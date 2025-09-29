Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Ondřej Zuntych
  14:43
Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď už po ní v krajském městě lidi vozí deset let a plavby obohacuje historickými výklady. Ze své lásky k řece se vyznává v dalším dílu seriálu iDNES.cz Sem bych vás vzal.
Fotogalerie3

Šimon Pelikán u kormidla výletní lodi vozící výletníky po řece Moravě v Olomouci. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Pro Žurnál Univerzity Palackého jste před třemi roky v ohlédnutí absolventa Šimon Pelikán napsal: „Neměl bych asi problém sebrat se a vyrazit na dlouhé roky k oceánu, kde bych se jen bavil a pak se vrátit jako frajer s mnoha zážitky a zkušenostmi. Já ale chtěl žít vždycky převážně v Česku, přesněji doma, kde mi to přišlo odjakživa krásné.“ Čím?
Po vysoké škole jsem skutečně přemýšlel, jestli žít u oceánu a tam se věnovat tomu, co miluju: vodě, surfování, lodím. Ale pak jsem si řekl, že tam budu těžko vytvářet nějaké hodnoty a že bych chtěl žít v Olomouci, kde to mám rád. Jsem patriot, pohybuju se tu celý život. V každé životní fázi se zde nabízí něco jiného.

K Olomouci patří řeka Morava. Kdy vám vstoupila do života?
Když jsem sportoval, tak jsem asi od třinácti let trávil čas na Mlýnském náhonu, někdy i dvakrát denně. Od loděnice za univerzitní halou proti proudu jsme jezdili až k jezu před Poděbrady a zpátky k tržnici. Na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Člověk vidí proměnu přírody během celého roku, totálně vás to s těmi místy propojí, i když si to v té době třeba ani neuvědomujete. S odstupem času je to ale hodně silné. Přes studentský život, kdy mě zajímala hodně třeba i kultura, jsem s řekou zůstal spojený. Moje kořeny jsou tady a jsem moc rád, že jsem se nakonec mohl začít věnovat vodě, kterou jsem znal, a k oceánu jezdit na výlety.

Takže na začátku byl sport?
Šlo to přes kanoistiku. Taťka jednou pořídil na rybník u chaty kajak, začal jsem na něm jezdit, potom se mě zeptal, jestli bych to nechtěl zkusit v klubu. Strašně mě to chytlo, jezdili jsme později po celé republice i po Evropě, měli jsme soustředění u moře. Tam jsem začal pozorovat lodě a zjistil jsem, že mě to k nim hodně táhne. S touhou po oceánu mě začal později fascinovat i surfing a kiteboarding. Nakonec se to celé spojilo, a když jsem začal pracovat, chtěl jsem dát dohromady vodu a lodě a rozhodl se dělat plavby v Olomouci.

Na řece ve městě působíte jako kapitán už deset let. Změnilo to nějak váš vztah k ní?
Trénoval jsem sice na Mlýnském potoce, ale znal jsem i hlavní Moravu, chodil jsem tam například běhat, taky jsem chvíli dělal rychlostní kanoistiku. Celá pointa potom byla v tom, že Olomouc jakožto krásné historické město má sice svoje kouzlo, ale zároveň tu byla řeka, která zůstávala stranou pozornosti. Chtěl jsem ji lidem ukázat a zároveň představit město z vodní hladiny. K tomu postupně přišly i různé kulturní akce kolem vody v podobě letních kin, festivalů, sportovních závodů.

Jaká je vlastně Olomouc viděná z řeky?
Olomouc je klidné město a z řeky to platí ještě víc, jako by se tam všechno zastavilo. Například u Hradiska je řeka až relaxační, navíc je to tam hodně malebné. Plavíme se i nedaleko dómu svatého Václava, historických budov nebo vysokoškolských kolejí, takže se to všechno spojuje. Plavby končíme u Salzerovy reduty patřící k olomoucké pevnosti. Ostatně koryto řeky bylo původně součástí vojenské ochrany Olomouce.

