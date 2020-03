Lidé ujíždějí z uzavřené Litovle, využívají lesní a polní cesty

Lidé odjíždějí z města po polní a lesní cestě vedoucí od přírodního koupaliště k lesu Vrapač a Hejtmanka, kde vyjedou na silnici vedoucí do Mladče. „Mladeč v karanténě není, jdu to okamžitě řešit s policií,“ říká starosta Mladče Jiří Pekař.

Problémy s neukázněností lidí řešil už i starosta Litovle Viktor Kohout.

Když mu MF DNES popsala novou „únikovou trasu“ z uzavřeného města, i on chtěl okamžitě na místo vyslat policisty.

„Je tady deset tisíc lidí, spousta pěšinek a občas se to stane a není v silách policie to uhlídat. Trasa od koupaliště, kterou popisujete, je ideální, jsou tam dvě cesty. Máme krizový štáb, jdeme to okamžitě řešit,“ řekl starosta Kohout.

MF DNES získala svědectví tří lidí, kteří si na to, že přes Mladeč odjíždí z uzavřené zóny lidé, stěžovali. Jeden z nich měl nafoceny i automobily, které přejížděly po louce k lesu. „Je to obrovská nezodpovědnost,“ kritizoval.

Lidé únik z Litovle řeší i pomocí internetu. Například na portálu mapy.cz jsou vidět uzavřené silnice. Na místě začala se střežením pomáhat nyní i armáda, která byla v okolí Litovle a Uničova nasazena ve 14 hodin.

„Až 80 příslušníků Vojenské policie je nasazeno, aby posílilo Policii České republiky při jejich úkolu střežení rizikových oblastí. Napomáháme při zajištění uzavřené oblasti kolem obce Litovel a sousedních obcí,“ řekla mluvčí vojenské policie Nikola Hájková.