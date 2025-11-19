Žádné polehčující okolnosti. Za brutální vraždu bezdomovce dostal mladík 18 let

Za letošní brutální vraždu ve vybydleném domě na periferii Olomouce dostal čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč osmnáct let ve vězení. Trest mu ve středu uložil olomoucký krajský soud, zohlednil přitom, že muž s trestní minulostí čin spáchal zvlášť surovým způsobem. Na ležícího muže opakovaně skákal, oběť zemřela na zhmoždění a otok mozku.
Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý z letošní brutální vraždy muže v neobydleném domě v Olomouci. (18. listopadu 2025) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Mazáč se k činu přiznal, tvrdil však, že svého známého nechtěl usmrtit. Za vraždu s přísnější kvalifikací mu hrozilo 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Zavražděný muž přitom ve stejném domě loni v říjnu již čelil pokusu vraždy, když jej jeden z bezdomovců napadl nožem. Útok však tehdy přežil.

Incident mezi bezdomovci se odehrál v noci z 19. na 20. května. Jednačtyřicetiletého muže napadl Mazáč v domě v městské části Nové Sady, šlo o squat na okraji města. Podle rozsudku na ležícího muže opakovaně skákal, způsobil mu mnohačetná zranění.

Schizofrenika soudí za brutální vraždu bezdomovce, mrtvý měl rozdrcený obličej

„Muž byl v sazbě 15 až 20 let, neshledali jsme u něj žádné polehčující okolnosti,“ řekl soudce Jiří Barbořík.

Lítost muž podle soudu vyslovil až při závěrečném přednesu, soud zohlednil bezcitný způsob provedení i názor znalců ohledně jeho problematické nápravy. Rozsudek není pravomocný, Mazáč se odvolal a žalobkyně si ponechala lhůtu.

Soudce v rozsudku uvedl, že napadený muž podle znalců umíral několik desítek minut. Za surovou označili vraždu i samotní kriminalisté.

„Prohlídkou těla bylo potvrzeno, že jednačtyřicetiletý muž zemřel na následky mnohačetných zranění v oblasti hlavy a horní poloviny těla. Zranění byla velmi drastická, došlo ke zlomení kostí, tříštivým zlomeninám, k deformacím obličeje,“ uvedl tehdy šéf kriminalistů Jan Lisický.

Jakmile napadený, kterého ostatní spolubydlící označili jako nekonfliktního muže, upadl do bezvědomí, Mazáč squat opustil a potuloval se po Olomouci. Kriminalisté jej dopadli stejný den večer. K činu se doznal, podle policistů byla příčinou sporu banální roztržka o matraci.

„Lituji toho, ale vím, že už je asi pozdě,“ vypověděl do spisu Mazáč. U soudu muž z Opavska odmítl vypovídat. V minulosti byl souzen pro násilnou i majetkovou trestnou činnost.

18. listopadu 2025

Vraždy či pokusy o vraždu mezi bezdomovci v Olomouckém kraji loni ve statistikách zabíraly polovinu z celkových šesti případů tohoto trestného činu. Také první letošní vražda, která se stala v březnu v Přerově, se odehrála mezi lidmi bez domova.

Obětí byl jednapadesátiletý muž, jehož tělo se našlo po uhašení požáru v bývalém nádražním domku. Dvaatřicetiletého Ladislava Horáka za to soud již poslal na 12,5 roku do vězení, schválil dohodu o vině a trestu.

