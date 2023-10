Onemocnění ledvin je světově horší epidemie než cukrovka, varuje nefrolog

Proč se onemocnění ledvin říká tichý zabiják?

Často je chronické a bezpříznakové, takže člověk o něm prakticky neví. Alarmující je, že postihuje velké množství populace, každý desátý člověk má s ledvinami nějaký problém. Když to přepočteme na světovou populaci, tak je to 850 milionů lidí. Ročně na toto onemocnění umírá pět až deset milionů z nich. Je zajímavé, že se jako epidemie 21. století zmiňuje především cukrovka, přitom by se v této souvislosti mělo hovořit také o chronickém onemocnění ledvin, protože jeho výskyt je ještě větší a také je spojeno s větší úmrtností.

Transplantovaný člověk může mít maximálně čtyři ledviny. Většinou mu zůstávají jeho vlastní, které selhaly, a do oblasti třísla mu vložíme další.