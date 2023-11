Na dálnicích D35 a D46 přibudou další zákazy předjíždění pro nákladní auta

Konkrétní úseky ještě nejsou potvrzené. „Ohledně dalších dálnic ještě nebylo rozhodnuto o rozsahu zákazu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Podle informací serveru Seznam Zprávy se má nicméně jednat o část jižního obchvatu Olomouce na D35 a několik kilometrů mezi Olomoucí a Prostějovem přibližně poblíž Olšan u Prostějova. Krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz návrh považuje za rozumný.

„Auta jedoucí od Prostějova se napojují na obchvat, je tam velká kumulace vozidel, nastává tam předjíždění kamionů, jde o nebezpečné místo. Nákladní auta by měla chvilku zůstat v pravém pruhu,“ řekl.

„Hlavní je bezpečnost. Jestli řidičům kamionů vadí, že nemůžou předjíždět, měli by si uvědomit, jak je provoz hustý a že je to pro dobro všech. Moderní kamiony navíc všechny dosahují plus minus stejné rychlosti. Povolených mají osmdesát, většina jede přes devadesát, argumenty o pomalé jízdě příliš neuznávám,“ dodal.

U nás je extrémní množství tranzitní dopravy. Máme o osm tun větší povolenou hmotnost, než je třeba v Rakousku či Německu, takže tranzitu se vyplatí jezdit přes nás, byť je to dál. Miroslav Charouz krajský koordinátor BESIP

Na lepší plynulost provozu upozorňuje i ŘSD. „V případě úseků s vysokou intenzitou kamionové dopravy dochází k častějšímu předjíždění nákladních vozidel. Pokud se to spojí s vysokou intenzitou osobní dopravy, vznikají často situace, kdy je v levém jízdním pruhu souvislá kolona vozidel jedoucích za pomalu předjíždějícím nákladním vozidlem,“ podotkl Studecký.

Ten také připomenul i rizikovost situací, kdy se pomalejší kamion dostane do rychlého pruhu.

Podle dopravců jde jen o pohodlí

Argument plynulosti uznává i sdružení kamionových dopravců Česmad Bohemia, ale na bezpečnost provozu má jiný pohled.

„Nikdy jsem neviděl data, která by prokazovala, že předjíždění kamionů má negativní důsledky na bezpečnost provozu. Že se kamiony někdy předjíždějí nevhodným způsobem, to se děje. Vymisťování kamionů z rychlého pruhu je otázka pouze komfortu řidičů aut z rychlého pruhu,“ uvedl generální tajemník organizace Vojtěch Hromíř.

Ačkoli úsekové zákazy předjíždění dokáže sdružení dopravců přijmout, zásadně odmítá plošné omezení, o němž se dlouhodobě diskutuje. Nepodporuje ho ani ministr dopravy. Nově přesto od uplynulého víkendu na D1 platí zákaz téměř v celé délce mezi Prahou a Brnem. Na takových vzdálenostech ale už mohou vznikat kolony, varují dopravci.

„Předjíždění je základním manévrem, který slouží pro zvýšení plynulosti silničního provozu, a to jak řidičům osobních vozidel, autobusů a motocyklů, tak i řidičům nákladních vozidel. Jeho potlačování naopak plynulost provozu snižuje,“ dodal k diskusi v minulosti Česmad.

Množství tranzitní dopravy je extrémní

U řidičů osobních aut má rozšiřování zákazu předjíždění pro nákladní vozidla spíše kladnou odezvu.

„Jsem tolerantní řidič, takže obecně mi předjíždějící se kamiony tolik nevadí, nicméně v okolí měst, kde se kříží hodně silnic, mi zákazy smysl dávají,“ myslí si například čtyřicetiletý podnikatel Honza z Olomouce, který kvůli práci tráví hodně času na cestách.

„Spousta řidičů osobních aut zůstává v levém pruhu a nevrací se do pravého, což způsobuje podobný problém, ale v o něco vyšších rychlostech. Základní problém je ale někde jinde, a to, že kamionová doprava je v Česku naddimenzovaná,“ dodal.

S tím souhlasí i expert BESIP. „U nás je extrémní množství tranzitní dopravy. Máme o osm tun větší povolenou hmotnost, než je třeba v Rakousku či Německu, takže tranzitu se vyplatí jezdit přes nás, byť je to dál,“ zmínil Charouz.

S novelou zákona o silničním provozu platnou od roku 2024 se změní bodový systém a zpřísní některé sankce. Dnes řidičům za porušení zákazu předjíždění hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

„Policisté tento dopravní přestupek nemohou s řidičem na místě projednat v příkazním řízení. Sepíší oznámení o přestupku a zašlou jej k projednání na místně příslušný úřad. U zahraničních řidičů vybírají kauci v rozmezí od pěti do deseti tisíc korun,“ nastínil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Nově budou mít policisté možnost udělit na místě pokutu 4 500 až 5 500 korun, ve správním řízení pak až 25 tisíc. Za přestupek ale bude šest bodů namísto současných sedmi.

Na D1 začal platit zákaz předjíždění kamionů, policie hned zahájila kontroly (11. listopadu 2023):