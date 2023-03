Byl to nesmysl. Všichni se těší na porcování odpískaného Zemanova kanálu

„Je potřeba územní rezervu pro DOL odstranit z celostátního územního plánu, což musí provést ministerstvo pro místní rozvoj. My to potom implementujeme do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a změny zapracují obce do svých územních plánů. Počítám, že do konce roku by to v řadě obcí už mohlo být vyřízené,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Šafařík.

Připomněl, že Olomoucký kraj byl od začátku proti stavbě kanálu. „Dal jasné zamítavé stanovisko proti kanálu, protože to byl od začátku ekonomický a ekologický nesmysl, který by působil problémy po celé ploše, kudy měl vést,“ doplnil.