Co vás vedlo k tomu, přidat k plavbám i výklad?
Cítil jsem, že i přes krátký úsek plaveb je tu ohromný historický potenciál a že by to chtělo plavby obohatit. Přímo k nim jsem tedy sestavil povídání, jak řeka ovlivňovala město vizuálně, osídlením, historicky. Potkával jsem se s historiky a informace od nich se snažil dávat dohromady.

Občas lze v olomoucké Moravě vidět někoho se koupat, ale není to úplně běžné. Voda je přitom v řece v podstatě v pořádku, je to tak?
Dřív bývala třeba u Klášterního Hradiska městská rekreační zóna, travnatá část, třešňové sady. Tam se scházela celá Olomouc koupat se a opalovat. Později se lidé v první polovině minulého století běžně brouzdali i u soutoku s Bystřicí. S rozšířením průmyslu se ale řeka Morava zaneřádila, nebyly žádné čističky, vedly tam kanalizace, nebylo to prostě dobré. Teď se situace zlepšuje a řeka je vhodná rovněž ke koupání.

Vy ostatně při plavbách ukazujete místa, kde žijí raci, že?
Ano, normálně se tam vyskytují a údajně jsou tam i pstruzi, což jsou důkazy, že řeka je čistá.

Jak se vám plavilo v jižní části města, kde jste působili v přírodním prostředí při rekonstrukci koryta v centru?
Bylo to náhradní řešení, mimochodem další bylo v Přerově, kde také lidé hleděli, jak je město z řeky krásné, byl to moment překvapení. Nicméně když jsem byl za Olomoucí dělat zkoušky na paddleboardu, zda bych projel s lodí, dělal jsem pak všechno pro to, abych tam mohl plavby přesunout. Vstupujete tam do totální divočiny, ačkoli místo je tři kilometry od centra města. Bylo ale těžké lidi přeučit, navíc jsme měli prezentace i mimo naše kanály na webech, v časopisech a podobně.

Šimon Pelikán (*1986)

  • Provozovatel poznávacích plaveb Olomoucí i kulturních aktivit. Bývalý reprezentant České republiky ve sjezdu na divoké vodě v juniorech získal titul mistra světa a Evropy.
  • V roce 2013 se jako námořník účastnil plavby na historické plachetnici přes Atlantský oceán z Brazílie do Jižní Afriky. Na desáté výročí plaveb v Olomouci se letos rozhodl zúčastnit se plavby do Antarktidy a později na Špicberky.

Čím to bylo jiné?
Nejdřív byli lidé nervózní, kde je nějaké historie, ale pak se v tom tichém prostředí zklidnili a bylo to moc pěkné. Osobně se mi tam hodně líbilo. Byli tam ledňáčci, volavky, charakterem to bylo docela podobné Litovelskému Pomoraví, kde se nicméně s loděmi může jen někde.

Máte spoustu vodáckých zkušeností. Je Morava něčím svá?
Svým meandrovitým charakterem po celém toku a černým zbarvením. Je rašelinová, což krásně vynikne na soutoku s Dunajem u Devína. Morava je také v Litovelském Pomoraví divoká, na jihu na ní pak leží další historické město – Kroměříž a ještě dále máme zase evropsky jedinečný Baťův kanál. Ten je vodácky velmi rozmanitý, jde o velmi specifickou věc, kde jsme dokázali jako národ z mála vytěžit maximum. Přesto je řeka pořád hrozně neobjevená.

Jezdí někdo třeba za Olomoucí dál?
Tam ne, jsou tam jezy. Rád bych, aby byla řeka splavněná, ale ne betonářsky, protože jsou jiné možnosti. Třeba pásové přepravníky nebo traktory, které mohou tahat menší loďky. Kdyby se spojil Baťův kanál s Olomoucí, byla by to unikátní plavební cesta. Bylo by to náročné na provedení, na druhou stranu to není úplná iluze.

