálezem, ale vyskytuje se na nich poměrně běžně.

Nový minerál dostal jméno králíkit na počest vědce Jiřího Králíka, českého mineraloga, pedagoga a výzkumníka působícího na Vysoké škole báňské v Ostravě. Je autorem řady odborných prací, skript a vysokoškolských učebních textů.

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