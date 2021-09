Zákazy nepomohly, kamiony jezdí přes vesnice dál. Ty chtějí změnu zákona

Zákazy nepomáhají, těžké nákladní vozy ignorují omezení, stěžují si obce na Olomoucku. Chtějí proto úpravu zákona v oblasti tranzitní dopravy. Podle ministerstva dopravy a dopravců by ale požadovaný zákaz pro vozy nad 12 tun pro silnice druhé a třetí třídy řešení nepřinesl.



Žijeme jako u dálnice, říkají lidé v Kožušanech-Tážalech, kteří v červenci podepisovali petici za omezení tranzitní dopravy v obcích.

„Průjezd aut nad 12 tun je tu enormní a nastávají kvůli tomu velmi nebezpečné situace,“ uvedli k petici, již podepsaly tři stovky lidí, tedy zhruba třetina obyvatel.

Místní se tak připojili k iniciativě starostů, kteří před časem psali do Poslanecké sněmovny i Senátu.

„Problém se netýká jen čtyřiceti obcí, které se tím začaly zabývat. Zpoplatnění silnic druhé a třetí třídy je jednou z možností,“ řekl starosta Tovačova Marek Svoboda, který byl předsedou petičního výboru.

„Pokud určíme nějakou cenu a bude to plošně, máme za to, že se těžká nákladní auta mýtu vyhnou a budou jezdit tam, kde mají – po dálnicích a silnicích prvních tříd,“ doplnil.

Klíčový je rok 2029

Připomenul i rok 2029, do kterého má ministerstvo dopravy uzavřenou smlouvu na současný systém elektronického mýta, a do té doby resort o zpoplatnění silnic nižších tříd neuvažuje. „Nicméně dialog na přípravu nové koncepce už započal,“ věří Svoboda.

Koncem srpna se konala druhá videokonference, které se kromě představitelů obcí či krajů účastnili i zástupci ministerstev vnitra a dopravy nebo policie.

„Aktuálně jsme jako pracovní skupina s ministerstvem dopravy začali řešit pojem tranzitu a máme od něj podklad na změnu legislativy, který ostatní účastníci hodnotili kladně,“ uvedla právnička Michaela Sigmundová, která se nadměrnou kamionovou dopravou v obcích zabývá dlouhodobě a konferenci pořádala.

Zatím jde ale jen o pracovní materiál a nemůže jej prezentovat.

Zákazové značky nestačí

Ministerstvo má od krajů data, z nichž podle něj vyplývá, že objíždění zpoplatněných úseků dopravou nad 3,5 tuny se neprokázalo. Plošný zákaz tranzitu vozidel nad 12 tun na krajských silnicích by zase vedl k extrémním přesunům dopravy na silnice první třídy, varuje resort.



Podobný pohled má i Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia.

„Mýto na silnicích nižších tříd by byl světový unikát, který by přinesl pouze zvýšené náklady na mýtný systém a především by zkomplikoval život místnímu zásobování a podnikatelům, takže by ve výsledku zdražil život všem,“ uvedl mluvčí sdružení Martin Felix s tím, že tranzitní doprava se na tyto silnice dostává zcela výjimečně.

„Případné kritické úseky je opravdu možné a jedině správné řešit zákazovými značkami,“ doplnil.

Podle Sigmundové ale značky nepomáhají. „Máme je tu instalované třeba počínaje sjezdem z dálnice u Nemilan až do Tovačova a řidiči je vůbec nerespektují. Pokud tam nehlídkuje policie, kamiony tu dál jezdí, a to i z Ukrajiny, Ruska, Polska či Slovenska, ačkoli nejde o místní vykládku a nakládku,“ nastínila.

„Policejní represe se navíc nedá dělat tam, kde nejsou odstavné plochy pro kontrolu vozidel, také není místo na vážení a ani nemáme váhy, protože jsou drahé,“ dodala.

Olomoucký kraj plánuje zakoupení vah

Váhy zabudované do silnice, které umí zjistit, zda vůz nejede přetížený, a dokážou v takovém případě zaznamenat registrační značku, plánuje Olomoucký kraj umístit na silnici vedoucí podél dálnice mezi Olomoucí a Mohelnicí. Systém vysokorychlostního vážení budou krajští zastupitelé schvalovat v prosinci.

„Kraj se s požadavky obcí plně ztotožňuje a podporuje řešení zákazu sjezdu tranzitní dopravy na silnice nižší třídy legislativní úpravou, neboť osazování dopravního značení je velmi nákladné a nepřináší požadovaný efekt,“ sdělila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.