Pořádal jste festival s výmluvným názvem Řeka má duši. Kde jste na něj přišel?
Protože jsem propojoval různé oblasti a mám rád i divadlo, chtěl jsem udělat představení na vodní hladině. Vznikl první ročník, sundali jsme z lodi střechu a inscenace byla na palubě, prvorepubliková Ololoď poukazovala na místo před sto lety. Předloha vznikla díky historiku Milanu Tichákovi, hru jsme dělali s Vladislavem Kracíkem z Divadla Tramtarie. Následoval festival, kde už lidé mohli u vody vidět tance, akrobacii a další věci. Bylo to neuvěřitelné, ale opravdu se ukázalo, že řeka duši má. Umění a magie místa spolu splynuly. Najednou jsme mohli všichni cítit, že řeka je něco víc, než jak ji běžně vnímáme.

Jezdíte na divokou vodu, účastnil jste se plaveb přes oceán. Jaké to pak je, stoupnout si na Moravě za kormidlo?
Vždy jsem rád, že jsem zase na domácí řece. Ale přiznám se, že kolikrát když přichází bouřka a řeka se začne vlnit, jsem nejšťastnější. Je cítit hlubší energie a divokost, která mi někdy chybí, jenže zároveň ji ve větší míře nechci, protože je ničivá.

Může se člověk přiblížit pocitu, který znáte z plaveb na volném moři, i u nás?
Třeba Slezská Harta je pořád taková opuštěná, izolovaná, plujete na plachtách a na podzim jste tam někdy úplně sám. Účastnil jsem se natáčení dokumentu o plavbě z Prahy do Černého moře. Na sever do Německa, přes Severní moře, do Belgie, Francie a dál přes Německo, Rakousko do Černého moře. Je to rozdělené na části, byl jsem dvakrát. Z Česka se dostat do moře bylo něco neskutečného. Chtěl bych to podniknout i z Olomouce, zatím mám za sebou dvě plavby na kajacích s kamarádem Matejem Beňušem z Bratislavy, kde jsme končili. Ještě nevím, na jakém plavidle a kdy, ale rád bych to dokončil. Být jako ten kus dřívka, který dopluje až do moře a ukazuje nám, jak je řeka důležitá, protože přináší život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Agresivní výrostci šíří na hřišti strach. Děti hlídají rodiče, strážníci i kamery

Premium

Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku na Olomoucku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak hrají samy bez...

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:43

Obchodní centrum Olympia Olomouc koupila skupina Redstone miliardáře Morávka

Investiční a developerská skupina Redstone miliardáře Richarda Morávka koupila obchodní centrum Olympia Olomouc. Prodávalo ho společnost CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a...

29. září 2025  14:09

Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci....

29. září 2025  11:16,  aktualizováno  11:42

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

Do školy autem, pohyb minimální. Olomoucké děti prosedí půlku dne, ukázal průzkum

Průměrný olomoucký osmák nedosáhne ani na hodinu intenzivního pohybu denně, naopak celých 11 hodin prosedí. Alarmující zjištění přinesl nejnovější výzkum odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci....

29. září 2025  4:54

Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

Olomoucká fakultní nemocnice nedávno zahrnula do prováděných vyšetření nový test. Ten umožňuje odhalit potravinové intolerance, tedy nesnášenlivost například mléčného nebo ovocného cukru či umělých...

28. září 2025  5:57

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Olomoučtí fotbalisté po ostudném vystoupení v domácím poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže, remizovali na půdě Bohemians 2:2. Za hosty se dvakrát trefil Daniel Vašulín, o půli...

27. září 2025  14:40

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

27. září 2025  12:14,  aktualizováno  13:58

Katedrála svatého Václava v novém světle. Modernizace osvětlení ušetří energii

Jedna z největších dominant Olomouce katedrála svatého Václava a její věže dostaly novou noční vizáž. Technické služby města Olomouce totiž provedly kompletní modernizaci osvětlovací soustavy....

27. září 2025  6:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nováček zaskočil držitele bronzu. Chatman dotáhl basketbalisty Hradce k vítězství

Sezona ligy basketbalistů začala vítězstvím nováčka Hradce Králové 70:65 na hřišti obhájce bronzu Olomoucka. Východočechy táhl Kameron Chatman, jenž měl původně hrát za Brno, ale vicemistr jeho...

26. září 2025  22:20

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.